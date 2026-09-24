ICE detuvo a jinete venezolano durante más de 48 horas: ¿Qué pasó?

Luis Ramón Rodríguez logró demostrar que su documentación migratoria se encuentra en regla.

Rodríguez tiene una exitosa carrera con millones en premios | Shutterstock

El jinete venezolano Luis Ramón Rodríguez pasó casi 48 horas bajo custodia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de una revisión de rutina en un punto de control del condado de Las Cruces, en Nuevo México. El deportista confirmó la detención a través de sus redes sociales y explicó que lo trasladaron inicialmente hacia un centro de detención en El Paso, Texas, antes de ser liberado.

Rodríguez, una figura consolidada en los hipódromos del suroeste de Estados Unidos, detalló que su situación migratoria se encuentra en regla gracias a una Visa P-1, un permiso diseñado para atletas de reconocimiento internacional que les permite competir en el país por periodos de hasta cinco años, renovables por otros cinco.

El episodio generó preocupación entre seguidores y colegas del mundo hípico, aunque el desenlace rápido y la documentación en regla del jinete cerraron el caso sin mayores consecuencias. La trayectoria de Rodríguez, con casi 17 años de carrera y más de 4,500 carreras disputadas, lo ubica como uno de los jinetes latinos más activos y exitosos en circuitos como el de Albuquerque.

MÁS INFORMACIÓN: Juez federal impone límites a arrestos migratorios sin orden en el sur de California

Una carrera sólida con miles de carreras y millones en premios

Luis Ramón Rodríguez es una figura reconocida en el ambiente de las carreras de caballos en Estados Unidos. En casi dos décadas de actividad suma más de 4,500 carreras montadas, con 410 victorias que le han reportado cerca de $7 millones de dólares en premios. Solo en el último año registró 31 triunfos en Albuquerque, que le significaron ingresos superiores a los $150.000 dólares.

Esas cifras lo colocan en un lugar destacado entre los jinetes venezolanos que han hecho carrera en el país, un grupo que históricamente ha tenido una presencia fuerte en hipódromos del suroeste y centro de Estados Unidos. Su ritmo de trabajo y su capacidad para mantenerse competitivo en múltiples temporadas explican por qué su detención llamó tanto la atención en el gremio.

Qué es la Visa P-1 y por qué protege a atletas como Rodríguez

La Visa P-1 está pensada para atletas reconocidos internacionalmente que ingresan a Estados Unidos para participar en competiciones específicas. El permiso inicial puede otorgarse por hasta cinco años y permite extensiones por otros cinco, siempre que se mantenga la necesidad deportiva y el nivel de competencia.

Para acceder a esta categoría, el deportista debe demostrar un nivel de rendimiento “sustancialmente por encima de lo ordinario” y contar con logros reconocidos en más de un país. En la práctica, jinetes con trayectorias como la de Rodríguez, que compiten de forma regular en ligas y circuitos estadounidenses, cumplen con esos requisitos sin problema.

El hecho de que Rodríguez tuviera esta visa al día facilitó su liberación. Las autoridades de ICE verificaron su estatus y confirmaron que su presencia en el país se enmarcaba dentro de un permiso laboral vigente para atletas.

Otros deportistas latinos también han pasado por la custodia de ICE

El caso de Luis Ramón Rodríguez no es un hecho aislado. En los últimos meses, al menos dos figuras del deporte profesional y universitario en Estados Unidos enfrentaron situaciones similares al ser detenidos por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos episodios han puesto sobre la mesa la vulnerabilidad migratoria que afecta a atletas, entrenadores y personal técnico de origen latino, incluso cuando cuentan con permisos de trabajo o procesos legales en curso.

Oswaldo Pirela

El coordinador de receptores de ligas menores de los San Diego Padres, fue detenido el 16 de agosto de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, al regresar a su hogar en Arizona después de una gira de trabajo con el equipo filial El Paso Chihuahuas.

Pirela, venezolano de 34 años, es solicitante de asilo y renovaba de forma continua su autorización de trabajo. Sin embargo, las autoridades de ICE indicaron que no portaba documentación que acreditara estatus legal vigente al momento del control y que había ingresado al país en 2014 con un permiso expirado en 2018.

El coordinador permaneció bajo custodia durante más de una semana antes de ser liberado bajo fianza el 24 de agosto. A pesar de su liberación, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Pirela sigue sujeto a un proceso de deportación mientras se resuelve su caso migratorio.

Johan Sandoval

El jugador de béisbol de la Universidad Estatal de Savannah y originario de República Dominicana, fue detenido el 3 de julio de 2026 en Clifton Park, Nueva York, durante una operación dirigida por ICE.

Sandoval, de 22 años, fue trasladado al Centro de Procesamiento de Buffalo, donde permaneció casi dos semanas antes de ser liberado tras pagar una fianza de $20,000 dólares. Su abogado explicó que la detención se debió a inconsistencias en su visa estudiantil luego de una transferencia universitaria.

Tras su liberación, Sandoval declaró que la experiencia lo marcó profundamente y aseguró que ICE no logrará “matar sus sueños”. El joven continúa viviendo con su prometida en Nueva York mientras su representante legal trabaja para regularizar su estatus migratorio.

Te puede interesar: