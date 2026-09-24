Guatemala vs Jamaica: jugadores nacidos en EE.UU. que buscan hacer historia con La Bicolor en la Concacaf Nations League

Luis Fernando Tena ha apostado por una generación binacional con experiencia en MLS, Europa y EE.UU. para iniciar un nuevo capítulo en Concacaf

Rubio Rubín es uno de los estandartes de Guatemala / Johan Ordoñez / AFP

Guatemala inicia este viernes 25 de septiembre un nuevo desafío en la Concacaf Nations League y lo hará con una conexión especial con la comunidad chapina en EE.UU. Cuatro futbolistas nacidos en territorio estadounidense forman parte de la convocatoria de Luis Fernando Tena para visitar a Jamaica: Aarón Herrera, Rubio Rubín, Matthew Evans y Olger Escobar.

La presencia de estos jugadores refleja una realidad cada vez más visible en las selecciones de Concacaf, la de futbolistas nacidos o formados en EE.UU. que deciden representar las raíces familiares de sus padres. Para Guatemala, esa mezcla de experiencia, formación internacional y vínculo con la diáspora se ha convertido en una fuente importante de talento.

Guatemala vs Jamaica: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de Concacaf Nations League en EE.UU.

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Hora en EE.UU.: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

Estadio: National Stadium, Kingston, Jamaica

Transmisión en español en EE.UU.: TUDN / ViX Premium

Transmisión en inglés: FOX Sports

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El antecedente más reciente entre ambos equipos añade interés al encuentro. Jamaica derrotó 3-0 a Guatemala en la eliminatoria de 2025, aunque la Bicolor tuvo después la oportunidad de cobrar revancha durante la Copa Oro. Ahora, el escenario es diferente y ambos comienzan un nuevo recorrido en la Nations League.

El reto será especialmente exigente para Guatemala por la condición de visitante y por la calidad individual del conjunto jamaicano. Para Tena, el encuentro también servirá para medir cuánto puede aportar una plantilla que combina futbolistas de la liga guatemalteca con legionarios y jugadores nacidos o desarrollados en EE.UU., Canadá y Europa.

Experiencia y juventud para Guatemala con los jugadores nacidos en EE.UU.

Entre los jugadores nacidos en EE.UU., Rubio Rubín es quien acumula mayor recorrido con la Bicolor. El delantero nació en Beaverton, Oregon, y antes de elegir a Guatemala tuvo participación con selecciones menores estadounidenses. En 2022 recibió la autorización de FIFA para representar al país de sus raíces y desde entonces, se convirtió en una de las principales referencias ofensivas guatemaltecas.

Rubín llega además con experiencia en escenarios de alta exigencia de Concacaf. Con Guatemala suma 13 goles en 41 apariciones y fue protagonista durante la Copa Oro 2025, cuando marcó frente a Canadá en la fase eliminatoria.

Aarón Herrera también nació en EE.UU., específicamente en Las Cruces, Nuevo Mexico. El lateral derecho, hijo de padre guatemalteco y madre estadounidense, pasó por el proceso juvenil de EE.UU. y disputó un partido con la selección absoluta de ese país antes de cambiar su asociación internacional para representar a Guatemala.

Su experiencia le da un peso distinto dentro del grupo. Herrera puede aportar recorrido por el costado derecho, salida desde la defensa y experiencia internacional, elementos especialmente importantes ante una Jamaica que cuenta con futbolistas acostumbrados a competir en ligas de alto nivel.

Matthew Evans representa una cara más joven de este proceso. Nacido en Simi Valley, California, se formó desde los 11 años en el sistema de LAFC y eligió representar a Guatemala por sus raíces familiares. Puede desempeñarse como mediapunta y ofrecer conducción, llegada y capacidad para generar el último pase.

El mediocampista ya tuvo un antecedente frente a Jamaica: debutó con la selección absoluta de Guatemala precisamente contra los Reggae Boyz el 11 de junio de 2025. Su experiencia en el fútbol estadounidense y su actual etapa en Austria forman parte de un proceso de crecimiento que Tena busca aprovechar.

Olger Escobar completa el grupo. Nació en Lynn, Massachusetts, y a sus 19 años representa una de las apuestas de futuro más importantes de Guatemala. El atacante pertenece al CF Montreal de la MLS y puede desempeñarse como extremo o mediapunta, con velocidad y capacidad para encarar por las bandas.

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