Balón de Oro 2026: a qué hora y dónde verlo en Estados Unidos

La gala del Balón de Oro reunirá a las figuras del fútbol mundial en Londres. Conoce las opciones de streaming y televisión para seguirla en español desde EE.UU.

No te pierdas la ceremonia del Balón de Oro / Franck Fife / AFP

El fútbol mundial tiene una cita este lunes 26 de octubre con el Balón de Oro 2026. La ceremonia se celebrará en el London Palladium de Inglaterra y reunirá a las principales figuras del deporte para entregar uno de los premios individuales más prestigiosos. Es importante recalcar que varios representantes de América Latina aspiran a llevarse un reconocimiento.

Además, la edición de este año del Balón de Oro será la primera vez que la ceremonia se celebra en Londres, en el marco del 70 aniversario del galardón, creado en 1956 y que desde hace tres años es organizado por France Football y la UEFA.

Dónde ver el Balón de Oro 2026 en Estados Unidos

Horario: 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT

4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT Streaming: DAZN, con registro previo y acceso anunciado como gratuito

DAZN, con registro previo y acceso anunciado como gratuito Transmisión en inglés: Paramount+ y CBS Sports Golazo Network

Transmisión en español: TUDN y ViX

MÁS INFORMACIÓN: América Femenil y Scarlett Camberos logran histórica nominación al Balón de Oro 2026

¿Quiénes son los favoritos al Balón de Oro masculino?

La competencia por el premio principal reúne a 30 futbolistas. Entre los nombres que concentran la atención aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y el vigente ganador, Ousmane Dembélé. Kane y Yamal llegan entre los principales candidatos, mientras que Mbappé también figura entre los aspirantes destacados.

Para el público latino, uno de los nombres más llamativos es Lionel Messi, nominado mientras juega en el Inter Miami. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro, buscará ampliar su récord. También aparecen su compatriota Lautaro Martínez, el colombiano Luis Díaz, el brasileño Vinícius Júnior y el ecuatoriano Willian Pacho, entre otros representantes de la región.

Los latinoamericanos que aspiran a otros premios

La representación regional no se limita al galardón masculino. El argentino Emiliano Martínez figura entre los candidatos al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero. En la categoría femenina, la mexicana Scarlett Camberos está nominada al Balón de Oro, mientras que la brasileña Lorena también aparece entre las candidatas al premio de mejor guardameta.

México también tiene presencia en la lista masculina con Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah, de Arabia Saudita. Además, Flamengo, de Brasil, y el Club América Femenil, de México, figuran entre los nominados al Equipo del Año en sus respectivas categorías. La gala también reconocerá a jóvenes talentos, entrenadores y otras figuras destacadas de la temporada.

La ceremonia de este lunes ofrece varios motivos para seguirla. Desde Messi y los representantes sudamericanos hasta Camberos y los clubes latinoamericanos, la entrega de premios también pone el foco sobre el talento de la región y no solo sobre las figuras que son o militan en Europa.

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