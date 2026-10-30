Maddie DiMaria: la goleadora que rompe récords en el Mundial Femenil sub 17 2026

La delantera de Estados Unidos deslumbra en Marruecos con una marca histórica, una efectividad extraordinaria y actuaciones que ya la colocan entre las figuras del torneo

DiMaria proviene de una familia de futbolistas / Claro Sports

Maddie DiMaria se está convirtiendo en uno de los nombres más sonados del Mundial Femenil sub 17 de Marruecos 2026. La delantera de Estados Unidos suma 12 goles en cuatro partidos, una cifra que, al igual que la mexicana Citlalli Reyes, no solo la coloca como protagonista de la competencia, sino que también le permite establecer un nuevo récord goleador en una edición de un torneo mundial femenino de la FIFA.

Con 17 años y originaria de St. Louis, Missouri, DiMaria creció en una ciudad donde el fútbol tiene profundas raíces. Su talento comenzó a llamar la atención durante su etapa en Cor Jesu Academy, donde consiguió en dos ocasiones el premio Gatorade a la mejor futbolista escolar de Estados Unidos. Su siguiente paso académico y deportivo será North Carolina, universidad con la que ya se comprometió para continuar su carrera con las Tar Heels.

El fútbol también forma parte de su historia familiar. Su padre, Jeff DiMaria, jugó profesionalmente con Colorado Rapids y representó a Estados Unidos en futsal. Su madre, Sara, y su abuelo, Tom, también practicaron fútbol universitario. Una tradición que encontró continuidad en una joven que ahora lleva su nombre a los titulares internacionales.

Los 12 goles de Maddie DiMaria en Marruecos 2026

La producción ofensiva de la estadounidense ha sido extraordinaria desde el comienzo del campeonato. Su cuenta goleadora se distribuye entre la fase de grupos y los octavos de final:

Samoa: seis goles

Kenia: cuatro goles

China: un gol

España: un gol

Sus primeras dos actuaciones fueron suficientes para alcanzar los diez tantos. Además, se convirtió en la primera futbolista en 16 años en registrar tripletes en partidos consecutivos de este Mundial. Sin embargo, DiMaria superó ampliamente esa marca, pues anotó seis veces frente a Samoa y cuatro ante Kenia.

Contra España tuvo que mostrar otra faceta. Ya no se trataba de una goleada, sino de una eliminatoria mucho más exigente. En el tiempo añadido de la primera mitad, persiguió un balón largo, le ganó la posesión a Iraia Fernández, recortó hacia la izquierda y definió para colocar el 2-0. Ese tanto terminó siendo determinante en el triunfo por 2-1.

¿Qué récord rompió Maddie DiMaria en el Mundial sub 17 femenil de 2026?

La FIFA reconoce sus 12 anotaciones como un nuevo récord de goles en una sola edición de una competición mundial femenina organizada por el organismo. Con esta producción, la atacante estadounidense superó registros de diez tantos conseguidos por figuras históricas como Michelle Akers y Christine Sinclair.

La aventura de Maddie DiMaria en Marruecos todavía tiene capítulos por escribir. Estados Unidos se enfrentará en cuartos de final a Corea del Norte, vigente campeona del certamen, en un partido que pondrá a prueba la capacidad ofensiva de la joven delantera.

Después de 12 goles en cuatro encuentros, la expectativa es inevitable. DiMaria ya dejó una marca histórica en el Mundial Femenil sub 17 2026; ahora buscará que su extraordinario rendimiento individual impulse a Estados Unidos hacia las semifinales y, eventualmente, la conquista del campeonato.

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