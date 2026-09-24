Team USA ante cuatro estilos: el examen de Pochettino con la afición latina pendiente

Perú, Chile, México y Canadá pondrán a prueba la nueva versión del USMNT en una gira con jóvenes, cambios tácticos y cuatro sedes en EE.UU.

Selección de Estados Unidos inicia un nuevo ciclo | Patrick T. Fallon | AFP

El Team USA inicia su nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030 con cuatro partidos que representan algo más que una serie de amistosos: Mauricio Pochettino tendrá que probar una plantilla renovada ante Perú, Chile, México y Canadá, cuatro selecciones con estilos futbolísticos muy diferentes.

La convocatoria original de 28 jugadores sufrió además un ajuste por la lesión de Ricardo Pepi, sustituido por Damion Downs.

La secuencia, desarrollada entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, llega después de una intervención importante en la nómina estadounidense. Christian Pulisic quien ha tenido diferencias con Pochettino, Weston McKennie, Tim Weah y Matt Turner quedaron fuera, mientras el técnico abrió espacio para una generación más joven.

El grupo incluye 13 jugadores que no estuvieron en el Mundial de 2026 que terminó como España como campeón y varios futbolistas que buscan sus primeros minutos con la selección absoluta.

Cuatro rivales, cuatro problemas diferentes para el nuevo Team USA

El primer examen será contra Perú en Orlando, donde Estados Unidos encontrará un rival dispuesto a defender en bloque bajo, cerrar los espacios interiores y llevar el partido al terreno físico.

Para Pochettino, el reto será evitar una circulación predecible y encontrar pases entre líneas que permitan romper una defensa compacta.

Tres días después llegará Chile en St. Louis, un escenario completamente distinto. La Roja plantea mayor énfasis en la posesión, la pausa y las asociaciones cortas. Estados Unidos deberá presionar sin perder coordinación y, especialmente, impedir que los mediocampistas chilenos reciban con libertad de frente al arco.

El partido que concentrará buena parte de la atención de la afición latina será Estados Unidos-México, el 3 de octubre en Glendale, Arizona.

El Tri estrena el proyecto de Rafael Márquez, basado en salida desde atrás, juego de posición y presión tras pérdida. Para el USMNT será una prueba para defender los circuitos interiores y atacar los espacios que deje una línea mexicana adelantada.

MÁS INFORMACIÓN: Primera baja del proyecto de Rafa Márquez

Finalmente, Canadá llevará el examen hacia el terreno físico. El equipo de Jesse Marsch apuesta por presión intensa, velocidad y transiciones verticales, por lo que el cuarto encuentro también medirá la resistencia de una plantilla que habrá disputado cuatro partidos en once días.

Jóvenes, nuevas jerarquías y una agenda que seguirá la afición latina

La convocatoria refleja el experimento de Pochettino. Malik Tillman y Gio Reyna aparecen como opciones para acelerar la circulación interior, mientras Tyler Adams asume un papel central en el mediocampo. A ellos se suma Cavan Sullivan, de apenas 16 años, además de otros jóvenes como Julian Hall, Mathis Albert y Cole Campbell.

Para la afición hispana, además, las sedes tienen un componente especial. Orlando, Glendale, St. Louis y Saint Paul cuentan con comunidades latinas importantes, y tres de los cuatro rivales, Perú, Chile y México, representan selecciones con fuertes vínculos culturales dentro de Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde ver los duelos del Team USA?

26 de septiembre: Estados Unidos vs. Perú – Orlando – 4:30 p. m. ET / 3:30 p. m. CT / 1:30 p. m. PT .

Estados Unidos vs. Perú – Orlando – . 29 de septiembre: Estados Unidos vs. Chile – St. Louis – 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT .

Estados Unidos vs. Chile – St. Louis – . 3 de octubre: Estados Unidos vs. México – Glendale – 10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT .

Estados Unidos vs. México – Glendale – . 6 de octubre: Estados Unidos vs. Canadá – Saint Paul – 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT.

Los cuatro encuentros tendrán transmisión en inglés por TNT/truTV y HBO Max, mientras que la audiencia en español podrá seguirlos por Telemundo, Universo y Peacock.

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