Santi Gimenez en Porto: el nuevo rol que le dio minutos en Champions

El delantero mexicano dejó de ser una referencia exclusiva dentro del área y sorprendió con movimientos desde la derecha

Santiago Gimenez se adapta en Porto a jugar por derecha

Santiago Gimenez encontró una nueva manera de hacerse importante en el Porto. El delantero mexicano comenzó a ganar protagonismo desde una posición diferente a la que habitualmente ocupa como centrodelantero.

Su actuación frente al Napoli, en la Champions League 2026-27, dejó una señal interesante para Francesco Farioli. Ubicado por el costado derecho del ataque, el Bebote participó directamente en dos anotaciones durante la victoria 4-1 de los Dragones, con una asistencia para Gabri Veiga y una intervención en la jugada que terminó en penal.

El cambio no pasó inadvertido. Gimenez ingresó al terreno de juego cuando el marcador estaba empatado 1-1 y necesitó pocos minutos para modificar el panorama ofensivo de su equipo.

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En apenas 23 minutos de participación, mostró que puede ofrecer soluciones más allá de su capacidad para finalizar jugadas dentro del área.

Del área a la banda: la transformación táctica de Santi Gimenez en Porto

La posición habitual de Santiago Gimenez es la de delantero centro, un futbolista que busca constantemente el área rival para aprovechar centros, pases filtrados y oportunidades de remate. Sin embargo, ante Napoli, Farioli decidió utilizarlo por la derecha, una zona desde la que pudo recibir con mayor libertad y buscar asociaciones con sus compañeros.

El mexicano entró al minuto 67 en sustitución de Borja Sainz, quien había ocupado ese sector del ataque. La modificación le permitió explorar espacios diferentes, acercarse a los mediocampistas y participar en la construcción de las jugadas.

No se trató simplemente de colocar a un delantero pegado a la línea de banda. Gimenez tuvo libertad para desplazarse hacia zonas interiores, conducir el balón y encontrar a los futbolistas que atacaban el espacio.

Esta alternativa puede resultar valiosa para el Porto, especialmente cuando los rivales consiguen cerrar los caminos hacia el área y obligan a los delanteros a buscar otras soluciones.

El antecedente también es interesante para el propio futbolista, pues durante sus primeros años de formación en las categorías inferiores de Cruz Azul donde posteriormente fue goleador, llegó a desempeñarse en posiciones ofensivas distintas a la de nueve fijo.

Impacto en Champions: asistencia y penal provocado desde el costado derecho

La actuación de Gimenez ante Napoli tuvo dos momentos determinantes. El primero llegó apenas cuatro minutos después de su ingreso.

Al 71, el mexicano recibió el balón y encontró un espacio para filtrar un pase hacia Gabri Veiga, quien quedó en posición favorable para definir frente al guardameta Alex Meret. El mediocampista español aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 para los portugueses.

La segunda intervención llegó en los minutos finales. Gimenez volvió a participar en una combinación ofensiva y encontró a Samu Aghehowa dentro del área. El delantero español recibió el balón y fue derribado por Rafa Marín, acción que terminó con penal y expulsión para el defensor del Napoli.

Samu se encargó de convertir desde los once pasos al minuto 90 para establecer el 4-1 definitivo.

Así, el mexicano participó en dos acciones que terminaron reflejándose directamente en el marcador. Su entrada cambió el ritmo ofensivo de los Dragones y permitió que el equipo encontrara espacios ante un Napoli que había resistido durante buena parte del encuentro.

La competencia por minutos: una oportunidad para recuperar protagonismo

El rendimiento frente al conjunto italiano llega en un momento importante para Gimenez. El atacante busca recuperar continuidad después de una etapa complicada en el fútbol europeo, particularmente durante su paso por el AC Milan.

Su experiencia en Feyenoord, donde consiguió consolidarse como uno de los delanteros más efectivos de la Eredivisie, sigue siendo una referencia de lo que puede ofrecer cuando encuentra confianza y regularidad.

En Porto, el desafío consiste en convencer a Farioli de que merece más oportunidades. Hasta ahora, el mexicano había participado en encuentros de Champions como alternativa desde el banquillo, sin conseguir establecerse como titular.

La victoria frente al Napoli puede representar un punto de partida para ampliar sus posibilidades. Si consigue demostrar que también puede rendir por la banda derecha, tendrá otra herramienta para competir por un lugar en el once inicial.

Para la Selección Mexicana también es una noticia interesante. Gimenez necesita minutos, continuidad y confianza para llegar en buenas condiciones a los próximos compromisos internacionales.

El Bebote no necesita abandonar su naturaleza de goleador, pero sí demostrar que puede adaptarse a diferentes funciones. Ante Napoli dejó claro que tiene recursos para hacerlo y ahora tendrá que convertir esa actuación en una oportunidad sostenida dentro del Porto.

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