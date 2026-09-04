Julio Rodríguez hace historia tras alcanzar cinco campañas seguidas de 20-20

El dominicano Julio Rodríguez vuelve a brillar con Seattle tras conseguir un hito inédito en las Grandes Ligas.

Julio Rodríguez hizo historia ante Athletics | JACK COMPTON / GETTY IMAGES VIA AFP

Julio Rodríguez ha sabido convertirse en uno de los rostros latinos más importantes en la MLB gracias a su consistencia desde su llegada en 2022. Una muestra de ello es el más reciente récord alcanzado por el dominicano esta semana.

El jardinero se convirtió en el primer jugador en la historia en sumar al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en 5 temporadas consecutivas desde su debut. Para dimensionar este hito hay que tomar en cuenta que en casi 150 años de historia de la MLB ningún bateador ha logrado un registro similar.

Julio Rodríguez swipes his 20th base of the year 💨



He becomes the first player to begin their career with 5 straight 20/20 seasons! pic.twitter.com/fu0uuIvNMT — MLB (@MLB) September 4, 2026

Figuras como Shohei Ohtani, Aaron Judge o Mike Trout no han demostrado este nivel de efectividad. Si bien han tenido campañas con mayor cantidad de jonrones o bases robadas, esto no pudieron hacerlo desde su primera campaña en MLB.

Julio Rodríguez entra en territorio histórico

El 20-20 es una cifra que resume lo que cualquier equipo desea tener en el centro de su alineación. Poder, velocidad, capacidad para alterar el ritmo de un inning y presión permanente sobre el rival. Julio Rodríguez ha hecho de esa combinación una costumbre desde que debutó en MLB en 2022.

Lo impresionante no es solo que haya llegado cinco veces a 20 jonrones y 20 bases robadas. Lo verdaderamente especial es que lo logró en cada una de sus primeras cinco temporadas. Usualmente la primera temporada de cualquier jugador, incluso de las superestrellas, suele servir de adaptación. Por tanto sus números suelen ser mucho más bajos que el promedio del resto de su carrera.

En 130 juegos de esta temporada, Julio Rodríguez batea para .245, con 126 imparables en 515 turnos, 20 jonrones, 21 dobles, 60 carreras impulsadas, 64 anotadas y 20 bases robadas. El dominicano también ha recibido 42 boletos y presenta un OPS de .708, números que reflejan su aporte constante para Seattle con poder, velocidad y capacidad para generar carreras en distintos momentos del juego.

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El récord que impulsa la recta final de los Mariners

El récord de Julio Rodríguez llega en un punto decisivo del calendario. Seattle necesita que sus figuras aparezcan para intentar recortar la distancia y alcanzar los puestos de Wild Card que les permitan acceder a la postemporada.

Rodríguez está llamado a ser el rostro de ese empuje. Sus cinco campañas consecutivas con 20 jonrones y 20 robos confirman que no es un jugador de rachas ni un talento que vive solo de momentos espectaculares. Es un pelotero completo, capaz de producir con el bate, correr las bases con agresividad y sostener una carga ofensiva importante durante toda una temporada.

Seattle necesita transformar actuaciones como la de este jueves en impulso para la recta final, y Julio Rodríguez parece listo para asumir ese reto. Su récord no cambió el resultado ante Athletics, pero sí recordó por qué es una pieza esencial para los Mariners.

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