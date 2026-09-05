¿Quién es Matías Galarza? El paraguayo que jugará con Messi tras brillar en el Mundial

De figura con Paraguay en el Mundial a socio de Messi en Florida. Matías Galarza inicia un nuevo desafío con Inter Miami.

Matías Galarza llega al Inter Miami en condición de préstamo | MAURO PIMENTEL / AFP

La llegada de Matías Galarza al Inter Miami abre una nueva etapa para uno de los mediocampistas paraguayos que más captó la atención durante el Mundial 2026. A los 24 años, el volante nacido en Asunción aterriza en el sur de Florida con recorrido en Brasil, Argentina y la MLS, además de una actuación decisiva con la Albirroja que lo volvió a poner en el escaparate grande.

Galarza será compañero de Lionel Messi en un Inter Miami que sigue moviendo piezas para pelear fuerte el cierre de temporada. El paraguayo se suma al equipo para aportar intensidad en la recuperación de balón en un centro del campo que viene siendo un dolor de cabeza para el equipo.

Su fichaje tiene además una historia particular. Después de volver a River Plate tras un préstamo en Atlanta United, el paraguayo quedó fuera de los planes del club argentino. Sin demasiadas oportunidades para relanzarse en Núñez, ahora encuentra en Miami una salida ideal para transformar un momento incómodo en una oportunidad enorme junto a Messi.

¿Cómo ha sido la carrera de Matías Galarza?

Galarza se formó en las divisiones juveniles de Olimpia, uno de los gigantes de Paraguay, aunque su estreno como profesional ocurrió en Brasil con Vasco da Gama. Allí dio sus primeros pasos en un fútbol intenso, físico y exigente, y firmó su primer contrato profesional antes de pasar cedido por Coritiba en 2022. Luego encontró una plataforma importante en Argentina con Talleres de Córdoba, donde comenzó a ganar regularidad y personalidad en la mitad de la cancha.

El mediocampista puede jugar como interior, volante central o relevo más adelantado. Su valor no pasa solo por pisar el área rival. Tiene despliegue para recuperar, buena lectura para ocupar espacios y la actitud de un futbolista acostumbrado a competir en partidos de alto voltaje. Es un perfil que puede complementarse bien con la pausa y el talento de Messi, especialmente cuando Miami necesite sostener el ritmo en transiciones.

Antes de su etapa en Atlanta, Talleres de Cordoba fue el club en el que logró mayor continuidad ya que sumó partidos tanto en la competición local como en copas internacionales. Su paso por River Plate fue mucho más corto. Jugó 14 encuentros oficiales sin goles ni asistencias, un registro que explica por qué su salida terminó siendo una prioridad tanto para el club como para el propio jugador.

Proyección internacional durante el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 fue el gran punto de inflexión de Galarza. Paraguay llegó al torneo con ilusión, pero sin demasiados focos sobre sus mediocampistas, y el volante respondió cuando más pesaba la camiseta. Fue titular en cuatro partidos, convirtió un gol decisivo ante Turquía y dio una asistencia en el resonante triunfo frente a Alemania, resultado que llevó a la Albirroja hasta los octavos de final.

Aquel gol contra Turquía tuvo un valor enorme porque fue el tanto de la victoria. Más allá de la estadística, el Mundial sirvió para mostrar una versión más madura de Galarza. Esto le permitió tener una visibilidad mundial ante clubes que buscaban un mediocampista con presente internacional.

Con Paraguay ya suma 19 partidos y cuatro goles desde su debut en 2022. Su aporte mundialista dejó una señal clara para el mercado. Galarza puede ser un volante funcional, pero también aparece en las jugadas importantes.

¿Cómo llega Galarza al Inter Miami?

Galarza llega al Inter Miami a condición de préstamo hasta el final de la temporada 2026 de la MLS, con una opción de compra de $3 millones de dólares por el 50% de su pase. Esa cláusula se convertirá en obligatoria si el paraguayo participa en al menos el 66% de los partidos de Las Garzas.

El préstamo llega después de sus 10 apariciones en MLS con Atlanta United, donde registró una asistencia en la primera mitad de 2026. Ahora tendrá una nueva oportunidad en la liga, esta vez en un equipo mucho más ambicioso y con Messi como principal referencia.

Galarza no fue el único movimiento fuerte del verano en Miami. El club también incorporó al brasileño, Casemiro; al defensor ecuatoriano, Fricio Caicedo; y al joven extremo brasileño Riquelme Fillipi. Con Kily González como entrenador, el equipo busca profundidad para competir por la MLS Cup y mantener su protagonismo en la Conferencia Este.

Para Galarza, el desafío ya no es demostrar que puede jugar en grandes escenarios. Eso lo dejó claro en el Mundial. Ahora le toca convertir esa energía en rendimiento semanal, ganarse un lugar al lado de Messi y hacer que Miami vea en él un proyecto a largo plazo.

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