Enfermedades del corazón superan al cáncer como principal causa de muerte entre los hispanos en EE.UU.

Un análisis de la Asociación Americana del Corazón (AHA) reveló los factores que afectan a los hispanos en EE.UU.

Enfermedades del corazón amenazan a los hispanos. Foto: S. Pamai / Shutterstock

El cáncer ocupó, durante años, el primer lugar entre las causas de muerte de los hispanos en Estados Unidos. Sin embargo, desde 2022 esto cambió: las enfermedades del corazón pasaron a encabezar la lista de causas de fallecimiento entre los latinos.

A través de una declaración científica, la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) argumentó que el aumento temprano de factores de riesgo como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial está modificando el panorama de mortalidad de la comunidad hispana.

Según el informe, estas causas de muerte incluyen: enfermedad coronaria, ataques cardíacos o infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias y otras alteraciones que afectan la capacidad del corazón para bombear sangre de manera adecuada.

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Casi el 46% de los adultos hispanos padecen obesidad, mientras que aproximadamente el 15.5% tiene diabetes tipo 2 y cerca del 44% presenta presión arterial alta, precisa la declaración científica.

¿Por qué las enfermedades del corazón superaron al cáncer como causa de muerte?

Los especialistas explican una razón importante: el avance silencioso. Afecciones como la diabetes y la hipertensión pueden permanecer durante años dañando los vasos sanguíneos, elevando el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

La declaración de la AHA señala que los adultos mexicoamericanos, por ejemplo, reciben un diagnóstico de diabetes a una edad promedio de 44.9 años, frente a 51.8 años entre los adultos estadounidenses de piel blanca.

Esa diferencia de casi siete años puede representar más tiempo de exposición a niveles elevados de azúcar en sangre, un factor que a su vez puede afectar progresivamente al sistema cardiovascular.

Además, los adultos hispanos reciben diagnósticos de insuficiencia cardíaca entre ocho y nueve años antes que los adultos estadounidenses de piel blanca. Y la edad promedio del primer accidente cerebrovascular ronda los 67, frente a edades aproximadas de 73 a 75 años en otros grupos.

Johanna Contreras, presidenta del grupo de redacción de la declaración científica y directora de la División de Insuficiencia Cardíaca del Sistema de Salud Mount Sinai, en Nueva York, apuntó: “Estas disparidades a menudo quedan ocultas cuando los datos no se desglosan por grupo étnico”.

Cabe aclarar que, según los expertos, la categoría “hispano” reúne comunidades con historias, orígenes y condiciones sociales diferentes. Esto significa que los riesgos cardiovasculares y causas de muerte por enfermedades del corazón no se distribuyen de la misma manera.

Otros factores que influyen en la salud cardiovascular de los hispanos en EE.UU.

Generalmente, la prevención cardiovascular no depende solo de las consultas médicas. Cuando se trata de los hispanos, dicen los expertos, influyen otros factores como las condiciones económicas, el acceso a servicios de salud y las barreras de comunicación. Esto impide el diagnóstico y tratamiento oportuno.

En 2023, alrededor del 20% de los adultos hispanos no contaban con seguro médico, frente al 6.4% de los adultos blancos y el 9,8% de los adultos negros, según datos de la AHA.

Asimismo, menos del 2% de los adultos hispanos cumple con los límites recomendados de consumo de sodio, y menos del 10% alcanza las recomendaciones relacionadas con grasas saludables. Y por si fuese poco, cerca del 32% no realiza actividad física moderada o intensa durante su tiempo libre.

Johanna Contreras agregó que casi un tercio de los adultos hispanos no domina el inglés, lo que dificulta la comunicación durante las consultas médicas. De hecho, la declaración científica de la AHA insiste en la importancia de ofrecer información de salud clara y disponible en diversos idiomas.

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