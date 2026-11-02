Canelo Álvarez no quiere esperar: ya tiene fecha tentativa para su regreso al boxeo

Canelo quiere volver a pelear apenas cuatro meses después de su combate contra Mbilli con un rival que aún está por definir

Canelo quiere volver a pelear en el primer trimestre de 2027 | FAYEZ NURELDINE /AFP

Saúl Canelo Álvarez quiere disputar su próxima pelea en febrero de 2027. El mexicano adelantó ese objetivo antes de enfrentar a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Su intención es regresar pronto, con una pausa aproximada de cuatro meses entre ambos combates.

Esa presentación completaría el acuerdo de cuatro peleas que firmó con Turki Alalshikh y Riyadh Season. Después de sus enfrentamientos contra William Scull, Terence Crawford y Mbilli, el tapatío tiene pendiente un último compromiso dentro del convenio original.

Canelo says he wants to fight again in February 👀



“I want to fight quick, like in February, because I have 2 fights left in Riyadh… so I want to fight this one in Riyadh and then in February the next one.”



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Por ahora, febrero representa el mes que desea el boxeador, no una fecha oficial. Los organizadores todavía deben anunciar el día, el rival y la sede. Canelo sí dejó clara su intención de evitar otra pausa larga y dar continuidad a su actividad.

¿Cuándo será la próxima pelea de Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez apunta a febrero de 2027 para su próxima pelea, aunque todavía no existe un anuncio definitivo. El mexicano habló de ese plan durante una entrevista con The Ring, en las semanas previas a su presentación contra Christian Mbilli.

“Quiero pelear pronto, como en febrero, porque me quedan dos combates en Riad… así que quiero hacer esta pelea en Riad y luego la siguiente en febrero”, declaró Canelo a Ring Magazine.

La declaración corresponde al momento en que aún tenía dos compromisos pendientes. Tras el combate del 31 de octubre, le resta uno para completar el acuerdo. Las declaraciones de Canelo permiten conocer cuáles son los tiempos que tiene en mente, pero esto no significa necesariamente que vaya ca concretarse. Hasta el anuncio de los organizadores, cualquier día concreto carece de respaldo oficial.

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez todavía no tiene un próximo rival confirmado. La elección del adversario es uno de los asuntos pendientes para concretar su regreso a principios de 2027.

Si bien se han barajado nombres como los de Lester Martínez y Hamzah Sheeraz, no hay un panorama claro sobre quién podría asumir el desafío de enfrentar de subirse al ring con Canelo.

No obstante, Martínez parte con ventaja pues se perfila como el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una condición relevante para el futuro del cinturón supermediano.

Cuatro meses entre peleas tras su regreso contra Christian Mbilli

Una pelea en febrero dejaría un intervalo cercano a cuatro meses desde el enfrentamiento del 31 de octubre. La duración exacta dependerá del día que elijan para la siguiente función.

Ese ritmo supondría un cambio respecto a la pausa anterior. Canelo llegó al combate contra Mbilli después de 13 meses sin competir y de una operación de codo. En su regreso, ganó por decisión unánime y recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, conocido como CMB.

El mexicano busca encadenar dos presentaciones con una espera mucho menor que la que precedió a su regreso en Riad. Su intención de pelear en febrero, además, surgió antes de conocer el resultado contra Mbilli, por lo que es de esperar que la victoria no cambie sus planes

La pelea que falta del contrato con Turki Alalshikh

El siguiente combate sería el cuarto y último del contrato original de Canelo con Riyadh Season. El acuerdo comenzó en 2025 y ya incluyó tres enfrentamientos con resultados distintos.

Álvarez derrotó a William Scull en su primera presentación, perdió frente a Terence Crawford en la segunda y venció a Christian Mbilli en la tercera. Esa última pelea pondría fin al contrato y abriría la posibilidad de que el mexicano se siente a negociar un nuevo acuerdo.

Buena parte de las opciones de que Canelo vuelva al ring en febrero pasa por definir cuanto antes a su próximo rival. Resolver ese punto permitirá avanzar en la negociación y dejar tiempo suficiente para que ambos boxeadores preparen el combate. Mientras no exista un acuerdo con el oponente, el mes que propuso el mexicano seguirá como una fecha tentativa.

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