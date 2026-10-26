Muere Komanche a los 30 años: qué se sabe del fallecimiento del streamer salvadoreño en México

Según reportes de medios mexicanos, vecinos alertaron a las autoridades después de observar que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior.

Komanche falleció a los 30 años | IG: elkomanche

Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, México. La noticia se conoció el domingo 25 de octubre y fue confirmada por su representante, Byron Reyes, después de comunicarse con los familiares del creador de contenido salvadoreño, quien había desarrollado una trayectoria en plataformas de transmisiones en vivo.

Las primeras informaciones surgieron tras el hallazgo de una persona fallecida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. Según reportes de medios mexicanos, vecinos alertaron a las autoridades después de observar que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior.

Hasta el momento, no se han comunicado oficialmente las causas de la muerte de Komanche. Aunque inicialmente circularon distintas versiones sobre lo ocurrido, la información disponible no permite establecer las circunstancias del fallecimiento. Su representante confirmó la noticia mediante publicaciones en Instagram.

Quién era Komanche y cuál fue su trayectoria como streamer

Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Comenzó a ganar reconocimiento mediante transmisiones de videojuegos y otros contenidos digitales, principalmente en Twitch, donde consiguió seguidores de distintos países hispanohablantes.

Su crecimiento estuvo relacionado con colaboraciones junto a creadores como Fernanfloo. Estas participaciones contribuyeron a ampliar su presencia en las comunidades digitales de Centroamérica y otros mercados, donde sus transmisiones comenzaron a reunir una audiencia cada vez mayor.

Uno de sus proyectos más conocidos fueron los Squid Craft Games, una competencia desarrollada dentro del videojuego Minecraft. Komanche participó en la organización junto a AuronPlay y Rubius, en un evento inspirado en la serie El juego del calamar que reunió a numerosos streamers.

Tras conocerse su fallecimiento, Byron Reyes compartió mensajes dedicados al creador salvadoreño. El representante recordó su relación profesional y mencionó que ambos preparaban dos proyectos que quedaron pendientes. También destacó el reconocimiento que Komanche había conseguido dentro de la industria del entretenimiento digital.

La muerte de Komanche generó repercusión entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido. Mientras continúan las consultas sobre lo ocurrido en Monterrey, permanece pendiente la confirmación oficial de las circunstancias de su fallecimiento.

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