Mes de la Herencia Hispana: los estados en los que la población latina supera el millón de habitantes

California y Texas lideran los 16 estados del país que concentran la mayor población latina

Nueva York destaca por su población latina. Foto: A. Bullock/ Shutterstock

Las estimaciones Vintage de la Oficina del Censo, actualizadas hasta el 1 de julio de 2025, precisan que 70.1 millones de latinos residen en Estados Unidos.

En el Mes de la Herencia Hispana la cifra cobra relevancia, puesto que del 15 de septiembre al 15 de octubre el país reconoce las contribuciones, tradiciones e historia de la comunidad latina. Múltiples ciudades, museos, universidades, organizaciones culturales, equipos deportivos y grupos programan actividades durante todo el mes.

Los latinos representan el 21% de la población nacional, según Census, y en 16 estados hay al menos un millón de habitantes de origen latino. De hecho, la cifra aumentó en comparación con el 2024, cuando eran 15.

¿Cuáles son los 16 estados con más de un millón de hispanos?

La última lista de la Oficina del Censo, actualizada en 2025, está integrada por estados ubicados en todas las zonas territoriales del país. Estos son:

Arizona

California

Colorado

Florida

Georgia

Illinois

Massachusetts

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Pensilvania

Texas

Virginia

Washington

Aunque en todos hay al menos un millón de latinos, cabe aclarar que no todos tienen la misma población hispana. En este sentido, California y Texas se encuentran claramente por encima del resto, con 16.2 millones y 12.9 millones de latinos, respectivamente.

Después aparecen Florida y Nueva York, seguidos por estados como Illinois, Arizona y Nueva Jersey, que también cuentan con comunidades latinas de varios millones de habitantes.

En otros casos, como Colorado, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Washington, Nuevo México, Virginia, Massachusetts y Nevada, el crecimiento ha llevado a que sus poblaciones hispanas alcancen el umbral del millón.

¿Por qué California y Texas concentran las mayores comunidades?

La razón principal se debe a la presencia de los mexicanos, la cual se remonta mucho antes de las grandes olas migratorias contemporáneas. Según explica Census, California y buena parte del actual suroeste estadounidense estuvieron vinculados históricamente con México antes de pasar a formar parte de Estados Unidos.

La evolución también está relacionada con el tamaño general de estos estados y con sus grandes áreas metropolitanas.

Los Ángeles, Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio y otras ciudades concentran millones de residentes y ofrecen mercados laborales que durante décadas han atraído a trabajadores y familias procedentes de distintos países latinoamericanos.

En el caso de California, a partir del 1 de enero de 2027, el salario mínimo estatal aumentará a 17.40 dólares por hora de trabajo, lo que representa un incremento de 50 centavos sobre el salario anterior de 16.90 dólares

Florida y Nueva York también, pero con perfiles diferentes

Aunque su composición histórica es diferente a la de California y Texas, el Censo señala que Florida concentra la mayor población de origen cubano del país y también cuenta con comunidades puertorriqueñas y colombianas de gran tamaño.

Por su parte, en Nueva York destaca especialmente la presencia de personas de origen puertorriqueño y dominicano. Además, la Gran Manzana ha sido durante generaciones uno de los principales destinos de las comunidades latinoamericanas y caribeñas.

Cabe aclarar que el término “hispano” utilizado por el Censo incluye personas de origen mexicano, puertorriqueño, cubano, centroamericano, sudamericano y otros orígenes españoles o hispanos, independientemente de su raza.

La edad media de la población hispana también aumentó

Otro dato interesante que aporta el sitio web de la Oficina del Censo es la edad media de la población hispana, que llegó a los 31.1 años en 2025, frente a los 30.8 años de 2024.

La estadística explica por qué la población latina tiene un peso creciente en escuelas, universidades, fuerza laboral, hogares y mercados de consumo en diferentes partes del país.

Los números evidencian que el Mes de la Herencia Hispana no solo se limita a celebrar con actividades culturales, sino también en reconocer o demostrar que la presencia latina continúa ampliándoseen territorio estadounidense.

Recientemente, la Junta de Regentes de la institución Smithsonian también dio un paso decisivo hacia la elección de una sede permanente, en Washington DC, para el Museo Nacional del Latino Americano.

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