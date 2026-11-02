Kimi Antonelli: las claves que lo llevaron a ser el campeón más joven de la F1

La evolución de Mercedes, su adaptación a los monoplazas de 2026 y una temporada de resultados constantes explican el ascenso del piloto italiano

Antonelli demostró madurez en esta temporada / Carl de Souza / AFP

Kimi Antonelli no necesitó esperar varios años para convertirse en una figura de la Fórmula 1. El piloto italiano encontró en su segunda temporada la combinación necesaria para conquistar el campeonato mundial y cambiar los libros de historia. Sin embargo, detrás de su precocidad hubo algo más que talento y un monoplaza competitivo: una evolución en su manera de correr.

En el Gran Premio de México, Antonelli aseguró el título al cruzar la meta en tercer lugar. Con 20 años y 68 días, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la categoría, superando la marca que Sebastian Vettel había establecido en 2010, cuando consiguió su primer campeonato con 23 años.

Su conquista también dejó una señal importante para el resto de la parrilla. Mercedes encontró en el italiano a un piloto capaz de aprovechar al máximo el potencial de su coche, incluso frente a un compañero experimentado como George Russell. La diferencia estuvo en cómo convirtió la velocidad en resultados sostenidos.

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Las claves que llevaron a Kim Antonelli a conquistar el campeonato de la F1

Aprendió de los errores de su temporada de debut

En 2025, Antonelli mostró una velocidad extraordinaria, pero también evidenció que aún necesitaba controlar su impulsividad. Su conducción agresiva le permitió competir con pilotos experimentados, aunque algunos errores terminaron por limitar sus resultados.

Para 2026, el italiano mantuvo su estilo instintivo, pero aprendió a administrar mejor los riesgos. Ya no se trataba solo de acelerar al máximo o buscar adelantamientos, sino de saber cuándo atacar y cuándo conservar la posición. Esa madurez fue uno de los cambios más importantes de su evolución.

Se adaptó mejor a los coches de 2026

La nueva generación de monoplazas planteó un desafío técnico para todos los equipos. La mayor dependencia de la energía eléctrica y la necesidad de administrar de manera diferente la potencia modificaron la forma de conducir durante las carreras.

Antonelli consiguió interpretar esas condiciones con mayor naturalidad. Su control del acelerador y su capacidad para aprovechar la energía disponible le dieron una ventaja, particularmente frente a Russell. No fue únicamente una cuestión de velocidad en las curvas: también importó cómo utilizaba cada recurso del coche.

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Transformó la velocidad en regularidad

Uno de los grandes méritos de Antonelli fue evitar que sus mejores actuaciones fueran episodios aislados. Antes de llegar al Gran Premio de México, el italiano había conseguido nueve victorias en 18 carreras y otros seis podios. En total, acumulaba 15 resultados entre los tres primeros lugares.

Esa constancia le permitió construir una ventaja suficiente para cerrar el campeonato cuatro fechas antes del final. De hecho, en México no necesitaba ganar; le bastaba con terminar entre los nueve primeros para asegurar matemáticamente el título, sin importar lo que hicieran sus principales perseguidores.

Aprovechó las oportunidades desde la clasificación

La velocidad de Antonelli también se reflejó. Sus siete poles durante la temporada le permitieron comenzar numerosas carreras desde posiciones privilegiadas, reducir los riesgos del tráfico y controlar mejor el ritmo de sus rivales.

Salir adelante no garantiza una victoria, pero sí cambia el desarrollo de una carrera. El italiano consiguió convertir esa ventaja en resultados y demostró que podía gestionar la presión cuando tenía que defender una posición o administrar neumáticos.

Superó a George Russell con el mismo Mercedes

El rendimiento del monoplaza fue determinante, pero existe un dato que ayuda a dimensionar el campeonato de Antonelli: su compañero de equipo también tenía acceso al mismo coche.

George Russell llegó a México sin posibilidades de disputar el título y terminó sexto en la carrera que coronó al italiano. La diferencia entre ambos quedó reflejada en la clasificación de pilotos: Antonelli cerró la competencia con 380 puntos, mientras que el británico acumuló 250.

Esto no significa que el talento individual explique todo el resultado. Mercedes desarrolló un coche competitivo y puso a disposición de sus pilotos las herramientas necesarias para pelear por las victorias. Sin embargo, Antonelli fue quien mejor aprovechó ese potencial durante la temporada.

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Mercedes está cerca de conquistar el campeonato de constructores

El éxito de Antonelli también tiene consecuencias para Mercedes. La escudería alemana quedó a un paso de completar una temporada histórica con los dos campeonatos mundiales.

Después del GP de México, Mercedes lidera la clasificación de constructores con 630 puntos, frente a los 504 de Ferrari. La diferencia es de 126 unidades, con cuatro grandes premios todavía por disputarse. La ventaja es considerable. De acuerdo con los escenarios matemáticos del campeonato, Mercedes puede asegurar el título de constructores en el GP de Brasil si consigue sumar al menos cuatro puntos más que Ferrari durante ese fin de semana.

El campeonato de Antonelli no se explica únicamente por haber llegado a la Fórmula 1 a una edad temprana. Su verdadera diferencia estuvo en evolucionar, entender las exigencias técnicas de 2026 y convertir cada oportunidad en puntos. Mercedes le dio un coche para ganar, pero el italiano respondió con una temporada que ya forma parte de la historia del automovilismo.

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