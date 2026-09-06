Kany García abre una nueva puerta en Estados Unidos

La cantante puertorriqueña comienza este lunes su gira “Puerta Abierta” por Estados Unidos, una etapa en la que busca llegar a más público sin perder la intimidad que ha marcado su carrera.

Kany García | Jason Koerner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hay artistas que necesitan hacer ruido para demostrar que están creciendo. Kany García parece haber elegido el camino contrario: llevar su música a escenarios cada vez más grandes sin dejar que esos escenarios cambien la esencia de sus canciones.

La puertorriqueña comenzará este lunes 7 de septiembre en Highland, California, la etapa estadounidense de su gira “Puerta Abierta”, una producción de 76 fechas que recorrerá América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Y hay una pregunta que acompaña esta nueva etapa: ¿cómo puede una artista acostumbrada a cantar historias personales mantener esa cercanía cuando el público comienza a multiplicarse?

Kany García quiere crecer sin perder su esencia

Kany llega a Estados Unidos después de presentaciones importantes en Latinoamérica. En Ciudad de México reunió a más de 14,000 personas en el Palacio de los Deportes y en Medellín superó los 15,000 asistentes. Ahora enfrenta el reto de trasladar esa conexión a recintos de mayor tamaño.

La respuesta parece estar en no abandonar aquello que la hizo reconocible.

García, ganadora de siete Latin Grammy, ha construido buena parte de su carrera alrededor de canciones íntimas, historias de relaciones, pérdidas, cambios y decisiones personales.

En esta gira también apuesta por una mayor presencia de instrumentos en el escenario, con el piano y la guitarra como elementos centrales. La intención es conservar esa sensación de cercanía incluso cuando el recinto sea mucho más grande.

Su nuevo álbum, “Puerta Abierta”, funciona como una extensión de esa idea. Es su décimo álbum de estudio, tiene 11 canciones y fue lanzado en abril de 2026.

De Puerto Rico al encuentro con la música mexicana

Hay otra parte de la historia de Kany que resulta especialmente interesante para la audiencia latina en Estados Unidos: su relación con la música mexicana.

En los últimos años ha colaborado con artistas como Carín León y Christian Nodal, mientras que en Puerta Abierta aparece junto a Yuridia en “La mala era yo”. El álbum también reúne colaboraciones con Juan Luis Guerra, Nathy Peluso y Rawayana.

La conexión con México no parece ser una simple estrategia para ampliar su público. García ha hablado de su interés por la música regional mexicana y de su intención de seguir explorándola.

Ahí puede estar una de las claves de su crecimiento: no se trata de dejar atrás la música con la que construyó su carrera para entrar en otro mercado, sino de ampliar el territorio de una identidad que ya venía creciendo.

Texas será uno de sus primeros grandes encuentros con el público latino

Después de abrir la gira en California, Kany García tendrá una primera semana especialmente importante en Texas.

El miércoles 9 de septiembre se presentará en San Antonio; el jueves 10, en Sugar Land, en el área de Houston; y el viernes 11, en Irving, en el área de Dallas-Fort Worth. Las tres presentaciones están programadas para las 8:00 p.m. hora local.

Para una artista puertorriqueña cuya música ha encontrado espacio en distintos territorios de la cultura latina, Texas representa además un punto de encuentro con una comunidad acostumbrada a moverse entre distintas identidades musicales.

Después llegarán otras ciudades como Los Ángeles, San José y Chicago, antes de continuar por Canadá.

La gira también llevará a García a Miami en octubre, donde participará en Billboard Latin Music Week, programada del 19 al 22 de octubre en Faena Forum.

Una puerta más grande, la misma Kany García

Los escenarios serán más grandes. El público, mucho más numeroso. Pero la apuesta de Kany García no parece ser convertirse en otra artista para conquistar Estados Unidos. Es llevar a escenarios mayores la misma música con la que construyó su carrera.

La puerta que se abre ahora es más grande. Ella quiere demostrar que todavía puede sentirse cercana al otro lado.

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