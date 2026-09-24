Operación rescate en Carson: lo que se juega el LA Galaxy ante un rival directo de conferencia

El Galaxy necesita aprovechar su localía ante Colorado para volver a la zona de postemporada y mantener con vida su temporada en la MLS

LA Galaxy debe mantener el camino del triunfo | Shaun Clark | Getty Images vía AFP

El LA Galaxy vs. Colorado Rapids de este sábado puede convertirse en uno de los partidos más importantes de la recta final de la temporada regular de la MLS que no se detuvo en esta fecha FIFA.

El equipo de Greg Vanney llega décimo en la Conferencia Oeste con 33 puntos, mientras Colorado ocupa el séptimo lugar con 36 y todavía tiene un partido pendiente en esa lucha constante por llegar a los playoffs.

Una victoria en Carson permitiría al Galaxy igualar a su rival directo y acercarse nuevamente a los playoffs.

El encuentro se disputará el 26 de septiembre a las 7:30 p. m. PT en el Dignity Health Sports Park. El propio Galaxy confirma ese horario y la localía en Carson.

La tabla de la Conferencia Oeste: puntos vitales en Carson

La situación del Galaxy explica por qué los tres puntos tienen un peso especial. Con 27 partidos disputados, el conjunto angelino tiene siete encuentros por delante, mientras Colorado, Portland y San Diego cuentan con partidos pendientes.

Un empate dejaría al Galaxy dependiendo todavía más de otros resultados; una derrota ampliaría a seis puntos la distancia con los Rapids.

El escenario favorable es claro: si gana, el Galaxy llegará a 36 unidades, igualará a Colorado y regresará temporalmente a la zona de postemporada. El triunfo también prolongaría el impulso conseguido en Minnesota, donde Los Ángeles remontó para imponerse 3-2 y rompió una larga sequía como visitante.

El problema es que Vanney deberá afrontar el partido sin Hirving Lozano, convocado por México en busca de aportar experiencia y calidad. El mexicano se había convertido en una de las principales armas para el uno contra uno y su ausencia reduce la capacidad del Galaxy para estirar a defensas agrupadas. Riqui Puig tampoco está disponible por su lesión de rodilla.

Eso aumenta la responsabilidad de Marco Reus y João Klauss. Reus llega como principal generador del equipo, mientras Klauss deberá fijar a los centrales para abrir espacios a los jugadores que lleguen desde segunda línea.

La amenaza de Paxten Aaronson y las claves para mantener el arco en cero

Colorado tiene a Paxten Aaronson como principal referencia ofensiva. El delantero brasileño suma 6 goles en la temporada.

Colorado no necesita dominar la pelota para hacer daño. Su propuesta utiliza bloques medios y transiciones rápidas, con Paxten Aaronson y Darren Yapi buscando espacios. Esa verticalidad puede ser especialmente peligrosa ante un Galaxy que ha mostrado problemas para regresar por los costados.

Por eso, el primer objetivo de Vanney debe ser defensivo. El Galaxy apenas registra cuatro porterías en cero durante la temporada y recibe 1.56 goles por partido. La prioridad será evitar que sus laterales suban al mismo tiempo.

También será fundamental vigilar los rebotes y las segundas jugadas. Colorado ha demostrado que puede convertir una desconcentración mínima en gol.

En Carson, el Galaxy no solo buscará una victoria: intentará recuperar el control de su camino hacia los playoffs. Y ante un rival directo, cualquier error puede tener consecuencias mucho mayores que tres puntos.

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