Nicki Hernández renueva con Boston Legacy hasta 2028 tras su buen paso por la NWSL

Nicki Hernández renovó con Boston Legacy hasta 2028 tras sumar minutos, dos asistencias y tres convocatorias con México

Nicki Hernández extendió su vinculo con su club hasta 2028 | MARIO ARMAS / AFP

Boston Legacy aseguró la continuidad de Nicki Hernández. El club anunció este 30 de octubre la extensión del contrato de la defensora mexicana de 27 años hasta la temporada 2028, después de su aporte en distintas posiciones durante el primer año del equipo en la National Women’s Soccer League, la NWSL.

La renovación reconoce una adaptación que le permitió sumar minutos tanto en defensa como en el mediocampo por el sector izquierdo. Hernández llegó a Boston tras su etapa con el América y encontró espacio en el nuevo proyecto gracias a su versatilidad, experiencia y disposición para asumir diferentes tareas dentro del campo.

Nicki's not going anywhere 🫡



Boston Legacy FC has signed defender Nicki Hernandez to a contract extension through the 2028 NWSL season.



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Su buen momento también tuvo continuidad con la selección mexicana, que la convocó en tres oportunidades durante este año. Entre sus números con Boston y los elogios de Edward Gallagher, director técnico deportivo del club, la futbolista sumó argumentos para extender su permanencia en el fútbol estadounidense.

¿Hasta cuándo renovó Nicki Hernández con Boston Legacy?

El nuevo acuerdo vincula a Hernández con Boston Legacy hasta el final de la temporada 2028 de la NWSL. El anuncio confirma que la mexicana forma parte de los planes del club más allá de su campaña inaugural, en la que ha aportado soluciones en varios puestos del costado izquierdo.

Boston destacó precisamente esa capacidad para responder a distintas necesidades del equipo. Su participación abarca funciones defensivas y tareas en el mediocampo, un recurso que amplía las opciones del plantel y que tuvo peso en la valoración de su primera temporada.

¿Cuáles son las estadísticas de Nicki Hernández con Boston?

Al momento del anuncio, Hernández acumula 874 minutos en 20 partidos con Boston Legacy, nueve de ellos como titular. Además, registraba dos asistencias, una de las cuales terminó en el gol del triunfo frente a Utah Royals.

Sus estadísticas también reflejan su aporte en la recuperación de la pelota y en la circulación del juego. El balance que compartió el club incluye los siguientes datos.

20 partidos disputados.

Nueve titularidades.

874 minutos en el campo.

Dos asistencias.

11 entradas.

18 intercepciones.

81% de precisión en los pases.

La asistencia ante Utah destaca por su incidencia directa en una victoria. Las entradas y las intercepciones, por su parte, permiten dimensionar su trabajo sin balón, mientras que la precisión de pase aporta una referencia sobre su participación en la posesión.

Boston también subrayó que estos números corresponden a una futbolista que ha ocupado distintas posiciones. Ese detalle ayuda a explicar por qué el club valoró su contribución más allá de las titularidades.

¿Qué dijo Edward Gallagher sobre Nicki Hernández?

Edward Gallagher, director técnico deportivo de Boston Legacy, elogió la adaptación de la mexicana y su actitud durante el primer año del equipo. En sus declaraciones, destacó tanto el nivel que mostró en la NWSL como la experiencia que aportó tras su paso por el fútbol mexicano.

“Nicki ha sido una incorporación muy positiva para nuestro grupo y estamos sumamente satisfechos con su adaptación a la NWSL”, afirmó Gallagher, según la traducción de sus palabras en el comunicado del club.

El directivo también explicó qué cualidades influyeron en esa evaluación. “Ha aportado experiencia valiosa, versatilidad y una fantástica ética de trabajo a nuestro equipo”, señaló. Además, resaltó su disposición para contribuir en diferentes funciones, junto con su energía y compromiso durante la temporada inaugural.

Gallagher considera que Hernández aún tiene margen para crecer. “Creemos que Nicki todavía tiene mucho más por ofrecer”, expresó. También vinculó su experiencia internacional con la influencia que puede ejercer dentro y fuera del campo, uno de los motivos que respaldan su continuidad en Boston.

¿Cuántas veces convocó México a Nicki Hernández en 2026?

La selección mexicana convocó a Hernández en tres ocasiones durante 2026, para las ventanas internacionales de marzo, junio y octubre. Su continuidad con Boston coincidió así con nuevas oportunidades para mantenerse dentro del grupo nacional.

Al anunciar la renovación, el club reportó que la defensora acumula 27 partidos internacionales con México. Su trayectoria con el Tri incluye la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023 y la titularidad en la victoria de 2-0 sobre Estados Unidos en la Copa Oro W de Concacaf de 2024.

Antes de llegar a la NWSL, Hernández construyó buena parte de su carrera profesional con el América. Entre 2022 y 2025 disputó 117 encuentros y marcó 11 goles con las Águilas, de acuerdo con los datos que Boston incluyó en el anuncio. También ayudó al equipo a alcanzar seis finales y a conquistar el título del Clausura 2023.

Esa experiencia antecedió a su salto a Boston, donde ya sumó minutos, asistencias y presencia en distintos puestos. Ahora, la extensión hasta 2028 le da continuidad a esa etapa y confirma el lugar que ocupa en los planes deportivos del club.

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