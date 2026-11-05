El Real Madrid lo ha ganado todo en Europa… menos contra estos dos rivales

Arsenal y Lille mantienen una estadística particular frente al conjunto blanco en la Champions League

Dos clubes se mantienen invictos frente al Madrid / Aris Messinis / AFP

El Real Madrid es el equipo más ganador en la historia de la Champions League. Sus 15 títulos respaldan una trayectoria repleta de noches memorables, remontadas y victorias ante algunos de los clubes más importantes del continente. Sin embargo, hay dos rivales que todavía representan una cuenta pendiente para los blancos: Arsenal y Lille.

La curiosidad no está relacionada con los trofeos, sino con un registro particular, ya que Real Madrid se ha enfrentado a 116 equipos en la historia de la máxima competición europea y solamente ante dos no ha conseguido una victoria. Una estadística que vuelve a llamar la atención después de su reciente triunfo frente al AEK de Atenas.

Arsenal, una pesadilla que se repite en Champions

El Arsenal es uno de los dos clubes que puede presumir de mantener su invicto frente al Real Madrid en la Champions League. Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones y el balance favorece claramente a los ingleses: tres victorias y un empate, sin triunfos para los españoles.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo reparte su tiempo Rafael Nadal tras su retiro del tenis profesional

El primer capítulo de esta rivalidad llegó en los octavos de final de la temporada 2005-06. El Arsenal ganó 0-1 en el Santiago Bernabéu con un gol de Thierry Henry y después consiguió un empate sin goles en Highbury. Ese resultado dejó fuera de la competición al equipo madridista.

Casi dos décadas después, la historia volvió a repetirse. En los cuartos de final de la edición 2024-25, el conjunto londinense se impuso 3-0 en el Emirates Stadium y completó la eliminatoria con otra victoria, esta vez por 1-2 en el Santiago Bernabéu. El marcador global de 5-1 confirmó la superioridad inglesa en sus enfrentamientos directos.

Lille, el otro equipo que nunca ha perdido ante el Madrid

El segundo nombre de esta lista es el Lille de Francia. A diferencia del Arsenal, su historial frente al Real Madrid es mucho más corto, pero también registra un resultado favorable para el conjunto francés.

Su único enfrentamiento ocurrió el 2 de octubre de 2024, durante la fase de liga de la Champions League 2024-25. El Lille ganó 1-0 en el Stade Pierre-Mauroy gracias a un penalti convertido por Jonathan David, quien consiguió superar a la defensa madridista.

Desde entonces, ambos clubes no han vuelto a encontrarse en la competición. Por eso, el Lille conserva un registro perfecto frente al equipo español: un partido disputado y una victoria. No es una rivalidad histórica por la cantidad de encuentros, pero sí una de las estadísticas más llamativas del recorrido europeo madridista.

El AEK de Atenas salió de la lista

Hasta hace unos días, el Arsenal y el Lille no eran los únicos clubes que podían presumir de no haber perdido frente al Real Madrid en Champions. El AEK de Atenas también aparecía en ese grupo, aunque su situación cambió el pasado miércoles.

El conjunto griego había empatado sus dos enfrentamientos anteriores contra los merengues, ambos correspondientes a la fase de grupos de la temporada 2002-03: un 3-3 en Atenas, el 2 de octubre, y un 2-2 en Madrid, el 22 de octubre. Sin embargo, la victoria madridista por 2-3 en su nuevo enfrentamiento terminó con esa particular estadística.

Con ese resultado, el Real Madrid amplió a 114 el número de rivales a los que ha conseguido vencer al menos una vez en la historia de la Copa de Europa y la Champions League. Arsenal y Lille permanecen como las dos excepciones de un registro que refleja la dimensión competitiva del club español.

Te puede interesar: