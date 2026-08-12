Taylor Swift y Travis Kelce transicionan a una vida cotidiana “normal” tras su boda, entre algunas tensiones

Mientras el matrimonio vive sus primeras semanas, Travis Kelce volvió a los entrenamientos de la NFL y Taylor Swift ya piensa en nueva música

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio. Foto: Gregory Shamus / AFP

Luego de haber celebrado su boda en julio, uno de los eventos más esperados de 2026, Taylor Swift y Travis Kelce están asumiendo una transición que parecía inevitable: volver a la “normalidad” en sus respectivas industrias.

La cantante y el jugador de la NFL en los Kansas City Chiefs ahora enfrentan los retos habituales de cualquier matrimonio, sin importar los nombres ni la fama. Y aunque no tienen hijos de momento, deben organizar horarios, acompañarse en sus responsabilidades y adaptarse a una convivencia compartida.

Travis Kelce vuelve a entrenar y Taylor Swift asume su rol como esposa

El ala cerrada de los Chiefs, equipo con el que renovó por tres años más, ya regresó a los entrenamientos en Missouri para preparar una nueva temporada de la NFL. Una fuente cercana comentó a Star Magazine que Travis Kelces está enfocado en competir al máximo nivel.

“Ha vuelto a ser extremadamente disciplinado con su dieta, su horario de sueño y su entrenamiento. Es muy intenso”, aseguró el informante.

Taylor Swift, que ahora sume su rol como esposa, lo acompaña en esta nueva etapa y ajusta algunos hábitos para compartir más momentos con su pareja. La misma fuente reveló que la artista prepara comidas saludables y adapta sus horarios para que puedan descansar juntos antes de cada entrenamiento.

“Ya lo ha hecho antes (Taylor), así que sabe qué esperar y está encantada de apoyarlo. Pero sin duda es un gran cambio pasar de disfrutar sin parar a no tomar ni una copa de vino con la cena”, comentó la fuente.

Pero la cantante de 36 años no olvida que es una de las celebridades más seguidas de la actualidad, por lo que ya estaría trabajando en lo que mejor sabe hacer: música.

Otra fuente cercana aseguró a Style Caster que Taylor Swift aprovecha los momentos en los que Kelce está entrenando o cumpliendo compromisos deportivos para avanzar en el estudio. “Es alto secreto, pero hay otro álbum gestándose”, soltó.

Las mascotas de Taylor Swift y Travis Kelce están dando algunas tensiones

Como parte de las situaciones que regala cualquier matrimonio, Taylor Swift y Travis Kelce han tenido que enfrentar un desafío doméstico: lograr que sus mascotas se adapten a vivir juntas.

La cantante tiene tres gatos, Olivia, Meredith y Benjamin, mientras que Kelce posee un perro samoyedo blanco. Algunos reportes señalan que las masctoas de ambos han tenido dificultades para compartir el mismo espacio desde que se casaron.

“Taylor y Travis están muy bien. Irónicamente, son los animales quienes tienen más dificultades para integrar a sus familias. Los humanos lo lograron mucho más rápido”, comentó una fuente al podcast Naughty But Nice.

Según su versión, los gatos de Swift estaban acostumbrados a controlar la dinámica del hogar después de años viviendo con ella, por lo que la llegada del perro representó un cambio importante en sus rutinas. “Es como ver a tres divas en miniatura negociar un tratado de paz”, dijo el informante.

Sin embargo, otras fuentes cercanas a la pareja también aclaran que han tratado la situación con paciencia y sin preocupaciones, sino dando tiempo a cada mascota para adaptarse.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su historia de amor en 2023, cuando el jugador de los Chiefs reveló públicamente que había intentado acercarse a la cantante después de asistir a uno de sus conciertos.

Poco después iniciaron una relación que rápidamente captó la atención mundial, combinando el éxito deportivo de Kelce (tres victorias en Super Bowls) con la enorme popularidad internacional de Swift, que acumula más de 270 millones de seguidores, solo en Instagram.

Durante su noviazgo, ambos intentaron equilibrar sus carreras con apariciones públicas, como un partido de la NBA entre Cavaliers y Knicks, además de viajes y momentos privados. La relación avanzó hasta su compromiso y posteriormente su boda, dando paso a una etapa de convivencia diaria.

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