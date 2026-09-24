El test del líder: por qué Cruz Azul vs Toluca es el partido imperdible del fin de semana

La Máquina llega con bajas por Fecha FIFA y los Diablos buscan defender la cima en un duelo que enfrenta dos realidades distintas

Cruz Azul busca un buen desempeño ante Toluca | JC. Ruiz | Getty Images vía AFP

El Cruz Azul vs Toluca de la Jornada 10 del Apertura 2026 aparece como uno de los partidos más atractivos del fin de semana en la Liga MX que no paró sus actividades en esta fecha FIFA.

El líder Toluca, con 19 puntos, visitará a una Máquina que suma 15 unidades y necesita responder después de una semana complicada. El ingrediente adicional está en las ausencias provocadas por la fecha FIFA, que obligarán a ambos técnicos a modificar piezas importantes.

El encuentro se disputará este sábado 26 de septiembre en el Estadio Banorte, con el inicio adelantado para dar paso a la transmisión del partido amistoso México vs Colombia que marcará el inicio del ciclo de Rafael Márquez como técnico del Tri.

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En Estados Unidos será a las 6:50 p. m. ET y 3:50 p. m. PT. El partido podrá seguirse por Canal 5, mientras que TUDN y ViX Premium aparecen como opciones adicionales en México.

Cruz Azul sin sus seleccionados: ¿quién toma el rol protagónico?

La gran pregunta alrededor de Cruz Azul pasa por su mediocampo. Erik Lira y Jeremy Márquez están con la selección Mexicana, por lo que Joel Huiqui deberá reconstruir una zona que pierde recuperación, recorrido y capacidad para presionar después de una pérdida.

La respuesta apunta hacia Agustín Palavecino y Andrés Montaño, acompañados por Carlos Rodríguez como principal organizador. La idea será darle mayor peso a la posesión y evitar que el equipo quede partido ante la ofensiva de Toluca. Rodríguez, además, asumirá buena parte de la responsabilidad para controlar el ritmo del partido.

En ataque, José Paradela puede convertirse en una pieza determinante. Su capacidad para recibir, enganchar hacia la izquierda y generar acciones a balón parado será importante para conectar con Omar Campos y Alan Mozo.

Mientras tanto, Nicolás Ibáñez tendrá una misión mucho más directa: fijar a los centrales y aprovechar las oportunidades que encuentre dentro del área.

El contexto tampoco es sencillo. Cruz Azul viene de perder ante Inter Miami en la Campeones Cup y después cayó 1-0 frente a Monterrey en su regreso a la Liga MX. Una tercera derrota consecutiva aumentaría la presión sobre el proyecto de Huiqui.

El momento de Toluca: continuidad y efectividad goleadora

Toluca llega como líder y con el ataque más productivo del torneo: 20 goles en nueve jornadas, un promedio superior a dos anotaciones por encuentro. La creatividad de Alexis Vega, la movilidad de Jesús Angulo han sido fundamentales para dicho promedio.

Pero los Diablos tampoco llegan completos. Jesús Gallardo fue convocado por México como uno de los hombres de experiencia y su ausencia obliga a Antonio Mohamed a reorganizar el costado izquierdo. Brian García podría ocupar esa zona, aunque Cruz Azul tiene argumentos para intentar atacar precisamente ese sector con Paradela y Mozo.

Hay, además, una historia reciente que añade tensión al encuentro: Cruz Azul acumula cinco partidos oficiales sin perder ante Toluca y ganó 3-1 el Campeón de Campeones en julio.

Por eso este duelo resulta especialmente atractivo: Toluca defiende el liderato con su poder ofensivo, mientras Cruz Azul debe demostrar que puede competir aun sin varios de sus seleccionados. Si La Máquina gana, llegará a 18 puntos y se meterá nuevamente en la pelea por los primeros lugares; si pierde, su posición entre los cuatro primeros quedará seriamente comprometida.

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