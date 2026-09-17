Edwin Díaz, bajo presión: ¿podría perder su lugar con los Dodgers?

La irregularidad de Edwin Díaz abre la puerta a que Dodgers evalúe dejarlo fuera del roster para los playoffs.

Díaz no ha tenido una buena temporada | JAYNE KAMIN-ONCEA / GETTY IMAGES VIA AFP

La presión crece alrededor de Edwin Díaz en un momento especialmente delicado para los Dodgers. El relevista boricua llegó a Los Ángeles con el cartel de cerrador élite y con un contrato de tres años y $69 millones de dólares, una inversión diseñada para reforzar el último inning de un bullpen que había dejado dudas durante 2025. Sin embargo, su primera temporada en Dodger Stadium se ha alejado de ese plan.

Díaz ha tenido problemas para encontrar consistencia, salud y comando. En 16 apariciones con los Dodgers registra una efectividad de 11.85, con 18 carreras limpias permitidas en 13 innings y dos tercios, además de cuatro salvamentos desperdiciados en 11 oportunidades. En 2025, todavía con los Mets, había firmado una efectividad de 1.63 y solo había dejado escapar tres rescates en 31 oportunidades.

El panorama se volvió aún más complejo después de su última aparición en Grandes Ligas, el 17 de agosto ante los Rockies de Colorado. Díaz permitió tres carreras en un inning, con cuatro hits recibidos, y al día siguiente ingresó a la lista de lesionados por inflamación en el cuello. Ahora continúa en Triple-A con los Oklahoma City Comets, donde busca recuperar ritmo, ajustar su mecánica y convencer al club de que puede aportar en la recta final.

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Edwin Díaz enfrenta una presión inesperada con Dodgers

El foco está en su lugar dentro del bullpen y, más concretamente, en la posibilidad de que no llegue a ocupar nuevamente el noveno inning ni entre al roster de postemporada.

Para un pitcher de su trayectoria, la situación resulta poco habitual. Díaz fue uno de los relevistas más cotizados del último mercado de agentes libres y los Dodgers lo firmaron para aportar experiencia, ponches y seguridad en los juegos cerrados. Su llegada respondía a una necesidad clara del equipo, que buscaba una figura estable para cerrar los partidos de alto voltaje.

Los resultados, no obstante, han obligado a Los Ángeles a manejar el caso con cautela. Su recta ha perdido velocidad en comparación con temporadas anteriores y su ángulo de brazo bajó de un promedio de 19 grados en 2025 a 15 grados durante esta campaña. Esa modificación ha afectado tanto su ubicación como la efectividad de sus pitcheos, especialmente una recta que ya no genera los mismos swings fallidos.

El problema no se limita a los números. Díaz pasó cerca de tres meses fuera tras someterse a una cirugía artroscópica para retirarle cuerpos libres del codo derecho. Volvió a finales de julio, pero apenas pudo disputar algunos juegos antes de que la inflamación en el cuello lo enviara de regreso a la lista de lesionados.

Los Dodgers evalúan el roster de playoffs

De acuerdo con Ken Rosenthal, no sería descabellado que los Dodgers excluyan a Díaz de su roster de postemporada, incluso con el peso de su contrato. El razonamiento dentro de la organización sería simple, aunque duro para un relevista de su estatus. En octubre, Los Ángeles necesita llevar a sus mejores brazos disponibles, no necesariamente a los de mayor salario o trayectoria.

Dave Roberts también reconoció públicamente que Díaz necesita mostrar señales claras antes de recuperar un sitio asegurado. El manager mantiene confianza en el talento del puertorriqueño, pero ha dejado claro que el equipo necesita evidencia de que puede competir en situaciones de alta exigencia. Esa frase resume el momento del cerrador, que ya no tiene el puesto garantizado por historial ni por contrato.

La decisión tampoco se explica únicamente por la irregularidad de Díaz. Los Dodgers cuentan con alternativas en el bullpen y Tanner Scott ha asumido buena parte de las oportunidades de salvamento durante la ausencia del boricua. Scott ha convertido 21 de 24 chances de rescate y se ha establecido como la opción más frecuente para el noveno episodio.

Además,la organización ha sumado profundidad con el zurdo Kris Bubic, adquirido en la fecha límite de cambios. Bubic viene de una sólida rehabilitación, con cinco innings y dos tercios sin carreras y nueve ponches, una incorporación que amplía las variantes de Roberts para octubre.

Oklahoma City será una prueba decisiva

La estadía de Díaz con los Oklahoma City Comets no es un trámite. Cada salida en Triple-A tiene valor en su intento por regresar a las Grandes Ligas. Aunque tuvo actuaciones sin carreras en sus primeras apariciones de rehabilitación, su presentación más reciente encendió las alarmas al permitir cinco carreras, dos hits y tres boletos en apenas dos tercios de inning.

El desafío para Díaz pasa por recuperar el comando y confianza en su repertorio. La velocidad de su recta ha rondado las 96 millas por hora, una cifra que sigue siendo competitiva, pero menor a sus estándares. En Triple-A también se ha visto una búsqueda mecánica para elevar el ángulo de su brazo y devolverle mayor vida a sus lanzamientos.

Los Dodgers no necesitan que Díaz vuelva de inmediato a la función de cerrador. Su ruta más lógica sería regresar en apariciones de menor presión, acumular innings efectivos y demostrar que puede ser una opción fiable. El contrato de $69 millones de dólares no garantiza un lugar cuando el equipo se prepara para la etapa más importante del año.

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