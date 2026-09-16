El Smithsonian confirma sede del Museo Nacional del Latino Americano sin nuevo voto del Congreso

El Edificio de Artes e Industrias, elegido como sede para el Museo Nacional del Latino Americano, es propiedad del Smithsonian

El Smithsonian cuenta con 21 museos en EE.UU. Foto: Colin Thompson / Shutterstock

La Junta de Regentes de la institución Smithsonian dio un paso decisivo hacia la elección de una sede permanente, en Washington DC, para el Museo Nacional del Latino Americano.

Según informa Washington Times, el propio Smithsonian confirmó el 31 de agosto la designación del Edificio de Artes e Industrias, ubicado en el National Mall. En este sentido, el proyecto avanza sin una nueva votación del Congreso.

El museo fue creado mediante una ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, pero la selección de su sede había permanecido abierta durante años. Incluso, el Smithsonian había estudiado más de 25 posibles ubicaciones desde la aprobación de la aprobación.

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La decisión se anuncia también en el inicio del Mes de la Herencia Hispana 2026, que se celebrará con múltiples actividades en Estados Unidos.

¿Por qué el Smithsonian avanzó sin la votación del Congreso?

La clave está en la propiedad del inmueble. Según indica su propio sitio web, el Edificio de Artes e Industrias pertenece al Smithsonian. De ahí a que pueda designarlo como sede del museo.

Pero la situación era diferente con algunas de las ubicaciones considerados anteriormente. Por ejemplo, en 2022, el Smithsonian barajaba la opción del llamado South Monument site y un terreno en el área de Tidal Basin, sin embargo, ambos están bajo jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales y requerían una acción legislativa.

La decisión actual cambia ese escenario, debido al derecho de propiedad. En lugar de esperar una nueva intervención legislativa para disponer de un terreno federal, el Smithsonian utilizará un edificio que ya forma parte de su patrimonio.

¿Cuándo será la apertura del museo?

Por ahora el museo no tiene una fecha oficial de apertura para su edificio permanente y el Smithsonian tampoco ha publicado un calendario definitivo. Mientras tanto, el proyecto continúa funcionando mediante la Molina Family Latino Gallery, inaugurada en 2022.

Cabe aclarar que el Edificio de Artes e Industrias no es una estructura nueva, sino que abrió sus puertas en 1881 como el primer Museo Nacional de Estados Unidos. Además, actualmente es el segundo edificio más antiguo del Smithsonian.

Durante su historia sirvió como espacio para colecciones y exhibiciones que, posteriormente, dieron origen a otras instituciones del complejo.

El Smithsonian destaca en su web que por sus salas pasaron disversos objetos y exhibiciones: desde dinosaurios y tecnología, hasta aeronáutica y exploración espacial.

Jorge Zamanillo, director fundador del Museo Nacional del Latino Americano, expresó al Washington Times que la elección de la sede representa un paso fundamental para crear una institución dedicada a la historia y contribuciones de los latinos en Estados Unidos. “Sitúa la historia latina de en el corazón del National Mall”, afirmó.

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