Qué le pasó a Jack Campbell: la preocupante lesión de cuello ante Vikings

El linebacker tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla por personal médico para ser trasladado a un hospital

Campbell tuvo que ser retirado en camilla | MIKE MULHOLLAND / GETTY IMAGES VIA AFP

Jack Campbell continúa ingresado en un hospital de Detroit tras la lesión de cuello que sufrió el domingo 1 de noviembre ante Minnesota Vikings en Ford Field. Los Lions informaron este lunes que el linebacker descansa y se recupera, con indicios preliminares positivos, aunque todavía no divulgan un diagnóstico específico.

El defensor quedó tendido boca abajo y sin moverse sobre el emparrillado después de una tackleada al inicio del último cuarto. La escena generó alarma entre los jugadores de ambos equipos, mientras el personal médico entró al campo para atenderlo e inmovilizarlo antes de su traslado.

Jack Campbell continues to rest and recover at a local hospital. Preliminary indications are positive and out of respect for Jack and his family we will not share further information at this time. — Detroit Lions (@Lions) November 2, 2026

Dan Campbell, entrenador de Detroit, confirmó que el jugador estaba alerta y respiraba cuando salió del estadio en camilla. La franquicia decidió mantenerlo hospitalizado para continuar con las evaluaciones y la vigilancia médica. Hasta la actualización de este lunes, el equipo no había anunciado una fecha de alta ni un plazo de regreso.

¿Qué se sabe del estado de salud de Jack Campbell?

Jack Campbell permanece hospitalizado y los Lions describen los primeros indicios sobre su evolución como positivos. El comunicado del lunes 2 de noviembre también señala que el jugador continúa con su descanso y recuperación bajo atención médica.

La organización decidió reservar los detalles clínicos por respeto al linebacker y a su familia. Por eso, la información pública todavía no permite precisar qué daño sufrió en el cuello, qué tratamiento necesita o cuánto tiempo deberá permanecer fuera del campo.

El parte inicial del domingo estableció que Campbell pasaría la noche en el hospital para someterse a más evaluaciones y monitoreo. La actualización del lunes confirmó su permanencia en el centro médico, pero no añadió un diagnóstico ni información sobre su movilidad.

Así ocurrió la lesión durante el partido entre Lions y Vikings

Campbell se lesionó en la primera jugada del último cuarto, tras una tackleada sobre T. J. Hockenson, ala cerrada de Minnesota. El linebacker de Detroit quedó sobre el césped y necesitó asistencia médica antes de abandonar el terreno.

Durante la atención, jugadores de ambos equipos se arrodillaron cerca del lugar donde los especialistas trabajaban. El personal médico colocó a Campbell sobre una tabla espinal y lo retiró en un vehículo de asistencia. La interrupción del encuentro duró alrededor de diez minutos.

The Lions defense is taking a knee as both Jack Campbell and Jimmy Rolder are down on the play. pic.twitter.com/xQqLBniuLt — The Goal Line Grind (@theGLgrind) November 1, 2026

La inmovilidad del defensor y el tiempo de atención provocaron preocupación entre sus compañeros. Sin embargo, las imágenes del partido no establecen el alcance de la lesión. El equipo solo ha confirmado públicamente que el problema afecta el cuello.

Detroit terminó el encuentro con una victoria de 19-15 sobre Minnesota. Después del partido, las preguntas al entrenador se centraron en la condición del linebacker y en los datos que el cuerpo médico había compartido hasta ese momento.

Lesiones graves que terminaron con carreras en la NFL

La lesión de cuello de Jack Campbell trae a la memoria casos de jugadores que nunca volvieron a competir en la NFL tras un golpe grave. Ese antecedente explica el temor que puede despertar entre los fanáticos la imagen del linebacker inmóvil sobre el césped.

Ryan Shazier y Kevin Everett dejaron el fútbol americano profesional tras sufrir lesiones en la médula espinal durante partidos de la NFL. Ambos recuperaron la capacidad de caminar, pero ninguno volvió a competir en la liga.

Shazier, linebacker de Pittsburgh Steelers, sufrió una contusión medular el 4 de diciembre de 2017, durante una tackleada ante Cincinnati Bengals. La lesión le hizo perder la movilidad de las piernas y requirió una cirugía de estabilización de la columna. Tras un largo proceso de rehabilitación, volvió a caminar, aunque no obtuvo el permiso médico para regresar al campo. Anunció su retiro en septiembre de 2020.

Everett, ala cerrada de Buffalo Bills, sufrió una fractura y una dislocación de la columna cervical el 9 de septiembre de 2007, tras un choque en una devolución de patada ante Denver Broncos. Necesitó una operación de urgencia y logró caminar de nuevo meses después, pero la lesión terminó con su carrera deportiva.

Los fanáticos de los Lions esperan un nuevo parte médico que aclare la gravedad de la lesión de Campbell y despeje el temor de que su carrera corra peligro. Hasta ahora, el equipo reporta indicios positivos, pero mantiene en reserva el diagnóstico y los plazos de recuperación.

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