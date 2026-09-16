Los 3 mejores partidos de la Semana 2 de la NFL

Tres partidos concentran la atención en una jornada con ataques productivos, equipos que deben hacer ajustes y figuras jóvenes.

Josh Allen buscará mantener el invicto | TIM WARNER / GETTY IMAGES VIA AFP

La Semana 2 de la NFL reúne tres partidos que los fanáticos deben seguir con especial atención. Buffalo Bills y Detroit Lions abrirán la jornada con dos ataques que ya comenzaron a sumar puntos y que cuentan con líderes capaces de cambiar un partido desde el primer cuarto.

Las Vegas Raiders visitará a Los Angeles Chargers en su primer duelo del Oeste de la AFC. Los Raiders llegan después de vencer a Miami con un rendimiento completo, mientras que los Chargers tendrán que corregir varios problemas ofensivos tras su derrota frente a Arizona Cardinals.

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El Monday Night Football entre New York Giants y Los Angeles Rams cerrará la semana con Jaxson Dart como una de las figuras a seguir. El quarterback tuvo un estreno efectivo contra Dallas junto a Isaiah Likely y Cam Skattebo, mientras los Rams buscan una respuesta tras perder con claridad ante San Francisco 49ers.

Horarios y dónde ver los partidos de NFL en español

Estos son los horarios de los tres partidos seleccionados para aficionados en Estados Unidos.

Detroit Lions vs. Buffalo Bills se juega el jueves 17 de septiembre a las 8.15 p. m. ET por Prime Video. La plataforma contará con opción de transmisión en español para el juego de Thursday Night Football.

se juega el jueves 17 de septiembre a las 8.15 p. m. ET por Prime Video. La plataforma contará con opción de transmisión en español para el juego de Thursday Night Football. Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers se disputa el domingo 20 de septiembre a las 4.05 p. m. ET por CBS y Paramount+. Raiders tendrá relato en español a través de su transmisión radial oficial. Los Chargers también ofrecerán cobertura de radio en español en el mercado de Los Ángeles.

se disputa el domingo 20 de septiembre a las 4.05 p. m. ET por CBS y Paramount+. Raiders tendrá relato en español a través de su transmisión radial oficial. Los Chargers también ofrecerán cobertura de radio en español en el mercado de Los Ángeles. New York Giants vs. Los Angeles Rams será el lunes 21 de septiembre a las 8.15 p. m. ET por ESPN y ABC. La señal en español estará disponible en ESPN Deportes.

1. Buffalo Bills vs. Detroit Lions: ¿Quién perderá el invicto?

El juego entre Buffalo Bills y Detroit Lions enfrenta a dos de las ofensivas con mayor capacidad para producir puntos en la liga. Ambos equipos ganaron en la Semana 1 y sus quarterbacks respondieron con dos pases de touchdown, un punto de partida que anticipa un duelo de ritmo alto.

Josh Allen comandó el triunfo de Buffalo por 36-31 ante Houston Texans. El quarterback completó 20 de 29 pases para 334 yardas y dos anotaciones. También corrió para dos touchdowns, una muestra de su capacidad para generar peligro dentro y fuera de la bolsa de protección.

Detroit necesitó tiempo extra para vencer 31-30 a New Orleans Saints. Jared Goff lanzó dos pases de touchdown hacia Amon-Ra St. Brown, mientras Jahmyr Gibbs terminó con 156 yardas terrestres y dos anotaciones. El ataque de los Lions cuenta con variantes suficientes para exigir a la defensiva de Buffalo en cada serie.

Las Vegas colocó la alta de puntos en 54.5, una cifra que refleja la expectativa ofensiva alrededor del encuentro. El antecedente de 2024 también ayuda a entender esa proyección. Buffalo ganó 48-42, con Allen registrando 362 yardas por pase y cuatro touchdowns totales. Goff terminó ese juego con 494 yardas aéreas y cinco pases de anotación.

Detroit también jugará con atención en la NFC Norte. Chicago Bears y Minnesota Vikings comenzaron la temporada con victoria, de modo que los Lions necesitan un triunfo mantenerse cerca desde septiembre. Un buen resultado en Buffalo ayudaría a sostener el inicio de un equipo que vuelve a tener en Goff, Gibbs y St. Brown a sus principales referencias.

2. Raiders vs. Chargers: ¿Las Vegas podrá mantener el buen momento?

Las Vegas Raiders enfrentará a Los Angeles Chargers después de una victoria 27-13 sobre Miami Dolphins que dejó buenas conclusiones. El equipo mostró una ofensiva más equilibrada y una defensa capaz de generar jugadas importantes en momentos decisivos.

En su primer partido al frente del equipo, Klint Kubiak consiguió una actuación completa de sus jugadores. Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown, Ashton Jeanty sumó 102 yardas terrestres en 23 acarreos y Jeremy Chinn forzó un balón suelto que aseguró la victoria.

El partido en SoFi Stadium permitirá observar la continuidad de ese funcionamiento frente a un rival divisional. Para Las Vegas, una segunda actuación sólida fortalecería la confianza en un proyecto que busca dejar atrás los problemas ofensivos de la campaña anterior.

Los Chargers llegan después de perder 26-14 contra Arizona Cardinals en casa. El equipo convirtió apenas dos de sus ocho oportunidades en tercera oportunidad y falló sus tres intentos en cuarta oportunidad. Esos números explican buena parte de una actuación ofensiva limitada y colocan la atención sobre Justin Herbert y la respuesta de su línea ofensiva.

3. Giants vs. Rams: Dart y Stafford bajo los focos

New York Giants visitará a Los Angeles Rams con Jaxson Dart como uno de los quarterbacks jóvenes más observados de la semana. En el triunfo 28-20 frente a Dallas Cowboys, Dart completó 23 de 29 pases para 230 yardas, lanzó tres touchdowns y no tuvo intercepciones.

Isaiah Likely fue su principal objetivo al conseguir ocho recepciones, 78 yardas y dos touchdowns. Cam Skattebo añadió 81 yardas por tierra y una anotación. La combinación de pases rápidos hacia Likely y el trabajo de Skattebo en el juego terrestre le dio a Nueva York un ataque funcional desde su primera presentación.

Los Rams recibieron 379 yardas netas de San Francisco 49ers en la derrota 27-7 de la Semana 1. Los 49ers consiguieron 174 yardas terrestres y Brock Purdy lanzó tres touchdowns, un rendimiento que dejó tareas pendientes para la defensiva de Los Ángeles antes de enfrentar a Dart, Likely y Skattebo.

Matthew Stafford completó 15 de 25 pases para 155 yardas ante San Francisco, sin touchdowns y con una intercepción. Ante Giants, Stafford necesitará una actuación más productiva para que Los Ángeles recupere eficacia con Puka Nacua, Kyren Williams y el resto de sus opciones ofensivas.

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