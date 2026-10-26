Así queda LaLiga tras el Clásico: ¿qué necesita el Real Madrid para alcanzar al Barcelona?

La lucha por el liderato de LaLiga se intensifica tras la jornada 10. El Atlético también amenaza y el próximo calendario puede cambiar la clasificación

Solo tres puntos separan a ambos equipos / Josep Lago / AFP

El Real Madrid reavivó la pelea por el título de LaLiga 2026-2027 con su victoria por 1-2 ante el Barcelona en el Camp Nou. El resultado del Clásico redujo la ventaja blaugrana y devolvió a los blancos a la disputa por el primer puesto, en una clasificación que ahora tiene tres aspirantes separados por apenas tres puntos.

El Barcelona lidera LaLiga con 27 puntos, seguido por el Atlético de Madrid, que suma 25, y el Real Madrid, con 24. La diferencia entre el primero y el tercero es de tres unidades, por lo que una combinación favorable de resultados en las próximas jornadas podría modificar el orden de los principales candidatos al campeonato español.

Así queda la clasificación de LaLiga tras el Clásico

La jornada 10 dejó al Barcelona en la cima, pero también frenó su comienzo perfecto en el torneo. Los catalanes habían ganado sus nueve primeros partidos ligueros antes de enfrentarse al Real Madrid. La derrota en casa cambió el panorama y permitió que sus perseguidores recuperaran terreno.

Así marcha la parte alta de la clasificación de LaLiga tras el Clásico:

Barcelona: 27 puntos Atlético de Madrid: 25 puntos Real Madrid: 24 puntos Real Betis: 20 puntos Real Sociedad: 19 puntos

El triunfo también evitó que el Real Madrid quedara en una situación mucho más comprometida. Una derrota en el Camp Nou habría ampliado a nueve puntos la distancia entre ambos rivales. En cambio, el equipo merengue salió del Clásico a una victoria de igualar al Barcelona en puntos, aunque todavía necesita que otros resultados acompañen su remontada.

¿Qué necesita el Real Madrid para alcanzar al Barcelona?

El Real Madrid necesita sumar tres puntos más que el Barcelona para igualarlo en la clasificación. Para superarlo por puntos, deberá conseguir al menos cuatro unidades más que el conjunto dirigido por Hansi Flick durante el tramo que se tome como referencia.

Por ejemplo, si el Madrid gana su próximo partido y el Barcelona pierde, ambos quedarían empatados con 27 puntos. Si los dos consiguen una victoria, la diferencia se mantendría en tres unidades. Por eso, el resultado del Clásico no garantiza un cambio inmediato de líder, ya que los blancos deben mantener el ritmo ganador y esperar un tropiezo de su rival.

Otra posibilidad sería que el Real Madrid encadenara dos victorias y el Barcelona sumara un triunfo y un empate en ese mismo periodo. En ese escenario, los blancos agregarían seis puntos frente a cuatro de los barceloneses y reducirían la diferencia a un punto. Si el Madrid gana sus dos partidos y el Barça empata ambos, el conjunto blanco pasaría a tener una ventaja de un punto.

Estos escenarios reflejan la puntuación acumulada, no una adjudicación automática del liderato. Si ambos equipos terminan igualados, habrá que aplicar los criterios oficiales de desempate de LaLiga, entre ellos los resultados de los enfrentamientos directos.

El Atlético de Madrid también puede cambiar la pelea por el título

La disputa por el liderato no se limita al Barcelona y al Real Madrid. El Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 25 puntos y aventaja por una unidad al conjunto blanco. Su lugar en la clasificación convierte al equipo rojiblanco en un factor decisivo para cualquier escenario de remontada.

El próximo enfrentamiento entre el Atlético y el Barcelona, previsto para el 8 de noviembre, puede abrir una oportunidad para el Real Madrid. Un tropiezo del Barça permitiría a los blancos recortar distancias, siempre que consigan sumar los tres puntos en su propio compromiso. Sin embargo, una victoria rojiblanca también podría alterar la lucha por el primer puesto y complicar los cálculos madridistas.

El Clásico dejó LaLiga claramente abierta. El Barcelona conserva el liderato, pero su margen de error se ha reducido; el Real Madrid recuperó confianza y el Atlético sigue al acecho. Las próximas jornadas determinarán si el equipo blanco convierte su victoria en el Camp Nou en el inicio de una remontada o si los azulgranas consiguen defender su ventaja.

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