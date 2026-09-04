Riquelme Fillipi llegó al Inter Miami: ¿Qué puede aportar el joven extremo brasileño?

El extremo brasileño de 19 años llega desde Palmeiras como una apuesta de largo plazo para fortalecer el frente ofensivo de Inter Miami

Riquelme Fillipi refuerzo del Inter Miami | Imagen: Inter Miami

El Inter Miami fichó al extremo brasileño Riquelme Fillipi, una de las jóvenes promesas formadas en Palmeiras, con la intención de sumar velocidad, desequilibrio y alternativas ofensivas a su plantilla en la MLS que disputa su jornada 24 este fin de semana.

El atacante de 19 años firmó hasta el final de la temporada 2029-30, con una opción para extender el vínculo hasta 2030-31, y ocupará una plaza de la Iniciativa Sub-22.

El movimiento tiene una lectura interesante para el conjunto del sur de Florida. Fillipi no llega con la etiqueta de una figura consolidada ni con la obligación de convertirse de inmediato en protagonista. Su incorporación apunta más bien a una inversión deportiva de varios años, en la que Inter Miami que este fin de semana se mide al Atlanta United, pretende desarrollar el potencial que el brasileño mostró durante su formación.

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Por ahora, además, su incorporación al equipo está pendiente de completar los trámites correspondientes para recibir el Certificado de Transferencia Internacional y la visa P-1.

Un extremo formado en una de las grandes canteras de Brasil

Fillipi llega procedente de Palmeiras, club que ha construido una reputación importante por el desarrollo de futbolistas jóvenes. El brasileño pasó por sus categorías inferiores desde 2021, cuando se incorporó a la academia en la categoría Sub-15, y su progresión terminó llevándolo al primer equipo en 2025.

Sus números con la Sub-20 ayudan a entender por qué Inter Miami decidió apostar por él. En 80 partidos registró 30 goles y cuatro asistencias, una producción ofensiva considerable para un futbolista que todavía se encontraba en proceso de formación.

Además, tuvo participación en 11 encuentros con el primer equipo de Palmeiras en distintas competiciones. También fue el máximo goleador de la Copa Libertadores Sub-20 de 2025, con cuatro anotaciones.

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Su experiencia internacional también es un punto a favor. Fillipi fue parte de la selección brasileña Sub-17 que ganó el Campeonato Sudamericano de 2023, torneo en el que consiguió dos goles y tres asistencias. Ese mismo año disputó el Mundial Sub-17 de Indonesia, donde Brasil alcanzó los cuartos de final.

¿Qué puede aportar Fillipi al ataque del Inter Miami?

La principal expectativa está en su capacidad para darle mayor profundidad y desequilibrio al ataque. El propio Inter Miami destaca su dinamismo ofensivo, mientras que su perfil como extremo derecho y su formación en Brasil apuntan a un jugador capaz de atacar espacios y buscar situaciones de uno contra uno.

Su llegada también puede ampliar las alternativas de un equipo que busca mantener una plantilla competitiva mientras incorpora talento joven con margen de crecimiento. En lugar de depender únicamente de jugadores experimentados,

Inter Miami suma ahora una pieza que puede desarrollarse dentro de su estructura y ganar protagonismo progresivamente.

Ese proceso será especialmente importante. Con apenas 19 años y una experiencia todavía limitada en el fútbol profesional, Fillipi necesitará adaptación al ritmo, los viajes y las exigencias de la MLS.

La apuesta, sin embargo, está pensada a largo plazo. Su contrato hasta 2029-30 refleja que Inter Miami no solamente está buscando una solución inmediata, sino también una pieza joven que pueda convertirse en un activo importante del proyecto deportivo.

Si consigue trasladar a Estados Unidos la capacidad goleadora y el desborde que mostró en las categorías inferiores de Palmeiras, Riquelme Fillipi podría convertirse en una de esas apuestas que empiezan como complemento y terminan ganándose un lugar propio en el ataque de Inter Miami.

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