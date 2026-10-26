Muere Eric Bauza, la voz de los Looney Tunes

El actor de doblaje, de origen canadiense, prestó su voz a personajes emblemáticos como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky Pig

Eric Bauza murió por enfermedad cardiovascular hipertensiva. Foto: K. Winter / AFP

Eric Bauza, actor canadiense con una de las voces de doblaje más divertidas de las últimas décadas, falleció este 25 de octubre. Durante años prestó su voz para dar vida a emblemáticos personajes de los Looney Tunes, comenzando por Bugs Bunny y Daffy Duck (el Pato Lucas).

Su fallecimiento, a los 46 años, fue anunciado por su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. También informaron que la repentina muerte del artista ocurrió en Los Ángeles, California.

Durante más de 20 años de carrera, Eric Bauza participó en cientos de producciones de cine, televisión y videojuegos, y se convirtió en una pieza importante para mantener vigente el legado de los dibujos animados creados Warner Bros.

¿De qué murió Eric Bauza?

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Eric Bauza murió a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Según explica Cleveland Clinic, se trata de “daños y alteraciones estructurales o funcionales que sufre el corazón y los vasos sanguíneos, como consecuencia de una hipertensión mal controlada durante años”.

La hipertensión puede dañar progresivamente el sistema cardiovascular y aumentar el riesgo de complicaciones graves, añade el portal médico. Sin embargo, la información divulgada sobre el fallecimiento de Bauza no precisa desde cuándo desarrollaba la enfermedad ni qué circunstancias inmediatas provocaron su muerte.

La familia solo anunció la pérdida y señaló que compartiría más detalles posteriormente.

¿Qué personajes de Looney Tunes interpretó Eric Bauza?

Bauza se convirtió en una de las voces principales de la etapa moderna de Looney Tunes. Entre sus interpretaciones más reconocidas figuran Bugs Bunny, el conejo de las bromas y la famosa frase “What’s up, doc” (¿Qué hay de nuevo, viejo?), y el Pato Lucas, conocido por su temperamento y sus constantes rivalidades con otros personajes.

También prestó su voz a otros integrantes del universo animado, entre ellos:

Porky Pig , el cerdito que suele tartamudear al hablar

, el cerdito que suele tartamudear al hablar Piolín , el pequeño canario amarillo

, el pequeño canario amarillo Marvin el Marciano , el extraterrestre que intenta conquistar la Tierra

, el extraterrestre que intenta conquistar la Tierra Elmer Gruñón , el cazador que persigue a Bugs Bunny

, el cazador que persigue a Bugs Bunny El Correcaminos , el veloz pájaro que escapa de los planes del Coyote

, el veloz pájaro que escapa de los planes del Coyote Pepé Le Pew, el zorrillo enamoradizo

Su trabajo abarcó distintas series y películas de la franquicia, entre ellas ‘Looney Tunes Cartoons’, ‘Bugs Bunny Builders’ y ‘Space Jam: Una nueva era’. También participó en ‘The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie’ y ‘Coyote vs. Acme’.

Pero la trayectoria de Bauza, ganador de tres premios Emmy en la categoría de programación infantil y familiar, también brilló en producciones animadas como ‘Teen Titans Go!’, ‘Rick and Morty’, ‘Las Tortugas Ninja’, ‘Muppet Babies y El gato con botas’. En ‘The Super Mario Bros Movie’, estrenada en 2023, interpretó al General Toad.

El legado que deja Eric Bauza en la animación

El actor canadiense asumió la responsabilidad de interpretar personajes que ya contaban con una larga historia y que habían sido asociados durante décadas con otros actores, especialmente Mel Blanc, considerado una figura fundamental en la historia de las voces de Looney Tunes.

Su labor consistió en conservar rasgos reconocibles de esos personajes y, al mismo tiempo, adaptarlos a nuevas series y películas para otras generaciones. La tarea exigía interpretar voces muy diferentes entre sí, desde el sarcasmo de Bugs Bunny hasta la energía del Pato Lucas o la inseguridad de Porky, donde además tenía que simular la condición de tartamudo.

Al momento de su muerte, Eric Bauza estaba vinculado a nuevos proyectos de animación, incluido ‘Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical’, en el que tenía previsto volver a interpretar al Pato Lucas.

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