México vs Colombia en Baltimore: una noche que reunirá a dos de las mayores aficiones latinas de EE.UU.

La ciudad más poblada de Maryland recibirá a miles de aficionados mexicanos y colombianos en una noche que combinará fútbol, pasión e identidad latina

Miles se desplazarán a Baltimore para el partido / José Torales / Nurphoto via AFP

El fútbol volverá a convertir a EE.UU. en punto de encuentro para miles de latinos. Este sábado 26 de septiembre, México y Colombia se enfrentarán en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en un partido amistoso que promete algo más que 90 minutos de fútbol, pues será una celebración de dos comunidades con una fuerte presencia en la Costa Este.

La cita reunirá a aficionados que llegarán desde zonas del noreste del país. Más de 60,000 entradas ya habían sido vendidas, una muestra del interés que despierta el encuentro entre dos selecciones acostumbradas a movilizar grandes cantidades de seguidores cuando juegan en territorio estadounidense.

Baltimore se prepara para una fiesta latina

Para México, el encuentro tendrá un significado especial porque será la primera visita del MexTour a Baltimore en sus 23 años de historia. El escenario tampoco es cualquiera. El M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens de la NFL, tiene capacidad para alrededor de 70,000 espectadores y se prepara para cambiar temporalmente el fútbol americano por los colores verde, blanco y rojo de México y el amarillo de Colombia.

La ubicación de Baltimore favorece la llegada de aficionados desde distintos puntos de la región. La ciudad se encuentra a poca distancia de Washington D.C. y cuenta con conexiones hacia Virginia, Pensilvania, Delaware y Nueva Jersey, territorios donde ambas comunidades latinoamericanas tienen una presencia importante.

De igual modo, el partido reflejará una dinámica que se ha vuelto habitual en EE.UU., donde los encuentros de selecciones latinoamericanas funcionan como espacios de convivencia para familias, amigos y comunidades que encuentran en el fútbol una forma de mantener vínculos culturales a miles de kilómetros de sus países de origen.

Dondé y cómo ver desde EE.UU. el México vs Colombia

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026

sábado 26 de septiembre de 2026 Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT Transmisión en EE.UU.: Univision y TUDN

Univision y TUDN Streaming en EE.UU.: ViX

ViX Entradas: disponibles mediante venta oficial y plataformas autorizadas de reventa. Los precios de reventa reportados van entre los 59 y 67 dólares, sujetos a cambios según ubicación y demanda.

México y Colombia, dos camisetas que movilizan comunidades

La afición mexicana tiene una larga tradición de acompañar al Tricolor durante sus partidos en EE.UU. Colombia también ha construido una sólida base de seguidores en el país, especialmente en los estados de la Costa Este. En Baltimore, ambos bandos compartirán las tribunas en una noche que tendrá un marcado componente latino.

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El atractivo se multiplica porque México llegará con Rafael Márquez en el inicio de su etapa como director técnico. El histórico defensa asumirá por primera vez el banquillo del Tri en este ciclo rumbo al Mundial de 2030, por lo que el partido también permitirá observar las primeras decisiones de una nueva dirección deportiva.

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, tendrá enfrente a una selección que suele sentirse local cuando juega en EE.UU. Esa particularidad convierte el ambiente en otro de los ingredientes del encuentro, ya que las tribunas podrían ofrecer un espectáculo propio, con cánticos, camisetas y banderas de ambos países.

El encuentro también abrirá una agenda especial para la Selección Mexicana durante esta fecha internacional. Después de Baltimore, México tiene programado otro amistoso contra Perú el 29 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey.

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