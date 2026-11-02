Lucha por liguilla en Liga MX: ¿quiénes se acercan y quiénes se hunden?

América, Chivas y Cruz Azul ya tienen su lugar; Monterrey, Pumas y Santos protagonizan la pelea por un cierre intenso

La tabla del Apertura 2026 sigue en movimiento | Claro Sports

La liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX comienza a tomar forma después de la jornada 15, pero todavía quedan boletos directos por definir. América, Chivas y Cruz Azul ya aseguraron su clasificación y su pelea por el liderato general, mientras Atlas está prácticamente dentro y Santos Laguna ocupa el octavo puesto.

En el otro extremo, Tigres quedó eliminado, Monterrey salió de la zona de cuartos de final y Pumas necesita aprovechar sus últimos compromisos para no quedarse fuera de la Fiesta Grande.

De acuerdo con el sistema de competencia de la Liga MX, solo los ocho primeros equipos avanzarán directamente a los cuartos de final. Con dos jornadas oficiales por disputarse y el encuentro pendiente entre Querétaro y Rayados, cada resultado puede cambiar el destino de los aspirantes.

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Los que amarran boleto: los clubes que aceleran rumbo a la Fiesta Grande

La parte alta tiene tres dueños. América conserva el primer lugar por diferencia de goles (+15), después de llegar a 29 unidades y mantener una ofensiva de 36 anotaciones. Chivas también suma 29 puntos, con diferencia de +11, y atraviesa un buen momento: venció 4-2 al Atlante, consiguió su tercera victoria consecutiva y acumula cinco jornadas sin perder.

Cruz Azul completa el grupo de clasificados. El equipo de Joel Huiqui alcanzó la misma cantidad de puntos después de derrotar 2-1 al León, resultado que significó su cuarta victoria al hilo.

Atlas aparece en el cuarto lugar con 27 unidades y más del 99% de probabilidades de clasificación. Toluca es quinto con 24 puntos, aunque llega con una racha de siete partidos sin ganar y cuatro empates consecutivos.

Tijuana, León y Santos completan provisionalmente los ocho primeros. Los tres tienen 22 unidades, pero los Guerreros dieron un salto importante al vencer 1-0 a Necaxa y quedarse con el último puesto de clasificación directa.

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Peligro de eliminación: los grandes y sorpresas que se alejan del objetivo

La caída más fuerte es la de Tigres. La derrota 3-0 ante Pachuca dejó al conjunto universitario con 15 puntos, en el lugar 15, y sin posibilidades matemáticas de alcanzar la zona de clasificación. Es una eliminación anticipada para uno de los planteles de mayor peso del campeonato.

Monterrey también encendió las alarmas. El empate 3-3 frente a Tijuana lo mandó al noveno lugar, con 21 puntos, aunque conserva una oportunidad importante: tiene pendiente el partido contra Querétaro y podría llegar a 27 unidades si gana sus tres encuentros restantes.

Pumas, por su parte, sigue con vida. El triunfo 2-1 ante Puebla, con un gol agónico de Álvaro Angulo al minuto 90, permitió al equipo universitario alcanzar los 20 puntos. Está a dos unidades de Santos, Tijuana y León, pero su calendario no será sencillo.

Querétaro también suma 20 puntos y tiene un partido pendiente, mientras Pachuca llegó a 19 después de golear a Tigres. Puebla, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez aparecen fuera de la pelea matemática, según la clasificación del documento.

Horarios y partidos decisivos: así será el cierre en Estados Unidos

La jornada 16, programada del 6 al 8 de noviembre, tendrá encuentros importantes para la clasificación: Tigres-Cruz Azul, Pumas-América, Toluca-Monterrey, Atlas-Pachuca y León-Chivas con los siguientes horarios para Estados Unidos.

Atlas vs. Pachuca: Sábado 7 de noviembre a las 6:00 PM (ET) — Transmisión por TUDN y ViX

Sábado 7 de noviembre a las 6:00 PM (ET) — Transmisión por TUDN y ViX Tigres vs. Cruz Azul: Sábado 7 de noviembre a las 6:00 PM (ET) — Transmisión por FOX Sports / FOX Deportes

Sábado 7 de noviembre a las 6:00 PM (ET) — Transmisión por FOX Sports / FOX Deportes Toluca vs. Monterrey: Sábado 7 de noviembre a las 8:00 PM (ET) — Transmisión por TUDN y ViX

Sábado 7 de noviembre a las 8:00 PM (ET) — Transmisión por TUDN y ViX Pumas vs. América: Sábado 7 de noviembre a las 10:00 PM (ET) — Transmisión por TUDN y ViX

Sábado 7 de noviembre a las 10:00 PM (ET) — Transmisión por TUDN y ViX León vs. Chivas (Guadalajara): Domingo 8 de noviembre a las 9:00 PM (ET) — Transmisión por FOX Sports / FOX Deportes

La recta final tendrá dos historias en paralelo: la disputa por el superliderato entre América, Chivas y Cruz Azul, y una carrera mucho más apretada por los últimos lugares. Para Monterrey, Pumas, Querétaro y Pachuca, ya no hay margen para dejar puntos en el camino.

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