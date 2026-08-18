Edson Tortolero, el futbolista venezolano que atraviesa una crisis de salud mental tras sobrevivir a los terremotos de Venezuela y Colombia

El jugador, que recientemente fichó el América de Cali, está recibiendo apoyo especializado tras enfrentar tres tragedias sísmicas y pérdidas que han afectado su bienestar emocional

Tortolero recién llegó al América de Cali / Juan Barreto / AFP

El futbolista venezolano Edson Tortolero, jugador del América de Cali, atraviesa una crisis de salud mental después de sobrevivir a los tres terremotos que sacudieron en días pasados a Venezuela y Colombia. El impacto de las tragedias llevó al club colombiano a brindarle atención especializada.

El gerente deportivo del América de Cali, Iván Vélez, explicó que el futbolista quedó profundamente afectado por la sucesión de acontecimientos. “Le tocó volver a vivir una situación muy similar y eso ha sido muy duro. Hemos tratado de apoyarlo a él por la situación que vive”, señaló durante una entrevista con Win Sports TV.

Tortolero y otros jugadores sufrieron daños durante los terremotos

La situación también alcanzó a otros integrantes del plantel. Vélez confirmó que la vivienda de Tortolero sufrió daños, al igual que las de otros dos jugadores. Además, Ronaldo Pájaro tuvo que saltar desde un segundo piso durante uno de los movimientos telúricos y sufrió algunos raspones, aunque no presentó lesiones de gravedad.

Tortolero decidió explicar públicamente lo que está viviendo. En un mensaje difundido en redes sociales, reconoció que los últimos dos meses han sido especialmente difíciles debido a los terremotos que experimentó en Venezuela y al posterior sismo que se sintió en Cali. El jugador admitió que la cadena de acontecimientos ha tenido un fuerte impacto en su estado mental.

El futbolista también destacó el respaldo que ha recibido de su equipo, ya que le han proporcionado herramientas para afrontar las consecuencias emocionales de las tragedias. El acompañamiento busca que pueda recuperar estabilidad antes de retomar plenamente sus actividades deportivas.

La primera experiencia ocurrió en Venezuela, donde Tortolero, junto con José Correa y Robert Garcés, participó en labores de ayuda y remoción de escombros en La Guaira. El futbolista acudió a la zona de desastre para apoyar a su compañero argentino Lucas Trejo, quien perdió a su esposa y a sus hijos durante la tragedia.

El futbolista enfrenta un nuevo desafío tras llegar a Colombia

Poco después, Tortolero fichó por el América de Cali el 21 de julio y se trasladó a Colombia. Sin embargo, el 10 de agosto volvió a experimentar un fuerte terremoto, esta vez en Cali, una situación que reavivó el impacto emocional de lo ocurrido semanas antes.

La situación también generó un debate sobre el regreso de la competencia futbolística en una ciudad golpeada por la tragedia. Vélez consideró que la decisión debe tomarse con cautela y en coordinación con las autoridades municipales, pues todavía existe un proceso de atención a las víctimas y sus familias y también, considerando que su estadio salió sumamente afectado por el terremoto.

“Reiniciar el juego es como que haya un respeto con la ciudad”, sostuvo el directivo, quien planteó esperar a que concluya la primera fase de atención, se localicen las víctimas que permanecen desaparecidas y se cumplan los días de duelo antes de pensar en una vuelta a la normalidad deportiva.

Vélez reconoció que separar al futbolista de la realidad que atraviesa la ciudad resulta especialmente complicado. Según explicó, varios jugadores han expresado que, mentalmente, les cuesta imaginarse nuevamente disputando partidos, incluso fuera de casa. Para Tortolero, el reto es todavía mayor: después de tres terremotos y experiencias traumáticas consecutivas, su recuperación emocional se ha convertido en una prioridad antes que cualquier resultado deportivo.

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