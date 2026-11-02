Venezuela y México frente a frente en la NFL: así fue el duelo de pateadores entre Patriots y Dolphins

Andrés Borregales y Zane Gonzalez llevaron el orgullo latino a los equipos especiales de la NFL, en un partido que tuvo emociones hasta el último cuarto

Borregales y Gonzalez vieron actividad el fin de semana / Claro Sports

La NFL tuvo un capítulo latinoamericano este fin de semana. La victoria de los New England Patriots por 24-19 sobre los Miami Dolphins el pasado domingo dejó un duelo particular en los equipos especiales: el del venezolano Andrés Borregales frente a Zane Gonzalez, pateador estadounidense de ascendencia mexicana.

Aunque ambos defendieron jerseys diferentes, sus aportaciones tuvieron un peso importante en el marcador. Borregales representó a los Patriots, mientras que Gonzalez buscó ayudar a Miami a mantenerse en la pelea durante un encuentro que cambió de rumbo después del descanso.

El pateador nacido en Venezuela convirtió un gol de campo de 34 yardas y tres puntos extra. Con esas cuatro conversiones, Borregales sumó seis puntos para New England y contribuyó a una victoria que permitió a su equipo celebrar ante su público.

Del otro lado, Gonzalez tuvo una producción individual ligeramente superior. El jugador de origen mexicano convirtió dos goles de campo y un punto extra, para aportar siete unidades a los Dolphins. Su registro superó por un punto al de Borregales, aunque el resultado colectivo terminó favoreciendo al conjunto de Nueva Inglaterra.

Borregales y Gonzalez: el aporte latino en Patriots vs. Dolphins

El contraste entre ambos pateadores dejó una curiosa estadística. El representante de ascendencia mexicana consiguió más puntos mediante sus conversiones, pero el venezolano terminó celebrando el triunfo. Una muestra de que, en la NFL, el rendimiento individual de los equipos especiales no siempre determina el desenlace de un partido.

La historia del encuentro también tuvo un giro importante. Miami llegó al descanso con una ventaja de 13-3 y parecía tener el control. Sin embargo, los Patriots encontraron respuestas en la segunda mitad y comenzaron una remontada que cambió por completo el panorama.

El mariscal de campo Drake Maye encabezó la reacción de New England con dos pases de touchdown y una anotación por tierra. La ofensiva local encontró espacios y consiguió 21 puntos consecutivos, una racha que terminó por inclinar la balanza a su favor.

Uno de los momentos determinantes llegó en el último cuarto, cuando DeMario Douglas consiguió una recepción de touchdown de 48 yardas. Miami intentó reaccionar con una anotación tardía, pero falló la conversión de dos puntos y los Patriots recuperaron la posterior patada corta para proteger su ventaja.

Así, el marcador final quedó 24-19 para New England, en un partido que dejó algo más que una victoria en la NFL. Andrés Borregales y Zane Gonzalez protagonizaron un atractivo cruce de raíces latinoamericanas, con Venezuela y México representados en los equipos especiales de dos franquicias históricas del futbol americano profesional.

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