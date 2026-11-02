Seis latinos brillan en los Guantes de Oro 2026: conoce la lista completa de ganadores

Tres latinoamericanos ganaron por primera vez el Guante de Oro y otros tres ampliaron su colección de premios

Dubón ganó su tercer Guante de Oro | JONATHAN BACHMAN / GETTY IMAGES VIA AFP

MLB anunció a los ganadores del Guante de Oro 2026, una lista que incluye a seis peloteros latinoamericanos. Dos obtuvieron el reconocimiento por su desempeño defensivo en la Liga Americana y cuatro en la Liga Nacional.

Venezuela aportó tres ganadores, República Dominicana sumó dos y Honduras tuvo uno. De los seis latinoamericanos, tres conquistaron el premio por primera vez, mientras los otros tres ampliaron su colección de reconocimientos.

La edición repartió 20 premios y dejó nueve ganadores primerizos. Los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona encabezaron la lista por equipos, con tres galardones cada uno. Boston también tuvo entre sus premiados al jardinero central Ceddanne Rafaela, originario de Curazao, quien aparece en el listado completo.

Ganadores latinos de la Liga Americana y cuántos premios tienen

Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, y Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, fueron los dos ganadores latinos de la Liga Americana. El venezolano recibió el reconocimiento como jardinero derecho y el dominicano lo obtuvo en la categoría utility, para jugadores que cubren distintas posiciones.

Here are the 2026 @RawlingsSports AL Gold Glove Award winners! pic.twitter.com/1J8YscozES — MLB (@MLB) November 2, 2026

1. Wilyer Abreu

El venezolano Wilyer Abreu conquistó su tercer premio consecutivo y extendió la racha que comenzó en 2024. Su defensa produjo 28 carreras salvadas, la cifra más alta entre todos los jugadores de las Grandes Ligas en 2026. Esa métrica estima cuántas carreras evita un pelotero con sus jugadas.

Abreu también registró 13 asistencias, el segundo mayor total entre los jardineros. Su premio y el de Rafaela dieron a Boston dos ganadores en los jardines por segunda temporada consecutiva, algo que el equipo no conseguía desde Dwight Evans y Fred Lynn en 1978 y 1979.

2. Ezequiel Durán

El dominicano Ezequiel Durán obtuvo su primer Guante de Oro y entregó a Texas el primer reconocimiento de su historia en la categoría utility. Durante la temporada defendió todas las posiciones excepto lanzador y receptor.

Durán acumuló 17 outs por encima del promedio, una estadística que compara las jugadas de un defensor con el rendimiento esperado de un jugador promedio. Su registro lo colocó en el percentil 99 de esa evaluación.

¿Quiénes fueron los latinos premiados en la Liga Nacional?

Gabriel Moreno, Geraldo Perdomo, Jackson Chourio y Mauricio Dubón ganaron el Guante de Oro en la Liga Nacional. Arizona aportó dos integrantes de este grupo, mientras Milwaukee y Atlanta tuvieron uno cada uno.

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1. Gabriel Moreno

El venezolano Gabriel Moreno ganó su segundo Guante de Oro como receptor de los Diamondbacks. Sigue como el único cátcher de la franquicia que ha recibido el galardón y terminó segundo en carreras salvadas a la defensiva entre los jugadores de su posición, detrás de Dillon Dingler.

Las evaluaciones de Statcast destacaron su capacidad para bloquear lanzamientos y controlar los intentos de robo. Moreno también conquistó el título de bateo y se convirtió en el segundo receptor que reúne ambos logros en una temporada, después de Joe Mauer.

2. Geraldo Perdomo

El dominicano Geraldo Perdomo ganó su primer Guante de Oro como campocorto de Arizona. Disputó más entradas en esa posición que cualquier otro pelotero durante la temporada y sumó 16 outs por encima del promedio.

Perdomo se unió a Nick Ahmed como los únicos torpederos de los Diamondbacks con este premio. Junto con Moreno y el jardinero derecho Corbin Carroll, completó los tres ganadores del equipo en 2026.

3. Jackson Chourio

El venezolano Jackson Chourio consiguió su primer Guante de Oro con tan solo 22 años. El jardinero izquierdo de los Cerveceros encabezó a los jugadores de su posición en la Liga Nacional con 13 carreras salvadas a la defensiva.

Milwaukee tuvo otro ganador, el segunda base Brice Turang, quien alcanzó su segundo reconocimiento.

4. Mauricio Dubón

El hondureño Mauricio Dubón obtuvo su tercer Guante de Oro como utility y el primero con los Bravos. Los dos anteriores llegaron durante su etapa con los Astros de Houston, en 2023 y 2025.

Dubón cubrió la segunda base, la tercera, el campocorto y los jardines izquierdo y central durante 2026. Terminó con seis outs por encima del promedio y conserva el mayor número de premios en la categoría utility desde su incorporación en 2022. Ningún otro jugador ha ganado más de uno en ese apartado.

Lista completa de ganadores del Guante de Oro 2026 por liga

Los 20 ganadores del Guante de Oro 2026 se distribuyen en diez categorías por liga. El número junto a cada pelotero corresponde al total de premios que acumula en su carrera, incluido el de esta temporada.

Liga Americana

Dillon Dingler, receptor de los Tigres de Detroit. Segundo Guante de Oro.

Christian Walker, primera base de los Astros de Houston. Cuarto Guante de Oro.

Cole Young, segunda base de los Marineros de Seattle. Primer Guante de Oro.

Taylor Walls, campocorto de los Rays de Tampa Bay. Primer Guante de Oro.

Caleb Durbin, tercera base de los Medias Rojas de Boston. Primer Guante de Oro.

Cody Bellinger, jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York. Segundo Guante de Oro.

Ceddanne Rafaela, jardinero central de los Medias Rojas de Boston. Segundo Guante de Oro.

Wilyer Abreu, jardinero derecho de los Medias Rojas de Boston. Tercer Guante de Oro.

Tanner Bibee, lanzador de los Guardianes de Cleveland. Primer Guante de Oro.

Ezequiel Durán, utility de los Rangers de Texas. Primer Guante de Oro.

Liga Nacional

Gabriel Moreno, receptor de los Diamondbacks de Arizona. Segundo Guante de Oro.

Matt Olson, primera base de los Bravos de Atlanta. Cuarto Guante de Oro.

Brice Turang, segunda base de los Cerveceros de Milwaukee. Segundo Guante de Oro.

Geraldo Perdomo, campocorto de los Diamondbacks de Arizona. Primer Guante de Oro.

Alex Bregman, tercera base de los Cachorros de Chicago. Segundo Guante de Oro.

Jackson Chourio, jardinero izquierdo de los Cerveceros de Milwaukee. Primer Guante de Oro.

Pete Crow-Armstrong, jardinero central de los Cachorros de Chicago. Segundo Guante de Oro.

Corbin Carroll, jardinero derecho de los Diamondbacks de Arizona. Primer Guante de Oro.

Nolan McLean, lanzador de los Mets de Nueva York. Primer Guante de Oro.

Mauricio Dubón, utility de los Bravos de Atlanta. Tercer Guante de Oro.

¿Cómo eligen a los ganadores del premio defensivo de MLB?

Los votos de los dirigentes y coaches representan el 75% de la elección del Guante de Oro, mientras las evaluaciones de expertos en sabermetría aportan el 25% restante. Los managers solo pueden votar por jugadores de su propia liga y no pueden elegir a integrantes de su equipo.

El reconocimiento existe desde 1957. Además de los premios por posición, la categoría utility distingue desde 2022 a los peloteros que distribuyen su actividad defensiva entre varios puestos, como Durán y Dubón.

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