Golden State Valkyries vs. Atlanta Dream: previa del Juego 5 de las Finales WNBA

La serie está empatada a dos y regresan a San Francisco para un quinto partido decisivo en la lucha por el campeonato

Angel Reese | Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Las Finales de la WNBA entran en una fase decisiva. Golden State Valkyries y Atlanta Dream llegan empatados 2-2 al quinto partido, después de que el equipo californiano frenara la ofensiva de Atlanta con una victoria por 67-62 el sábado. El campeonato vuelve a estar abierto y el siguiente encuentro colocará a uno de los dos equipos a un triunfo del título.

La reacción de Golden State cambió el panorama de una serie en la que Atlanta había conseguido dos victorias consecutivas. Las Valkyries corrigieron sus pérdidas de balón, recuperaron intensidad defensiva y limitaron a Angel Reese a ocho puntos. Ahora tendrán la oportunidad de sostener ese rendimiento en el Chase Center, frente a su público.

Para Atlanta, el desafío consiste en recuperar la fluidez ofensiva que le permitió tomar ventaja en la serie. Reese necesita encontrar mejores opciones cerca del aro y las Dream deben evitar los errores que facilitaron la victoria rival. El quinto partido no decidirá el campeonato, pero sí puede inclinar la serie a favor del equipo que consiga imponer sus condiciones.

La defensa de Golden State cambió el rumbo de las Finales

La principal diferencia entre el cuarto partido y las dos victorias anteriores de Atlanta estuvo en el control del balón. Golden State terminó con nueve pérdidas, después de haber cometido más de 17 en cada uno de los tres primeros encuentros. Atlanta, en cambio, perdió la pelota 18 veces.

Las Valkyries aprovecharon esos errores para conseguir 16 puntos, mientras las Dream solo anotaron ocho a partir de pérdidas rivales. La diferencia permitió a Golden State evitar que Atlanta encontrara puntos fáciles y construir una ventaja que llegó a ser de 16 unidades.

El ajuste fue especialmente importante después del tercer partido, cuando las Dream se impusieron 97-71 y dominaron cerca del aro. En el cuarto encuentro, Golden State controló mejor las transiciones, defendió con mayor intensidad y redujo las oportunidades de segunda posesión de Atlanta.

Gabby Williams lideró a las Valkyries con 17 puntos, mientras Tiffany Hayes y Veronica Burton aportaron 13 cada una. Cecilia Zandalasini añadió 10. Esa distribución ofensiva permitió que el equipo mantuviera su ventaja sin depender de una sola anotadora.

La pregunta para el Juego 5 es si Golden State podrá repetir esa combinación de defensa y equilibrio ofensivo. Si vuelve a proteger el balón y obliga a Atlanta a jugar ataques más largos, tendrá mejores posibilidades de controlar el ritmo del partido.

Angel Reese, ante el reto de recuperar su eficacia

Angel Reese será una de las figuras centrales del quinto encuentro. La jugadora de Atlanta terminó el sábado con ocho puntos, nueve rebotes y tres bloqueos, después de convertir dos de sus 12 lanzamientos de campo. La actuación contrastó con sus números en los dos triunfos anteriores de las Dream, cuando promedió 25.5 puntos y 14 rebotes.

Golden State logró limitar sus opciones desde el primer cuarto, en el que Reese se quedó sin anotación. La defensa dificultó sus intentos cerca del aro y obligó a Atlanta a buscar otras vías para producir puntos.

El reto no consiste únicamente en aumentar los lanzamientos de Reese. Atlanta necesita crear mejores espacios, mover el balón con más precisión y evitar que la defensa rival concentre su atención en la pívot. Si las Valkyries consiguen mantenerla lejos de sus posiciones más cómodas, las Dream tendrán que encontrar alternativas para sostener su ofensiva.

Rhyne Howard puede ser una de esas respuestas. La escolta lideró a Atlanta con 19 puntos y ocho rebotes en el cuarto partido, pero su producción no fue suficiente para completar la remontada. Su capacidad para anotar desde distintas zonas será importante si Reese vuelve a encontrar dificultades.

La actuación del sábado no define el resto de la serie, pero sí ofrece una referencia para el cuerpo técnico de Atlanta: el equipo necesita ajustar su ataque ante una defensa que ya demostró que puede reducir la influencia de sus principales figuras.

El control de las pérdidas será otra clave del Juego 5

Las pérdidas de balón no son un detalle secundario en esta serie. En los dos partidos que Atlanta ganó consecutivamente, Golden State tuvo dificultades para proteger la posesión y permitió que las Dream convirtieran esos errores en puntos rápidos.

El sábado ocurrió lo contrario. Las Valkyries limitaron sus pérdidas a nueve y consiguieron que Atlanta cometiera 18. Esa diferencia ayudó a explicar por qué Golden State pudo conservar la ventaja pese a la reacción de las locales durante el último cuarto.

Atlanta llegó a recortar una desventaja que había alcanzado los 16 puntos y se acercó a cuatro unidades en los segundos finales. Sin embargo, no consiguió completar la remontada. Golden State respondió con un triple de Burton y defendió sus últimas posesiones para asegurar el triunfo.

Para el quinto encuentro, las Dream necesitarán combinar presión defensiva con mayor cuidado de la pelota. Golden State, por su parte, tendrá que evitar que el regreso a casa se convierta en una fuente de errores o de exceso de confianza.

La localía cambia el escenario de las Finales

El quinto partido se disputará en el Chase Center de San Francisco, donde las Valkyries buscarán aprovechar el regreso a casa después de igualar la serie. La localía no garantiza una victoria, pero sí ofrece a Golden State la oportunidad de competir ante su público en un momento en que la confianza y los ajustes tácticos pueden tener un peso importante.

Ambas franquicias persiguen el primer campeonato de su historia. Golden State disputa las Finales en su segunda temporada en la WNBA, mientras Atlanta busca convertir su regreso a la serie por el título en el primer campeonato de la franquicia.

Con el marcador global empatado, el ganador del Juego 5 quedará a una victoria del título. El equipo que pierda tendrá que ganar los dos encuentros restantes para levantar el trofeo. Por eso, la presión estará presente desde el inicio: una ventaja de 3-2 no asegura el campeonato, pero deja a su ganador en una posición mucho más favorable.

¿Cuándo y dónde ver Golden State Valkyries vs. Atlanta Dream?

El quinto partido de las Finales de la WNBA se jugará el lunes 26 de octubre de 2026, en el Chase Center de San Francisco, California.

Hora: 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT.

8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT. Televisión en Estados Unidos: USA Network y CNBC.

USA Network y CNBC. Streaming: Peacock.

La serie está empatada 2-2 y el ganador quedará a un triunfo del campeonato. El sexto partido está programado para el jueves 29 de octubre, con Atlanta como equipo local, aunque la WNBA mantiene pendiente la confirmación de la sede. Si la serie llega a un séptimo encuentro, está previsto para el sábado 31 de octubre en San Francisco.

Golden State intentará confirmar que el cuarto partido marcó un cambio duradero en su rendimiento defensivo. Atlanta necesita responder con una ofensiva más eficiente y reducir los errores que le impidieron cerrar la serie en casa. El Juego 5 puede definir quién llega al tramo final con la ventaja y quién queda obligado a ganar bajo presión.

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