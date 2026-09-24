Uruguay visita a Corea del Sur en Seúl con la misión de corregir su estreno ante Japón y recuperar confianza en la gira asiática.

Corea recibe a Uruguay en Seúl | SABUR RASHID / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP

Corea del Sur recibirá a Uruguay con la intención de confirmar el impulso que mostró ante Ecuador. El conjunto dirigido por Robert Moreno llega tras un sólido triunfo 3-0 en Suwon, mientras la Celeste buscará corregir la derrota 3-1 que sufrió frente a Japón en el estreno de Diego Forlán como entrenador interino.

Corea del Sur y Uruguay medirán fuerzas en el Estadio Mundialista de Seúl, en uno de los amistosos más atractivos de la ventana FIFA de septiembre y octubre. El partido pondrá frente a frente a dos selecciones en etapa de ajuste, aunque con realidades distintas después de sus primeras pruebas en Asia.

El equipo surcoreano dejó señales claras en su presentación contra Ecuador. Robert Moreno ordenó a su plantel para presionar arriba, recuperar la pelota cerca del área rival y atacar con velocidad. La fórmula encontró respuesta en futbolistas como Son Heung-min, referente y capitán de un equipo que quiere recuperar peso internacional después de una etapa irregular.

Uruguay, en cambio, llega con asuntos pendientes. La derrota ante Japón expuso problemas de coordinación defensiva en momentos decisivos y dejó a Diego Forlán con poco margen para acomodar ideas. La gira asiática ofrece amistosos, pero también una oportunidad útil para observar variantes, ajustar nombres y definir una base competitiva tras el Mundial de 2026.

Corea del Sur vs. Uruguay, fecha y hora del amistoso

Corea del Sur enfrentará a Uruguay el lunes 28 de septiembre en el Estadio Mundialista de Seúl. El encuentro comenzará a las 7:00 a. m. hora del Este, dentro de la fecha FIFA que se extiende del 21 de septiembre al 6 de octubre y permite a las selecciones disputar varios amistosos después de la Copa del Mundo.

Para Corea del Sur, el duelo marcará su segunda prueba bajo el mando de Robert Moreno. El técnico español debutó con una victoria contundente frente a Ecuador y ahora tendrá una exigencia distinta ante un rival con experiencia, futbolistas de recorrido en Europa y una nómina que conserva nombres importantes como Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez y Giorgian de Arrascaeta.

La Celeste también afrontará su segundo partido con Forlán en el banquillo. Japón ganó 3-1 en el primer examen del ciclo y aprovechó el cierre del encuentro para inclinar el marcador a su favor. El cruce contra Corea del Sur exigirá una respuesta más consistente, sobre todo sin balón y en las transiciones.

Qué planteó Marcelo Gallardo y cómo Corea del Sur ganó 3-0 a Ecuador

Marcelo Gallardo apostó por una propuesta con presión en campo rival durante el inicio, laterales con proyección y una intención de asumir el control de la pelota. Ecuador salió con Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Xavier Porozo, Willian Pacho y Pervis Estupiñán; Alan Franco y Pedro Vite; Kendry Páez, Yeboah Zamora, Nilson Angulo y Jordy Caicedo. Sin embargo, el plan no logró continuidad ante un rival que ganó duelos y cerró espacios con rapidez.

Corea del Sur se impuso gracias a una mayor intensidad en la mitad de la cancha y ataques directos tras recuperación. El cuadro local evitó que Ecuador construyera con comodidad y forzó errores en zonas sensibles. Ecuador no registró un remate a portería hasta el minuto 60, cuando Corea del Sur ya ganaba por dos goles.

Oh Hyeon-gyu abrió el marcador al minuto 54. Son Heung-min amplió la diferencia cuatro minutos después con un tiro libre de gran ejecución y Lee Dong-gyeong selló el 3-0 en el tramo final tras aprovechar una desatención defensiva. El resultado mostró la superioridad surcoreana durante el segundo tiempo y le dio a Moreno una base sólida para preparar el duelo ante Uruguay.

Para la selección asiática, la clave consistirá en repetir esa agresividad sin perder orden. Uruguay puede castigar cualquier espacio con jugadores capaces de acelerar el juego, atacar por fuera y resolver en el área. Corea del Sur tendrá que sostener su presión, aunque también deberá administrar mejor la posesión cuando el rival encuentre salida.

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Cronograma de amistosos de selecciones sudamericanas en Asia y Oceanía

La fecha FIFA de septiembre y octubre llevará a varias selecciones sudamericanas a competir en Asia y Oceanía. Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela disputarán amistosos en esa región, con duelos que permitirán probar futbolistas, ajustar esquemas y fortalecer sus procesos tras el Mundial de 2026.

Australia vs. Brasil (viernes 25 de septiembre). Brasil abrirá su recorrido por Oceanía en Townsville.

(viernes 25 de septiembre). Brasil abrirá su recorrido por Oceanía en Townsville. Corea del Sur vs. Uruguay (lunes 28 de septiembre). La Celeste jugará su segundo amistoso de la gira en Seúl.

(lunes 28 de septiembre). La Celeste jugará su segundo amistoso de la gira en Seúl. Japón vs. Venezuela (lunes 28 de septiembre). La Vinotinto iniciará su tramo de partidos en territorio asiático.

(lunes 28 de septiembre). La Vinotinto iniciará su tramo de partidos en territorio asiático. Australia vs. Brasil (martes 29 de septiembre). Brasil volverá a enfrentar al cuadro oceánico, esta vez en Brisbane.

(martes 29 de septiembre). Brasil volverá a enfrentar al cuadro oceánico, esta vez en Brisbane. Japón vs. Ecuador (jueves 1 de octubre). Ecuador buscará una reacción en Yokohama después de la derrota contra Corea del Sur.

(jueves 1 de octubre). Ecuador buscará una reacción en Yokohama después de la derrota contra Corea del Sur. Corea del Sur vs. Venezuela (viernes 2 de octubre). Venezuela cerrará su agenda asiática frente al conjunto que venció a Ecuador.

(viernes 2 de octubre). Venezuela cerrará su agenda asiática frente al conjunto que venció a Ecuador. India vs. Brasil (sábado 3 de octubre). Brasil viajará a Calcuta para disputar su último compromiso de la ventana.

(sábado 3 de octubre). Brasil viajará a Calcuta para disputar su último compromiso de la ventana. Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda (lunes 5 de octubre). Ecuador completará su gira en Tokio, aunque todavía falta confirmar el rival.

(lunes 5 de octubre). Ecuador completará su gira en Tokio, aunque todavía falta confirmar el rival. India vs. Uruguay (martes 6 de octubre). Uruguay pondrá fin a su gira asiática en Calcuta.

La gira por Asia y Oceanía pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las selecciones sudamericanas en un contexto distinto al habitual. Corea del Sur y Uruguay protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la fecha FIFA, con el equipo de Son Heung-min en busca de sostener el nivel que mostró ante Ecuador y la Celeste de Diego Forlán obligada a dar una señal de recuperación en Seúl.

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