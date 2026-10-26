Komanche muere a los 30 años: la comunidad de Twitch y streaming reacciona

Komanche se hizo conocido en el mundo del streaming en gran medida gracias a su participación en los Squid Craft Games

Figuras del mundo del streaming lamentaron la muerte de Komanche | IG: Elkomanche

El mundo del streaming amaneció este lunes con la sorpresiva noticia del fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche. Su muerte a los 30 años sacudió a una comunidad que lo vio crecer desde sus primeros directos hasta convertirse en una figura reconocida del entretenimiento digital en español.

Las autoridades mexicanas encontraron su cuerpo sin vida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, donde el creador salvadoreño residía y producía su contenido. Su representante, Byron Reyes, confirmó el deceso a través de sus historias de Instagram después de hablar directamente con la familia. “Sí, es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, escribió durante la madrugada de este 26 de octubre.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Komanche múltiples figuras del streaming decidieron compartir a través de sus redes sociales mensajes de despedida al creador de contenido.

¿Cómo despidió AuronPlay a Komanche?

La reacción más sentida llegó desde España. AuronPlay publicó una carta de despedida en Instagram en la que se refirió a la amistad que habían construido en los últimos años. “Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando”, comenzó el mensaje, en el que reconoció el vacío que deja su pérdida.

El creador español recordó que este verano, después de la Velada, Komanche cambió sus vuelos sin que nadie se lo pidiera para quedarse unos días con él en su casa porque notó que no estaba muy bien de ánimo. “Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”, escribió. También evocó la última conversación que tuvieron en su jardín, cuando el salvadoreño le contó su emoción por GTA VI. Auron cerró su mensaje con un “te quiero amigo, te quiero mucho, descansa”, al tiempo que envió un abrazo a la familia del salvadoreño.

¿Qué dijeron Westcol, Coscu y otras figuras del streaming?

El streamer colombiano Westcol pidió prudencia en medio del shock. “Descansa en paz, Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares, respeto”, publicó el creador colombiano, quien fue uno de los primeros en reaccionar.

Por su parte desde Argentina, Coscu se refirió directamente en contra el acoso digital que el streamer sufría en redes. “Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame”, escribió. En esa misma línea, su mánager Byron Reyes publicó que “el bullying a cualquier escala no es un juego” y recordó que nadie sabe cuánto pueden afectar las palabras a otra persona.

Otros nombres también se sumaron al adiós. Spreen afirmó estar devastado por la noticia y recordó que “las enfermedades mentales existen y son reales”, Ibai Llanos escribió “descansa en paz, hermano, te recordaremos toda la vida” y Polispol reflexionó sobre el daño que causan los comentarios en internet.

¿Quién era Komanche y por qué su muerte conmueve a Twitch?

Komanche llegó desde El Salvador y se ganó un lugar propio en la escena del streaming internacional con un estilo cercano y carismático. Su nombre quedó ligado para siempre a los Squid Craft Games, la competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar que organizó junto a AuronPlay y El Rubius, considerada uno de los eventos más exitosos de la historia de Twitch.

El streamer acumulaba cerca de 881,000 seguidores en Instagram y medio millón en YouTube. Además, en un momento estuvo previsto que participara en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos, aunque su combate se canceló tras revelarse antes de tiempo. Su última publicación en redes, del 19 de octubre, decía “los días simplemente no mejoran”, una frase que sus seguidores rescataron con dolor tras confirmarse su muerte.

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