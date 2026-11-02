Alerta en América: 6 partidos recibiendo el primer gol en Liga MX

El equipo de Almada presume una ofensiva poderosa, pero sus desatenciones al comienzo de los partidos representan un riesgo

América debe mejorar los arranques de partido | V. Cruz | AFP

El América en el Apertura 2026 de la Liga MX tiene argumentos para pelear por el título: suma 29 puntos, comparte la parte alta de la clasificación con Cruz Azul y Chivas y presume la mejor ofensiva del torneo, con 36 goles.

Sin embargo, detrás de esos números hay una preocupación que Guillermo Almada necesita resolver antes de la liguilla: las desatenciones defensivas que han permitido a sus rivales marcar primero en seis partidos señalados por el registro de la temporada.

La tendencia no es menor. En lugar de imponer condiciones desde el silbatazo inicial, las Águilas han tenido que modificar sus planes sobre la marcha, perseguir marcadores y confiar en su capacidad ofensiva para evitar resultados adversos.

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Esa fórmula ha dado puntos, pero también deja una pregunta sobre la mesa: ¿podrá sostenerse cuando cada error tenga consecuencias directas en una eliminatoria?

La situación toma mayor relevancia cuando América tiene en Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, la responsabilidad de blindar la zaga azulcrema.

El fantasma de los primeros minutos: las fallas atrás que cuestan goles tempraneros

El comienzo del campeonato ofreció una imagen distinta. América mantuvo su arco en cero frente a Querétaro, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Puebla. La seguridad defensiva, sin embargo, comenzó a perderse a partir del Clásico Joven de la jornada 8 ante Cruz Azul.

Ante Cruz Azul, Erik Lira abrió el marcador al minuto 20 y el equipo azulcrema terminó perdiendo 4-3, después de irse al descanso con una desventaja de tres goles. Una jornada más tarde, Chivas sorprendió con un 0-2 en el primer tiempo, aunque el Clásico Nacional terminó 2-2 gracias a la reacción americanista.

La misma historia apareció frente a Necaxa, cuando Owen González marcó al 37′ antes de la remontada que encabezó Henry Martín con un triplete. Contra Monterrey, un gol tempranero de Rayados obligó al América a reaccionar hasta conseguir el empate 1-1 con un cabezazo de Santiago Bueno.

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Los problemas también se hicieron visibles ante Pachuca y Tijuana. Alán Bautista marcó al minuto 12 para los Tuzos, mientras que Elias Manoel aprovechó un error defensivo, también al 12′, para adelantar a los fronterizos. En la jornada 15, Toluca añadió otro episodio a la lista: Federico Viñas anotó al 42′, antes de que Henry Martín rescatara el 2-2 desde el punto penal en el tiempo agregado.

Radiografía táctica: dónde se rompe el equilibrio azulcrema

El problema no parece limitarse a una mala jugada individual. El modelo de Almada exige una línea defensiva adelantada, con los centrales cerca del círculo central y los laterales incorporándose al ataque. La intención es recuperar pronto el balón y mantener al rival lejos del área de Malagón.

El riesgo aparece cuando esa presión pierde coordinación. Si los delanteros y mediocampistas no recuperan la pelota en los primeros segundos, el adversario encuentra espacios a la espalda de los centrales y puede atacar con muchos metros por delante. Las transiciones de Pachuca y Necaxa mostraron cómo esa distancia puede convertirse en una oportunidad clara.

También preocupa la cobertura de las bandas. Cuando Kevin Álvarez y el lateral izquierdo se proyectan al mismo tiempo, los espacios exteriores quedan expuestos. A eso se suman las segundas jugadas: ante Pachuca y Tijuana, los rechaces y balones divididos cerca del área permitieron remates que la contención no consiguió bloquear.

El ajuste urgente de cara a Liguilla: priorizar el cero atrás desde el silbatazo

La capacidad de remontar habla del potencial ofensivo del América, pero no puede convertirse en una obligación. En una eliminatoria directa de cuartos de final, conceder la ventaja significa entregar al contrario la posibilidad de administrar el ritmo, cerrar espacios y jugar con la presión del reloj.

Almada necesita corregir sin renunciar a su propuesta. Una medida sería evitar que ambos laterales suban simultáneamente durante el primer cuarto de hora. Si uno se suma al ataque, el otro puede cerrar su posición y formar una línea de tres junto a los centrales.

Otra tarea pasa por proteger la zona frente a los defensores. Mediocampistas como Edwin Cerrillo o Alan Cervantes pueden ayudar a cortar el primer pase vertical y evitar que los zagueros queden expuestos en duelos individuales. La comunicación entre la última línea y Malagón también será determinante para coordinar los adelantamientos y reducir los espacios.

América tiene gol suficiente para competir con cualquiera, pero la liguilla suele castigar los errores que se repiten. Si las Águilas quieren convertir su poder ofensivo en un campeonato, el primer objetivo debe ser dejar de regalar ventajas. La solidez no puede aparecer hasta el segundo tiempo: tiene que estar presente desde el primer minuto.

Pumas vs América: hora en EE.UU. y dónde ver el clásico capitalino

El Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y el América de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. Puedes seguir la transmisión en vivo por televisión y streaming a través de TUDN, Univision y la plataforma ViX.

Horarios en EE.UU.

• 10:00 PM (Este / ET)

• 9:00 PM (Centro / CT)

• 7:00 PM (Pacífico / PT)

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