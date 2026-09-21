Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford: un repaso de su vida

Presley Gerber nació en 1999 y desde joven estuvo rodeado por el mundo de la moda, debido a la trayectoria de su madre, Cindy Crawford

Presley Gerber murió a los 27 años, cumplidos en julio. Foto: Frazer Harrison / AFP

Pese a haber nacido en una de las familias más conocidas de la industria de la moda, Presley Gerber construyó su propio camino como modelo. El hijo de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber murió en Los Ángeles, a los 27 años.

De acuerdo con New York Times, su fallecimiento ocurrió en un centro de rehabilitación, pero las causas no han sido informadas oficialmente. Durante los últimos años, el famoso había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y abuso de sustancias.

La familia solicitó privacidad en medio del duelo y un representante de Cindy Crawford señaló que atraviesan un momento “difícil y doloroso”.

A mediados de agosto, también falleció la actriz estadounidense Hayden Panettiere, a los 36 años. Según fuentes policiales citadas por el portal TMZ, la famosa habría muerto después de tomar una sola pastilla de oxicodona que, de acuerdo con los investigadores, estaba adulterada con una cantidad letal de fentanilo.

Un repaso por la vida de Presley Gerber

Presley Gerber nació en California, en 1999, y desde joven estuvo rodeado por el mundo del entretenimiento debido a la trayectoria de su madre, una de las figuras más conocidas del modelaje internacional, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990.

Al igual que su hermana, Kaia Gerber, quien también desarrolló una carrera como modelo y actriz, Presley ingresó a la industria de la moda durante su adolescencia. A los 15 años fue contratado por IMG Models, una de las agencias más importantes del sector.

Durante su carrera apareció en campañas de marcas como Calvin Klein y participó en pasarelas para casas de moda como Dolce & Gabbana y Moschino, además de ser imagen de la fragancia Eau de Californie de Celine, según informó su agencia de representación DNA Models.

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Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue en 2018, cuando apareció junto a su madre en un comercial de Pepsi, transmitido durante el Super Bowl LII.

Ese mismo año, toda la familia de Cindy Crawford, incluyendo a Presley, fueron presentados como embajadores de la marca de relojes de lujo Omega, consolidando la imagen pública de un clan vinculada a la moda y negocios.

La vida de Presley Gerber fuera de las pasarelas

Aunque tuvo éxito temprano en las pasarelas, Presley también enfrentó dificultades personales que decidió compartir públicamente. Habló sobre episodios de depresión, ansiedad y problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Incluso, en redes sociales creó una serie llamada ‘Mental Health Mondays’, donde buscaba abrir conversaciones sobre temas que muchas personas suelen mantener en silencio.

En una entrevista de 2023 para el podcast Studio 22, Gerber también recordó que su entrada repentina al mundo de la moda transformó su vida como adolescente. “Todo cambió en un mes. Fue una experiencia muy profunda, porque tuve que crecer rápido”, dijo.

También explicó que con el paso del tiempo sintió que alejarse de actividades que disfrutaba, como pasar tiempo en el océano practicando surf, afectó su bienestar emocional. “La adicción más fuerte que tuve fue surfear y estar en el océano”, llegó a comentar en redes sociales.

Cindy Crawford y Rande Gerber acompañaron públicamente a su hijo durante sus momentos más difíciles. De hecho, su padre llegó a dejar mensajes refiriéndose a él como “un guerrero”.

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