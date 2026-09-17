Hudson River Derby: el duelo que puede cambiar la carrera por los playoffs de la MLS

NYCFC y Red Bulls llegan separados por dos puntos, con el comodín del Este en juego y poco margen para dejar escapar el derbi

NYCFC se juega mucho en el Hudson River Derby | Elsa | Getty Images vía AFP

El New York City FC vs. New York Red Bulls de este viernes 18 de septiembre no es un partido más de la MLS que tendrá una jornada crucial este fin de semana.

El Hudson River Derby llega en un momento especialmente delicado de la temporada, con NYCFC octavo con 32 puntos y los Red Bulls décimos con 30. Entre ambos está FC Cincinnati, también con 32 unidades y un partido pendiente.

Con la zona de playoffs tan apretada con equipos que todavía están en la pelea, el resultado en el Yankee Stadium puede modificar de inmediato la pelea por el comodín de la Conferencia Este.

Para el aficionado latino que sigue la MLS desde Estados Unidos, hay un ingrediente adicional: este es uno de esos partidos en los que la rivalidad de la ciudad se mezcla con una situación deportiva que ya tiene aroma de postemporada. No hace falta esperar a noviembre para sentir esa presión.

El comodín convierte el derbi en un partido de seis puntos

La MLS tiene una particularidad que vuelve todavía más importante este enfrentamiento. Los equipos que terminan entre el primero y el séptimo lugar del Este avanzan directamente a la Primera Ronda, mientras que los puestos ocho y nueve deben disputar un partido único de Wild Card. Del décimo lugar hacia abajo, la temporada termina.

Ahí está el problema para los Red Bulls. Actualmente son décimos, justo debajo de la línea de clasificación. NYCFC, en cambio, ocupa el octavo puesto y tendría la ventaja de jugar como local si mantiene esa posición para el comodín. Philadelphia Union es séptimo con 33 puntos tras un cambio impactante en su nivel, por lo que los dos clubes neoyorquinos todavía tienen una oportunidad real de cambiar de escenario en cuestión de semanas.

La presión llega después de que ambos equipos lograran cortar malas rachas. NYCFC venció 0-2 a Real Salt Lake como visitante, mientras que los Red Bulls respondieron con un triunfo 0-1 sobre Columbus Crew. Son resultados que recuperan confianza, pero no resuelven el problema de fondo: la tabla sigue sin darles espacio para tropezar.

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Y hay una diferencia estadística que puede pesar. NYCFC ha recibido 33 goles en 25 partidos, mientras que New York Red Bulls ha permitido 48. Los visitantes generan más remates, pero su fragilidad defensiva ha sido una constante durante la campaña.

Dos estilos, una misma urgencia en el Bronx

Pascal Jansen plantea un NYCFC de 4-3-3, con James Sands como pieza importante para la salida y Nicolás Fernández Mercau como principal referencia ofensiva. El argentino suma 15 goles y llega como el máximo anotador del conjunto celeste.

Del otro lado, Michael Bradley apuesta por presión alta y transiciones rápidas, con Emil Forsberg como generador y Julian Hall, de apenas 18 años, como su principal goleador con nueve tantos.

Después de 41 partidos oficiales en su historial absoluto, los Red Bulls acumulan 19 victorias, NYCFC suma 16 y se registran seis empates. Aunque el conjunto del Bronx solía mantener una marcada hegemonía en sus derbis de liga, la tendencia reciente se ha vuelto mucho más equilibrada y disputada: los enfrentamientos de las últimas temporadas, incluidos los intensos cruces en los Playoffs y la US Open Cup, rompieron las viejas rachas invictas, dejando un balance reciente repartido con triunfos contundentes para ambos lados.

Además del orgullo local, estará en juego el Hudson River Derby Trophy. El marcador global de la serie de 2026 está empatado 1-1, por lo que el ganador del viernes se quedará con la antorcha simbólica de la rivalidad.

Las cuentas son claras: una victoria de NYCFC lo llevaría a 35 puntos y al séptimo lugar; un triunfo de los Red Bulls los colocaría octavos con 33 y mandaría a su vecino al noveno puesto. El empate dejaría a ambos con trabajo pendiente.

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