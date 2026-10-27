La actriz Susan Saint James falleció de cancer de páncreas

Alcanzó la fama con producciones como ‘The Name of the Game’, ‘McMillan & Wife’ y ‘Kate & Allie’, de los años 70 y 80

En 2008, Susan Saint James recibió una estrella en Hollywood. Foto: C. Gallay / AFP

Fallece otra famosa de las épocas doradas: Susan Saint James. La actriz ganadora del premio Emmy y figura reconocida de la televisión estadounidense, murió el lunes a los 80 años, después de ser diagnosticada con cáncer de páncreas.

Su partida física ocurre dos meses después del fallecimiento de Dolly Parton, leyenda de la música country.

La revista People, citando a un representante de Susan Saint James, confirmó la noticia sobre el deceso, mientras que su familia compartió un mensaje para recordar su trayectoria profesional, así como la generosidad que caracterizó su vida fuera de las cámaras.

La intérprete alcanzó la fama con producciones como ‘The Name of the Game’, ‘McMillan & Wife’ y ‘Kate & Allie’. Sin embargo, sus seres queridos destacaron que el legado no se limitó a sus personajes, sino también a las causas benéficas, su dedicación a la familia y el acompañamiento que ofreció a personas que atravesaban momentos difíciles.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Susan Saint James?

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre cuándo recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas o cuál fue el tratamiento que habría seguido. Pero la información confirmada por su representante es que efectivamente murió después de ser diagnosticada.

En el comunicado que recibió People, la familia elogió su vida con palabras de profunda admiración: “Les enseñó a sus hijos a hacer pausas, a ser amables y a preocuparse por los demás”.

“Nunca conoció a un extraño. Cada persona que conocía se convertía en la persona más importante de la sala en ese momento, desde un compañero de la junta directiva hasta el dependiente de la zapatería, que normalmente se marchaba conociendo toda la historia de su vida”, dice la misiva, según el medio.

La pérdida de su hijo Teddy en 2004

La familia también evocó uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su hijo menor, Teddy, en un accidente aéreo ocurrido en noviembre de 2004. Según el comunicado, Saint James pronunció un emotivo discurso fúnebre dirigido a su esposo y a sus otros hijos, brindándoles palabras de consuelo.

“Incluso en el dolor más profundo de su vida, siempre antepuso a los demás. Días después del accidente, se reunió con el periodista Tim Russert (fallecido en 2008) para agradecer a quienes se habían comunicado con ellos y para asegurarles que la familia estaba bien”, compartió la familia.

“Ella transmitió esa misma pasión y positivismo a todo lo que vino después, y nunca los perdió. Le sobreviven su esposo, Dick Ebersol, sus cuatro hijos: Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charlie Ebersol y Willie Ebersol. También sus siete nietos, su hermana Mary Mercedes Dewey y su querida perra de servicio, Lola”, concluye la carta.

¿Cuáles fueron los grandes éxitos televisivos de Susan Saint James?

La actriz nació el 14 de agosto de 1946 en Los Ángeles, California, pero creció en Rockford, Illinois. De acuerdo con una reseña de Associated Press (AP), durante su juventud también trabajó como modelo y, a los 20 años, comenzó a perseguir su objetivo de convertirse en actriz.

Uno de sus primeros papeles cinematográficos llegó con ‘Where Angels Go, Trouble Follows’, de 1968. Ese mismo año consiguió una oportunidad decisiva en la serie ‘The Name of the Game’, donde interpretó a Peggy Maxwell, una asistente de investigación. Su actuación le valió tres nominaciones al Emmy y el premio en 1969.

En 1971 se integró a ‘McMillan & Wife’, una serie de misterio en la que interpretó a ‘Sally McMillan’ junto a Rock Hudson, quien daba vida al comisario ‘Stewart McMillan’. Permaneció cinco temporadas en la producción y recibió otras tres nominaciones al Emmy por ese papel.

Su carrera también incluyó películas como ‘Outlaw Blues’ (1977), la comedia ‘Love at First Bite’ (1979), con George Hamilton, y ‘How to Beat the High Cost of Living’ (1980), en la que compartió pantalla con Jane Curtin y Jessica Lange. Además, participó en ‘Carbon Copy’ (1981), película que marcó el debut cinematográfico de Denzel Washington.

En 1984 volvió a coincidir con Curtin en la comedia ‘Kate & Allie’, de CBS. La serie narraba la vida de dos mujeres divorciadas que criaban juntas a sus hijos en Nueva York. Saint James interpretó a ‘Kate McArdle’, una mujer de espíritu libre, y recibió dos nominaciones más al Emmy antes de que el programa terminara en 1989.

El apoyo a los padres en duelo

Susan Saint James conoció a su esposo Dick Ebersol, productor de televisión y futuro ejecutivo de NBC Sports, cuando presentó ‘Saturday Night Live’ en octubre de 1981. La pareja se casó apenas 42 días después de conocerse y tuvo tres hijos: Charlie, Willie y Teddy. La actriz también era madre de Sunshine y Harmony, de su matrimonio anterior con Tom Lucas.

Pero la tragedia de 2004 marcó un antes y un después. Teddy, de 14 años, murió cuando la avioneta privada en la que viajaba con su padre y su hermano Charlie se estrelló en Colorado, detalló AP. Ebersol y Charlie sobrevivieron, aunque sufrieron lesiones graves.

A partir de esa pérdida, Saint James dedicó tiempo a acompañar a padres que también habían perdido a sus hijos. Entre ellos estuvo Lynn McDonnell, madre de una niña fallecida en el tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook, en 2012.

La actriz también respaldó durante años a las Olimpiadas Especiales y colaboró con otras organizaciones, entre ellas la Fundación Telluride y Assistance Dogs of Hawaii. En 2008 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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