¿Santiago Sandoval en Chivas podrá superar el legado de su padre?

El joven mediocampista de Chivas empieza a escribir su historia en el fútbol mexicano gracias al apoyo decisivo de su madre

Santiago Sandoval es hijo de Luis Alonso Sandoval | U. Ruiz | AFP

Santiago Sandoval se ha convertido en uno de los nombres jóvenes más interesantes de Chivas quienes pelean el liderato con América y Cruz Azul. A sus 19 años, el mediocampista ofensivo ya no es solamente una promesa de Verde Valle: es un futbolista con goles importantes en la Liga MX, actuaciones decisivas en la Liguilla y sus primeras oportunidades con la Selección Mexicana mayor.

Su apellido inevitablemente recuerda a Luis Alonso “El Negrito” Sandoval, exjugador de Guadalajara, América y otros clubes del fútbol mexicano. Sin embargo, el camino de Santiago tiene una historia propia, marcada por su talento, su disciplina y el respaldo constante de su madre, Lluvia González.

La comparación con su padre aparece de manera natural, pero reducir su crecimiento a una herencia futbolística sería dejar fuera una parte fundamental de su recorrido.

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Santiago ha tenido que abrirse paso en un entorno exigente, responder a la confianza de Gabriel Milito y demostrar que puede competir al máximo nivel. Hoy, sus actuaciones permiten hablar de un jugador con identidad y recursos propios.

Lejos de la sombra: el despegue de Santiago Sandoval por talento propio

El mediocampista llegó a las fuerzas básicas de Chivas en 2024, cuando tenía 16 años, para integrarse a la categoría sub 17. Su progresión fue distinta a la de muchos canteranos: no necesitó pasar por la sub 21 ni acumular partidos con el Tapatío antes de recibir una oportunidad en el primer equipo.

Debutó en Primera División durante el Apertura 2025, frente a León, y consiguió su primera anotación profesional contra FC Juárez. Pero su presentación más impactante llegó en la Liguilla del Clausura 2026.

Ante Tigres, en los cuartos de final, respondió a la confianza de Milito con dos goles en apenas tres minutos, fundamentales para que Guadalajara remontara la eliminatoria. Después volvió a marcar frente a Cruz Azul, en el Estadio Azteca.

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Su crecimiento continuó en el Apertura 2026. En la jornada 15, disputada el 31 de octubre, firmó un doblete en la victoria 4-2 sobre Atlante. También había marcado ante Tijuana y Pumas, resultados que ayudaron a mantener a Chivas en la parte alta de la clasificación. A eso se suma su debut con la Selección Mexicana mayor, el 29 de septiembre, frente a Perú.

Detrás de esos logros existe una historia familiar que explica buena parte de la formación personal del futbolista. Lluvia González asumió un papel central en su educación y acompañamiento, tanto dentro como fuera de la cancha. Su respaldo fue determinante para que Santiago pudiera concentrarse en su desarrollo y construir una rutina de disciplina.

La relación con su padre no tuvo la cercanía que suele imaginarse en las historias de hijos de futbolistas. El propio Luis Alonso Sandoval reconoció públicamente el mérito de Lluvia cuando habló del crecimiento de su hijo.

Jerarquía en Primera: sus cualidades técnicas en el mediocampo del Rebaño

Gabriel Milito utiliza a Santiago como mediapunta o volante ofensivo de corte asociativo, no como un delantero fijo. Con 1.66 metros de estatura, compensa la diferencia física frente a sus rivales con agilidad, cambios de ritmo y facilidad para girar en espacios reducidos.

Su principal virtud es encontrar espacios entre las líneas rivales. Puede recibir, descargar a uno o dos contactos y aparecer desde segunda línea para rematar. Sus nueve goles en Primera División reflejan una capacidad de llegada poco común para un futbolista de su edad.

Luis Alonso disputó 248 partidos oficiales y marcó 24 goles en Primera División. Santiago todavía tiene una carrera por construir, pero ya consiguió algo importante: que su nombre sea reconocido por sus propias actuaciones. Superar el legado de su padre será una discusión que el tiempo resolverá; por ahora, el joven rojiblanco tiene un desafío más inmediato: seguir creciendo sin perder la identidad que lo llevó hasta aquí.

León vs Chivas: hora y dónde ver en EE.UU. el próximo partido del Rebaño

Las Chivas se juegan la vida en su penúltima parada del torneo. Este domingo 8 de noviembre, el Rebaño Sagrado visita el Bajío para enfrentarse al León en un duelo crucial correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026.

Si te encuentras en territorio estadounidense y no quieres perderte ni un solo minuto de este vibrante encuentro, el silbatazo inicial en el Estadio Nou Camp está programado en estos horarios:

• 9:00 PM ET

• 8:00 PM CT

• 6:00 PM PT

La transmisión en los Estados Unidos estará disponible a través de plataformas que cuentan con los derechos de local del Club León:

• Televisión: Puedes sintonizar el encuentro en vivo a través de la señal de TUDN USA y Univision.

• Streaming online: Si prefieres seguirlo desde tu celular, tablet o Smart TV, el partido estará disponible en la plataforma de ViX Premium y mediante servicios de televisión por internet como FuboTV y DirecTV Stream.

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