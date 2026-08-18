Kim Kardashian comparte fotos románticas con Lewis Hamilton en sus vacaciones familiares tropicales

Desde encuentros románticos filtrados hasta apariciones públicas, la relación de Kim Kardashian y Lewis Hamilton ha pasado por varias etapas en 2026

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: Fotos: Lev Radin – Cristiano Barni / Shutterstock

La relación de Kim Kardashian y Lewis Hamilton ha ido evolucionando en 2026: ya no solo se trata de encuentros románticos, sino también familiares. La socialité compartió este lunes en Instagram una galería de imágenes con un vistazo íntimo sobre sus vacaciones tropicales.

“En algún lugar más allá del arcoíris”, escribió la famosa de 45 años. Desde la misma primera imagen, donde ambos aparecen caminando por la playa, se aprecia el compromiso que están asumiendo como pareja.

También posaron para una selfie con Khloé Kardashian, que asistió al viaje junto con sus dos hijos: True, de 8 años, y Tatum, de 4. En el resto de las fotos hay solo diversión: tortugas marinas, juegos en la arena, columpios, prácticas de surf y hasta de pesca. Los hijos de Kim, Chicago, Saint y Psalm, tuvieron un viaje inolvidable.

Kim Kardashian y el piloto británico de la Fórmula 1, siete veces campeón del mundo, se conocen al menos desde 2014, pero no había ni rastro del romance que han protagonizado durante prácticamente todo el 2026.

Según la revista People, una fuente cercana a la pareja destacó el hecho de que la empresaria le haya presentado sus hijos a Hamilton, lo que demuestra “una gran confianza en él”.

La relación de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

El primer vínculo público entre ambos ocurrió en 2014, cuando fueron fotografiados juntos durante la gala de los premios ‘GQ Men of the Year’. En aquel entonces, Kardashian estaba casada con Kanye West, acusado en 2024 de presunta agresión sexual.

Por su parte, Hamilton mantenía una relación con Nicole Scherzinger, por lo que solo eran considerados parte del mismo entorno de celebridades.

Pero luego de años de lo que parece una larga amistad, las últimas semanas del 2025 fueron clave. Los rumores iniciaron después de que ambos fueran vistos en la fiesta de Año Nuevo organizada por Kate Hudson en Aspen, Colorado, detalla la revista Elle.

Poco después, en febrero, comenzaron los reportes de una posible relación tras un viaje por Europa. El 1 de febrero fueron captados llegando al exclusivo hotel Estelle Manor, en Inglaterra, y un día después fueron vistos juntos en un hotel de París, donde una fuente confirmó que se trató de un encuentro romántico.

Días más tarde asistieron juntos al Super Bowl 2026, marcando su primera aparición pública y arrojando más pistas.

En marzo compartieron señales de un posible viaje juntos y Kardashian apareció en un video de Hamilton durante su visita a Tokio. Más tarde, en abril, fueron fotografiados en Malibú disfrutando de la playa y mostrando gestos de cariño.

Finalmente, el 1 de junio Kim Kardashian hizo oficial la relación al compartir imágenes junto al piloto en Instagram. Hamilton también confirmó la cercanía entre ambos durante el Gran Premio de Mónaco, destacando en una rueda de prensa el apoyo que ella le brinda.

A principios de agosto agosto, antes del reciente viaje familiar, el piloto británico volvió a incluir a Kardashian en sus publicaciones, mostrando que su relación continúa consolidándose.

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