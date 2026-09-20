Los lowriders vuelven a las calles y cuentan otra historia de Estados Unidos

De las calles de los barrios mexicano-americanos a las estampillas de USPS, el lowrider vive una nueva etapa de reconocimiento en Estados Unidos.

Los lowriders vuelven a rodar | Claro Sports

Durante décadas, los lowriders fueron mucho más que automóviles modificados. En California, aquellas carrocerías que avanzaban lentamente, con suspensiones hidráulicas capaces de hacerlas subir, bajar y rebotar, también fueron una forma de ocupar el espacio público y mostrar un trabajo artesanal que se construía alrededor del automóvil. Durante años, esa presencia estuvo acompañada por multas, restricciones y enfrentamientos con las autoridades.

Este fin de semana, cientos de esos vehículos volvieron a recorrer Mission Street, en San Francisco, durante el King of the Streets, el encuentro anual organizado por el San Francisco Lowrider Council, celebrado el sábado 19 de septiembre. La ciudad cerró varios tramos de la zona de Mission para permitir el desfile y la exhibición, en una jornada que reunió a participantes y espectadores de distintas generaciones.

La escena tiene algo de paradoja. El mismo movimiento que alguna vez tuvo que pelear por el derecho a circular por esas calles ahora puede hacerlo públicamente mientras una institución federal, el Servicio Postal de Estados Unidos, lo reconoce como parte de la cultura del país.

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De la persecución al reconocimiento

El lowriding tiene sus raíces en las comunidades mexicano-americanas y chicanas del suroeste de Estados Unidos, con California como uno de los principales lugares de desarrollo del movimiento. La transformación de los vehículos fue convirtiéndose en una disciplina artesanal: pintura personalizada, cromados, interiores, suspensiones modificadas e hidráulicos que permiten movimientos imposibles para un automóvil convencional.

Pero durante décadas la historia también tuvo otro capítulo. Desde los años ochenta, distintas ciudades de California aprobaron restricciones contra el llamado cruising, es decir, la circulación repetida por determinadas calles. En San Francisco, Roberto Hernández, fundador del San Francisco Lowrider Council, recuerda los años en los que la policía emitía multas, realizaba arrestos y cerraba Mission Street a los recorridos.

La situación comenzó a cambiar de manera significativa en 2023, cuando California eliminó las restricciones estatales contra el cruising y limitó la posibilidad de que los gobiernos locales prohibieran la práctica únicamente por la circulación repetida en una zona. El cambio legislativo se convirtió en uno de los puntos importantes en la larga disputa por el derecho a exhibir y practicar el lowriding en las calles.

Un automóvil convertido en obra

La importancia del movimiento tampoco está solamente en la posibilidad de circular.

Para sus participantes, el automóvil es una pieza de trabajo. Las modificaciones pueden requerir meses de diseño, pintura y mecánica, y cada vehículo termina teniendo una identidad propia. Hernández lo define como una forma de arte y considera cada automóvil una pieza artística.

Esa dimensión explica por qué el lowriding sobrevivió como una práctica generacional. En San Francisco, los participantes del King of the Streets no llegaron únicamente para mostrar automóviles: familias completas participaron en una tradición que ha pasado de padres a hijos.

Johnny Castro, uno de los participantes del desfile del sábado, resumió esa filosofía al explicar que conducen despacio para que la gente pueda ver el trabajo realizado en cada automóvil. Para muchos propietarios, precisamente ahí está el sentido: no se trata de llegar rápido a algún sitio, sino de hacer visible una obra que tomó tiempo y dinero construir.

El sello que cambió la conversación

La transformación también llegó a un lugar improbable: el correo.

En marzo de 2026, el Servicio Postal de Estados Unidos puso en circulación una colección de cinco estampillas dedicadas a los lowriders. USPS explicó que la serie celebra una cultura arraigada en las comunidades mexicano-americanas y chicanas de clase trabajadora del suroeste estadounidense desde la década de 1940.

No es solamente una colección sobre automóviles clásicos. Es el reconocimiento oficial de una expresión cultural que durante mucho tiempo estuvo asociada, en determinados lugares, con las restricciones al cruising y con la vigilancia policial.

La imagen del lowrider pasó así de las calles de los barrios a una institución que representa a todo el país. El automóvil que alguna vez podía ser detenido por circular repetidamente por una avenida terminó convertido en imagen de una estampilla federal.

Una nueva generación toma el volante

El King of the Streets de San Francisco muestra que la historia todavía está en movimiento. La reunión del sábado volvió a llevar los lowriders al centro de Mission Street, pero también mostró que la tradición no está encerrada en el pasado.

Hay nuevos propietarios, nuevas generaciones y nuevas formas de entender el automóvil como diseño, ingeniería y expresión artística. El encuentro conserva los elementos clásicos —la música, los recorridos lentos, los vehículos personalizados y la exhibición pública—, pero también funciona como una reunión familiar.

El lowrider tampoco se quedó confinado a California. Texas y Arizona tienen sus propias historias dentro del movimiento y forman parte de una tradición que se extendió por distintas comunidades del suroeste estadounidense.

Por eso la escena de San Francisco este fin de semana cuenta algo más que la historia de cientos de automóviles reunidos en una calle. Cuenta el recorrido de una cultura que tuvo que defender su derecho a ocupar el espacio público y que hoy puede hacerlo frente a miles de espectadores, con sus propios eventos, con respaldo legislativo en California y con cinco diseños impresos por el Servicio Postal de Estados Unidos.

El lowrider sigue avanzando despacio. Pero su lugar en Estados Unidos ya no es el mismo.

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