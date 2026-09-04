¿Puedes ponerle cualquier nombre a tu bebé? “Isisi” y las reglas que debes conocer

El caso de una bebé registrada en Tamaulipas tras el Mundial 2026 con dicho nombre plantea la duda respecto a cuáles acepta la ley y los que pudieran ser rechazados

La ley, tanto en México como en EE.UU., no prohíbe los nombres raros / Shutterstock

El furor que dejó el Mundial 2026 ya llegó hasta los registros civiles. En Matamoros, Tamaulipas, en México, una familia decidió convertir una de las frases más repetidas durante el torneo en el nombre de su bebé: “Isisi”, escrito como una sola palabra y sin segundo nombre.

La Oficialía Primera del Registro Civil de Matamoros confirmó que el caso es real. Omar Masso Quintana, titular del organismo, explicó que los padres eligieron ese nombre porque les pareció original y les gustó la expresión “¿y si sí?”, que se volvió una especie de mantra entre los aficionados mexicanos durante la reciente Copa del Mundo.

El caso podría hacer que muchos futuros padres se pregunten: ¿pueden registrar a un bebé con cualquier nombre? La respuesta es no. Aunque existe un amplio margen para elegir nombres poco comunes, las autoridades pueden intervenir cuando una elección puede afectar la dignidad, identificación o bienestar del menor.

En general, un nombre puede generar problemas si resulta ofensivo, humillante o denigrante para el menor, si provoca confusión en los documentos oficiales o si utiliza elementos que el sistema registral no puede admitir. También pueden existir límites relacionados con caracteres, números, extensión o determinadas combinaciones.

En el caso de México, no existe un listado que determine de manera idéntica cuáles son los nombres prohibidos. Los registros civiles son competencia de las entidades federativas, por lo que las reglas y criterios administrativos pueden cambiar de un estado a otro.

¿Por qué “Isisi” sí fue registrado?

La elección de esta familia no parece entrar, al menos en principio, en esas categorías. “Isisi” es un nombre inusual e inventado, pero no contiene insultos ni elementos que impidan identificar a la persona. Por esa razón, la Oficialía Primera de Matamoros permitió su registro.

Incluso, circularon versiones sobre supuestos bebés registrados como “Isisidro” en Ciudad de México, aunque esa información no fue confirmada oficialmente. En otros países, el fenómeno mundialista también dejó huella: en Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reportó cientos de registros relacionados con el nombre del delantero noruego Erling Haaland.

¿Qué pasa si quieres un nombre extraño en EE.UU.?

Para las familias hispanas que viven en EE.UU., la situación es distinta. No existe una regla federal única sobre los nombres de los bebés, ya que los certificados de nacimiento son regulados por cada estado.

Eso significa que un nombre aceptado en una entidad puede enfrentar restricciones en otra. Algunas jurisdicciones limitan el uso de números, símbolos, determinados caracteres o nombres excesivamente largos, mientras que otras ofrecen mayor libertad a los padres.

Por eso, si una familia quiere registrar un nombre poco convencional, una grafía creada o una combinación inspirada en una frase, personaje o acontecimiento deportivo, lo más recomendable es revisar previamente las normas de la oficina de registros vitales correspondiente.

Los padres tienen mucho margen para elegir cómo llamar a sus hijos, pero esa libertad no es absoluta. Que un nombre sea original o esté inspirado en un momento popular no significa que todos los registros civiles tengan la obligación de aceptarlo.

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