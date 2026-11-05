Más que goles: cómo Cristiano Ronaldo se preparó para ser uno de los mejores del mundo

Cristiano Ronaldo hizo del entrenamiento su rutina para sostener potencia y capacidad goleadora durante más de 20 años

Cristiano Ronaldo dice adios a la selección | Molly Darlington/Getty Images via AFP

Cristiano Ronaldo dice adiós a la selección de Portugal como su máximo goleador. Su despedida cierra una etapa internacional de 23 años y abre un repaso necesario sobre su entrenamiento, sus hábitos le permitieron rendir al máximo nivel de selecciones durante más de dos décadas hasta sus 41 años.

El delantero hizo de la disciplina una parte central de su profesión. En sus consejos sobre preparación, ha destacado a lo largo de los años la importancia de respetar una rutina, establecer objetivos y prestar atención al descanso.

Esa constancia ayuda a explicar su recorrido como referente en Portugal y en sus clubes. Sus récords tienen detrás decisiones que él mismo describió con detalle, desde qué ejercicios practicaba hasta cómo organizaba la recuperación.

¿Cómo entrena Cristiano Ronaldo para mantener su nivel?

Durante su carrera Cristiano Ronaldo ha elegido combinar ejercicios de fuerza, trabajo cardiovascular y series de velocidad, según los principios de preparación que compartió en 2015. Su rutina también incluye calentamiento y variedad de ejercicios para atender las distintas exigencias del fútbol.

El delantero destacó la importancia de fijar metas concretas. Tener un objetivo, explicó, ayuda a mantener la concentración y ofrece una razón para cumplir cada sesión. También recomendó entrenar con otra persona como una forma de reforzar la motivación y la competitividad.

La regularidad ocupa un lugar central en ese planteamiento. Ronaldo defendió el compromiso con los horarios y el respeto por la rutina. Sus consejos describen una preparación que requiere continuidad, un aspecto relevante para entender una carrera internacional que se extendió durante más de dos décadas.

Ese enfoque permite poner sus cifras en contexto. Los goles representan el resultado más visible de su trabajo, pero sus declaraciones también muestran la atención que dedicó a las tareas previas a cada partido. Fuerza, velocidad y concentración formaban parte de la misma preparación.

Descanso y alimentación en la preparación del delantero

El descanso, la hidratación y la alimentación han formado parte de los hábitos de Cristiano que considera más importantes para su rendimiento. El portugués explicó que procuraba acostarse temprano, sobre todo antes de los partidos, y destacó el papel del sueño en la recuperación muscular.

En cuanto a la comida, describió una alimentación con proteínas, cereales integrales, frutas y verduras. También señaló la importancia de beber agua. Estos hábitos completaban el trabajo físico y reflejaban el cuidado que dedicaba a su cuerpo fuera del campo.

Su descripción de la rutina incluía tiempo para la familia y los amigos. Ronaldo relacionó esos momentos con su bienestar y con una disposición mental favorable para competir. En su preparación, el descanso también tenía un espacio definido dentro de las exigencias de la profesión.

Los números que explican su trayectoria en clubes y selección

La carrera de Cristiano Ronaldo reúne registros que permiten dimensionar su continuidad. El Real Madrid le atribuye 451 goles en 438 partidos oficiales entre 2009 y 2018, una producción superior a un tanto por encuentro durante nueve temporadas. Es el máximo goleador de la historia del club español.

Cristiano Ronaldo dejó su huella en el Manchester United durante dos etapas. En la primera, entre 2003 y 2009, anotó 118 goles en 292 partidos. En su regreso, entre 2021 y 2022, sumó 27 tantos en 54 encuentros. Su balance con los Red Devils alcanzó los 145 goles en 346 partidos oficiales, cifras que reflejan su aporte como goleador en dos momentos distintos de su carrera.

Con la selección portuguesa, sus 146 goles y 234 apariciones establecieron los récords masculinos de tantos y partidos internacionales. Su palmarés incluye la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones, logros que acompañan una permanencia de 23 años en el equipo nacional.

La preparación física explica buena parte del éxito de Cristiano Ronaldo. Su disciplina con el entrenamiento, la alimentación y el descanso le permitió convertir su cuerpo en una máquina de hacer goles durante más de dos décadas. Ese trabajo constante sostuvo la potencia de sus remates, su capacidad de salto y la velocidad para llegar al área, recursos que marcaron su carrera en los clubes y con Portugal.

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