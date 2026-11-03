Jessica Alba: en Halloween sus fans reaccionan ante su disfraz de Nancy Kerrigan

Jessica Alba tuvo que borrar las fotos de su disfraz de Halloween tras las duras críticas por recrear el traumático ataque a la patinadora Nancy Kerrigan

Jessica Alba no tuvo tacto con su disfraz de Halloween. Crédito: Shutterstock.

La actriz y empresaria Jessica Alba se vio en la obligación de eliminar las fotos que subió a sus redes sociales posando en su disfraz para Halloween. Alba optó por disfrazarse de Nancy Kerrigan herida, haciendo referencia a uno de los ataques más conmovedores que sufrió el país en la historia del deporte.

La recreación del trágico suceso ocurrido en la década de los noventa provocó un rápido rechazo entre sus seguidores, quienes consideraron de mal gusto revivir una agresión física que marcó la carrera de una atleta olímpica.

Jessica Alba appears to have deleted her Halloween photos after facing backlash for dressing as figure skater Nancy Kerrigan, complete with a bloodied knee bandage, while her friend Kelly Sawyer dressed as Tonya Harding and held a baseball bat.



The costumes referenced the… pic.twitter.com/rIyC4qEH8K — Complex (@Complex) November 2, 2026

Jessica Alba recibió ataques en redes sociales

Mediante un carrusel de Instagram, la actriz compartió sus fotos del disfraz que utilizó en Halloween y colocó en su leyenda: “Feliz Halloween de parte de Tonya… y Nancy”.

En la foto aparecía disfrazada de Kerrigan, luciendo un traje blanco de patinaje y una venda que simulaba sangre alrededor de la rodilla. A su lado estaba una amiga, vestida como Harding, sosteniendo un bate de béisbol en actitud amenazante.

Sin embargo, este lunes, 2 de noviembre, la publicación fue eliminada tras la acumulación de comentarios negativos:

“Esperábamos algo mejor, Jessica”, escribió un usuario en la plataforma.

“¿Por qué querrías revivir este momento traumático que acabó con la carrera de algunas personas?”, preguntó otro seguidor indignado.

Otros usuarios dijeron que no veían ningún problema con el atuendo y afirmaron que tuvieron creatividad al momento de elegir la temática. Sin embargo, hasta el momento Jessica Alba no se ha pronunciado públicamente para emitir alguna aclaración.

¿Por qué los usuarios se molestaron?

Alba y su amiga utilizaron los disfraces para asistir a una fiesta de Halloween con temática de “Hockey Horror” en Los Ángeles, la cual fue organizada por las personalidades Vas J Morgan y Michael Braun.

El disfraz evidentemente tocó una tecla sensible para algunos usuarios, ya que hacía referencia directa a una lesión real provocada por un crimen premeditado.

El hecho ocurrió en 1994, cuando Kerrigan fue golpeada brutalmente en la pierna derecha con una porra telescópica mientras caminaba por un pasillo del Cobo Arena en Detroit. La patinadora gritó desconsoladamente: “¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?”, según quedó registrado en las grabaciones de las cámaras presentes en el lugar.

La agresión obligó a que la deportista no pudiera competir en el Campeonato de Estados Unidos de ese año; sin embargo, se recuperó a tiempo para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de febrero de ese mismo año, donde obtuvo la medalla de plata.

El ataque fue planificado por el exesposo de Harding, Jeff Gillooly, y su amigo Shawn Eckardt, quienes contrataron a Shane Stant para ejecutar el atroz acto contra la competidora.

Hasta la publicación de esta nota, ninguna de las dos ex patinadoras olímpicas ha comentado al respecto en sus canales oficiales.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de “bromas” en el ojo público. En 2017, Kerrigan recibió un comentario de su excompañera Kristi Yamaguchi, quien le deseó “mucha suerte” (“break a leg“, expresión en inglés que literalmente traduce “rómpete una pierna”) antes de su participación en un programa de baile de salón, pero Kerrigan respondió pacíficamente: “¡Muchas gracias, Kristi!”.