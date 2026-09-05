Karol G y Becky G: por qué El Paso se convirtió en territorio latino

Karol G y Becky G llegan este 5 de septiembre a una de las ciudades más latinas de Estados Unidos. Más de ocho de cada 10 habitantes de El Paso son hispanos o latinos y la frontera con México forma parte de su historia, su cultura y su vida cotidiana.

Karol G y Becky G | Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Este sábado 5 de septiembre, Karol G llegará al Sun Bowl Stadium con su Viajando Por El Mundo Tropitour y tendrá como invitada especial a Becky G. Será una de las grandes noches musicales del año en la ciudad, pero el escenario cuenta una historia que va mucho más allá de las canciones.

Porque Karol G no está llegando a convertir a El Paso en una ciudad latina. Está llegando a una ciudad que ya lo era.

De acuerdo con el Census Bureau, 82.8% de los habitantes del condado de El Paso son hispanos o latinos. En una comunidad de casi 878,000 personas, eso significa que la identidad latina no es un segmento de la población: es una parte central de la vida de la región. Y ahí comienza la verdadera historia.

El Paso no necesita que le expliquen lo latino

Para entender lo que ocurrirá este sábado hay que mirar más allá del Sun Bowl. El Paso está en el extremo occidental de Texas, frente a Ciudad Juárez, Chihuahua. El Río Bravo divide políticamente a dos países, pero durante generaciones no ha conseguido separar completamente sus vínculos culturales.

Aquí la frontera no es solamente una línea en un mapa. Es parte de la vida cotidiana. Las familias, el comercio, la comida, las tradiciones y, por supuesto, el idioma han construido una identidad fronteriza que no se puede explicar únicamente desde Washington, Austin o Ciudad de México.

Por eso el español no llega a El Paso con Karol G. Ya estaba ahí. Y tampoco llega con Becky G. Forma parte de la ciudad desde mucho antes de que cualquiera de las dos artistas subiera por primera vez a un escenario.

Karol G llega a un Texas cada vez más latino

La llegada de la colombiana ocurre, además, en un momento particularmente significativo para la música latina en Texas. Esta misma semana, Karol G reunió a casi 50,000 personas en el Alamodome de San Antonio y estableció un récord de asistencia para una artista femenina solista en ese recinto. Su gira continúa ahora hacia El Paso antes de seguir por otras ciudades estadounidenses.

No es un dato menor. Durante años, la música latina en Estados Unidos fue presentada como un fenómeno que ocurría principalmente en Miami, Los Ángeles o Nueva York. Texas está cambiando esa fotografía. Houston, San Antonio, Dallas y El Paso tienen comunidades latinas enormes y una creciente capacidad para convertir la música en español en un fenómeno masivo.

Karol G está recorriendo ese territorio. Y en El Paso encontrará probablemente uno de los públicos que mejor entiende lo que representa.

Dos Gómez, dos historias latinas

La presencia de Becky G agrega otra capa a la historia. Ella nació en California y creció dentro de una familia de origen mexicano. Su trayectoria representa una experiencia distinta a la de Karol G, nacida en Colombia, pero ambas forman parte de una generación de artistas que consiguió convertir sus raíces latinoamericanas en una fortaleza dentro del mercado estadounidense.

No necesitan elegir entre una identidad y otra. Pueden cantar en español. Pueden trabajar en inglés. Pueden moverse entre ambos mercados. Y pueden llenar estadios. Por eso su encuentro en El Paso tiene un significado especial.

Una colombiana. Una estadounidense de raíces mexicanas. Y una ciudad texana donde la mayoría de la población es latina.

El idioma también cuenta una historia

Cuando se habla de la población latina en Estados Unidos, existe una tendencia a imaginarla como una comunidad recién llegada. El Paso demuestra que esa historia es mucho más compleja.

La presencia mexicana en esta región es anterior a la existencia de la frontera moderna. El Paso forma parte de una historia fronteriza en la que las identidades nacionales y culturales han convivido durante generaciones. Eso ayuda a explicar por qué la música en español puede funcionar aquí con una naturalidad distinta.

Un concierto de Karol G no necesita convencer al público de que el español también pertenece a Estados Unidos. El público ya lo sabe. Lo escucha en casa. Lo habla con sus padres o abuelos. Lo encuentra en los restaurantes, en las tiendas, en las calles y en buena parte de la vida cultural de la ciudad.

La música simplemente convierte todo eso en una experiencia colectiva.

El Sun Bowl se prepara para una noche distinta

El escenario tampoco es casual. El Sun Bowl Stadium, dentro de la Universidad de Texas en El Paso, recibirá a Karol G este sábado 5 de septiembre a las 7:00 p.m. Becky G está anunciada como invitada especial para esta presentación y para la del domingo 6.

Son dos noches de concierto.Pero para el público de El Paso pueden sentirse como algo más. Porque no todos los días una de las mayores estrellas de la música latina mundial llega a una ciudad donde más de 80% de la población es hispana o latina.

Aquí no existe una distancia cultural enorme entre el artista y el público. Existe una conexión. Y eso puede cambiar la manera en que se vive un concierto.

El Paso es Texas, pero también es frontera

La ciudad es Texas. Es estadounidense. Y al mismo tiempo tiene una relación cultural profunda con México y con el mundo latino. Esa convivencia es precisamente una de las características que definen a buena parte de la población latina de Estados Unidos.

No se trata necesariamente de escoger una identidad. Se trata de vivir varias al mismo tiempo. Karol G representa esa posibilidad desde América Latina. Becky G la representa desde Estados Unidos. Y El Paso ofrece el escenario perfecto para encontrarlas.

La nueva geografía de la música latina

Durante mucho tiempo, hablar de la expansión de la música latina en Estados Unidos significaba hablar de éxitos en las listas de Billboard o de conciertos en las grandes ciudades. Ahora también hay que mirar los estadios. La gira de Karol G está demostrando precisamente eso.

Desde Chicago hasta San Antonio y ahora El Paso, la colombiana está llevando su espectáculo a ciudades donde existe una enorme población latina y donde la música en español tiene un mercado propio. La escala importa. También importa quién está llenando esos lugares.

Y quizá el dato más interesante no sea cuántas personas irán a ver a Karol G. Sino quiénes son esas personas y por qué su música significa tanto para ellas. En El Paso, la respuesta parece bastante clara.

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