¿Se sabrá quién ganó el Powerball de 1,040 millones de dólares? Qué ganadores hubo

El boleto millonario fue vendido en Illinois y el ganador tiene un año para reclamar el premio, pero, ¿puede mantenerse en el anonimato?

Es probable que no se sepa quién ganó el premio mayor del Powerball / Shutterstock

El misterio rodea al ganador del Powerball de 1,040 millones de dólares sorteado el pasado 12 de agosto de 2026. El boleto que acertó la combinación completa fue vendido en Quincy, Illinois, pero la persona que lo compró podría decidir que su nombre nunca se haga público.

La razón está en las leyes de Illinois. Los ganadores de premios superiores a 250 mil dólares pueden solicitar por escrito que su identidad y ciudad de residencia permanezcan confidenciales. Por ello, aunque el premio ya tiene dueño, todavía no existe certeza de que el público llegue a conocer quién se convirtió en multimillonario.

Un premio que cambió de dueño

La combinación ganadora del sorteo del 12 de agosto fue 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball 9. El boleto afortunado se vendió en la estación Hy-Vee Fast & Fresh de Quincy, y el ganador dispone de un año a partir de la fecha del sorteo para presentar el boleto y reclamar el premio.

El ganador tendrá que decidir también cómo recibir su fortuna. El premio anunciado de 1,040 millones corresponde a la opción anualizada, distribuida durante 30 años, mientras que la alternativa en efectivo ronda los 450.5 millones, ambas cantidades antes de impuestos.

¿Qué ganadores hubo en el sorteo más reciente?

El premio mayor del 12 de agosto fue el gran protagonista, pero no fue el único boleto premiado. En el sorteo del 17 de agosto, nadie acertó los seis números necesarios para llevarse el jackpot, que posteriormente aumentó a 48 millones, con un valor aproximado en efectivo de 20.8 millones.

Los números ganadores de ese sorteo fueron 8, 15, 25, 49 y 65, con el Powerball 22 y un multiplicador Power Play de 4x. Aunque nadie ganó el premio mayor, un jugador de Florida acertó las cinco bolas blancas y obtuvo 1 millón.

El próximo sorteo está programado para el miércoles 19 de agosto a las 10:59 p.m. ET. Si tampoco hay un ganador, el jackpot volverá a crecer, mientras aumenta la expectativa entre quienes siguen una de las loterías más populares de EE.UU.

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Para el ganador de Illinois, sin embargo, el mayor desafío no será acertar los números: será decidir qué hacer con una fortuna que puede transformar su vida. Y, si ejerce su derecho a la privacidad, quizá la pregunta de quién ganó el Powerball de 1,040 millones quede sin respuesta durante mucho tiempo.

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