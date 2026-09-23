Cowboys-Ravens harán historia en el Maracaná, el templo del fútbol que recibirá a la NFL

Dallas y Baltimore protagonizarán un partido inédito en Río de Janeiro, donde el legendario estadio brasileño cambiará el soccer por una jornada de fútbol americano

El Maracaná es uno de los grandes “templos” del soccer / Mauro Pimenetal / AFP

La NFL prepara una de sus imágenes más simbólicas de 2026. Este domingo 27 de septiembre, los Dallas Cowboys y Baltimore Ravens se enfrentarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en un partido que marcará la primera vez que la liga lleva su temporada regular a este emblemático recinto del fútbol brasileño.

Brasil ya conoce el espectáculo de la NFL. La liga disputó encuentros de temporada regular en Sao Paulo en 2024 y 2025, pero Río representa un nuevo capítulo. Este atractivo encuentro de la NFL corresponde a la Semana 3 de la temporada regular de 2026. Dallas tendrá la condición de equipo local, aunque deberá trasladarse miles de kilómetros desde Arlington para disputar uno de los partidos internacionales más particulares de su historia.

Los Cowboys cuentan con derechos de mercadotecnia internacional en Brasil, lo cual ayuda a explicar su presencia en Río. Además, para la franquicia texana, será su segundo partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, después del encuentro que disputó en Londres en 2014.

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El otro protagonista será Baltimore, con Lamar Jackson como una de las principales figuras de un duelo que también tendrá al quarterback de Dallas, Dak Prescott, bajo los reflectores. La combinación entre dos franquicias reconocidas y el escenario brasileño le añade una dimensión especial al partido.

Cuándo y donde ver desde EE:UU. el Cowboys vs. Ravens en el Maracaná

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

domingo 27 de septiembre de 2026 Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil

Maracaná, Río de Janeiro, Brasil Horario: 4:25 p.m. ET / 3:25 p.m. CT / 1:25 p.m. PT

4:25 p.m. ET / 3:25 p.m. CT / 1:25 p.m. PT Transmisión en EE.UU.: CBS y Paramount+. Disponible en NFL+ para dispositivos móviles

El Maracaná tiene capacidad para cerca de 79,000 espectadores y su identidad está íntimamente ligada al soccer. El recinto albergó las finales de los Mundiales de 1950 y 2014, además de los Juegos Olímpicos de Río 2016. El domingo, sus gradas y su césped serán adaptados a las dimensiones y necesidades de la NFL. La transformación no está exenta de desafíos. Informaciones previas al encuentro pusieron atención en las condiciones del terreno de juego, aunque responsables de la NFL señalaron que no esperaban un cambio de sede ni la cancelación del partido.

Para la liga, el experimento va más allá de una fotografía llamativa. La NFL ha planteado a Río como un mercado con potencial para recibir encuentros internacionales de manera recurrente y confirmó que esta será la primera de al menos tres fechas proyectadas en la ciudad durante los próximos cinco años.

Además, entre el 20 y el 27 de septiembre, la NFL programó actividades y experiencias para aficionados en diferentes puntos de Río, en una estrategia destinada a conectar con quienes ya siguen el deporte y con nuevos públicos brasileños.

El fin de semana, los colores de dos franquicias de la NFL ocuparán un espacio asociado durante décadas con Pelé, las selecciones brasileñas y las grandes noches del fútbol. Cowboys-Ravens no será el primer partido de la NFL en Brasil, pero sí el primero que convertirá al Maracaná en escenario de temporada regular.

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