Suscríbete a Claro Sports Premium en YouTube

La nueva modalidad permitirá seguir transmisiones seleccionadas sin anuncios, mediante una membresía mensual o la compra individual de algunos eventos

Claro Sports Premium: así puedes ver tus eventos deportivos favoritos sin anuncios.

Lo mejor del deporte suma una nueva alternativa con Claro Sports Premium, modalidad que permitirá acceder a transmisiones y contenidos seleccionados con una experiencia continua, sin anuncios ni interrupciones durante los eventos disponibles.

¿Cómo acceder a Claro Sports Premium?

Los aficionados tendrán diferentes opciones para disfrutar de los contenidos de Claro Sports Premium. Una de ellas será contratar una membresía mensual a través de YouTube, mientras que determinados eventos podrán adquirirse por separado mediante el sistema Pay Per View (PPV) en la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video.

De esta forma, cada usuario podrá elegir la modalidad que mejor se adapte a la manera en la que consume los contenidos deportivos, ya sea mediante un acceso recurrente o con la compra individual de determinadas transmisiones.

Membresía de Claro Sports Premium en YouTube

La membresía de Claro Sports Premium en YouTube tendrá un costo de 59 pesos mexicanos al mes. La suscripción dará acceso a las transmisiones Premium disponibles sin anuncios, además del canal lineal de Claro Sports.

Para realizar la contratación se recomienda completar el proceso desde un navegador web. En el caso de dispositivos Apple, las compras efectuadas mediante iOS o utilizando el sistema de pagos de Apple podrían incluir un cargo adicional correspondiente a dicha plataforma.

Una vez activada la membresía, los suscriptores podrán ingresar a los contenidos Premium habilitados dentro del canal oficial de Claro Sports en YouTube.

Eventos Pay Per View en Smart TV y Claro Video

Además de la membresía mensual, algunos eventos podrán comprarse individualmente bajo la modalidad Pay Per View (PPV), con un precio de 14.50 pesos mexicanos por evento y sin necesidad de contar con una suscripción activa.

Esta opción estará disponible únicamente a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y Claro Video. El servicio Pay Per View no podrá contratarse desde la aplicación de Claro Sports para dispositivos móviles.

Así, los usuarios podrán optar por pagar la membresía mensual para tener acceso recurrente a la programación Premium disponible o adquirir únicamente algunos de los eventos seleccionados.

¿Qué podrás ver en Claro Sports Premium en YouTube?

Entre los contenidos que formarán parte de la propuesta estarán los partidos de la Selección Nacional de México, con transmisiones en vivo sin anuncios ni interrupciones.

La oferta también permitirá seguir a Isaac del Toro en algunas de las principales competencias del ciclismo, además de encuentros de la UEFA Europa League, con especial seguimiento a la participación de Armando “La Hormiga” González con Olympiacos y Mateo Chávez con AZ Alkmaar.

También habrá cobertura de la UEFA Conference League, con atención a Rodrigo Huescas, además de encuentros de la Liga de Portugal, competencia en la que participan clubes como Benfica, Sporting y Porto, con seguimiento especial a Santiago Gimenez.

Todos estos eventos estarán disponibles bajo la propuesta de una transmisión sin cortes comerciales, con el objetivo de que los aficionados puedan seguir la actividad deportiva de principio a fin.

Los suscriptores también tendrán acceso al canal lineal de Claro Sports, en el que podrán disfrutar de la programación habitual de la señal.

Una nueva forma de vivir Claro Sports

Claro Sports Premium se incorpora como complemento de la oferta deportiva de la plataforma y brinda una nueva alternativa para los aficionados que buscan acceder a contenidos seleccionados mediante transmisiones continuas y sin interrupciones comerciales.

La disponibilidad de partidos, competencias y eventos estará sujeta a la programación establecida y a los derechos de transmisión correspondientes en cada caso.

Claro Sports Premium amplía las opciones para seguir el deporte, con más contenidos y una experiencia diseñada para disfrutar las transmisiones sin interrupciones.

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