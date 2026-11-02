Barcelona vs Aston Villa: horario y dónde ver la Champions League en Estados Unidos

El conjunto catalán busca recuperarse en Europa ante un Aston Villa que llega invicto y amenaza con complicar sus aspiraciones de avanzar directamente a octavos de final

Barcelona buscará recuperar confianza ante el conjunto inglés / Josep Lago / AFP

El Barcelona vs Aston Villa promete ser uno de los encuentros más atractivos de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto español recibe al equipo inglés este martes 3 de noviembre en el Camp Nou, con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Para los aficionados al fútbol que viven en Estados Unidos, el encuentro sí tendrá transmisión en vivo. El silbatazo inicial está programado para las 3:00 p.m. (ET), por lo que los seguidores del Barça y del Villa podrán seguir el partido durante la tarde en las distintas zonas horarias del país.

Horario y dónde ver el Barcelona vs Aston Villa en Estados Unidos

El partido de Champions League se disputará el martes 3 de noviembre de 2026 en Barcelona, España. Estos son los horarios de inicio para los aficionados en territorio estadounidense:

Fecha: martes 3 de noviembre de 2026

Estadio: Camp Nou, Barcelona

Horarios: 3:00 p. m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Transmisión: en streaming por Paramount+ (en inglés) y DAZN (en español)

Barcelona llega con presión ante un Aston Villa invicto

Más allá de la localía, el Barcelona afronta este compromiso con una exigencia importante. Después de las primeras tres jornadas, el equipo de Hansi Flick ocupa el octavo puesto con seis puntos, justo en el límite de la zona que permite avanzar directamente a los octavos de final.

El Aston Villa, por su parte, aparece en la segunda posición con nueve unidades y un registro perfecto de tres victorias. Un triunfo en territorio español le permitiría alcanzar los 12 puntos y consolidar su candidatura entre los mejores equipos de esta primera fase.

El Barcelona llega después de golear 6-1 al Alavés, resultado que representa una inyección de confianza tras sus tropiezos frente al PSG y el Real Madrid. Sin embargo, las lesiones condicionan el panorama, pues Koundé, Eric García, Christensen y Xavi Espart figuran entre las bajas defensivas, mientras que Dani Olmo y Roony Bardghji tampoco estarán disponibles.

El conjunto de Unai Emery buscará aprovechar cualquier espacio que deje el Barcelona cuando se lance al ataque. Su buen comienzo europeo respalda sus aspiraciones, pese a los tropiezos que han tenido en la Premier League, aunque visitar el Camp Nou representa una prueba de mayor exigencia. La protección defensiva blaugrana y la capacidad del Villa para aprovechar las transiciones pueden marcar la diferencia en un partido que tiene mucho más en juego que tres puntos.

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