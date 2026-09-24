Pochettino y Pulisic: las diferencias que cambiaron el liderazgo en la selección de Estados Unidos

La ausencia del capitán estadounidense abre una nueva etapa en la selección y pone bajo la lupa su relación con Mauricio Pochettino

Christian Pulisic no fue convocado por EE.UU | I. Bonotto | AFP

La ausencia de Christian Pulisic en la primera convocatoria de Estados Unidos después del Mundial 2026 del que España resultó campeón representa uno de los movimientos más significativos del nuevo ciclo de Mauricio Pochettino quien renovó contrato con el Team USA.

El capitán estadounidense, con 90 partidos internacionales y 33 goles, quedó fuera de una lista de 28 jugadores que incluye una fuerte presencia juvenil, entre ellos el fenómeno de 16 años Cavan Sullivan quien recientemente consiguió empatar un récord junto a su hermano en la MLS.

La propia Federación de Estados Unidos presentó esta etapa como el comienzo de un proceso de cuatro años rumbo a 2030.

De la Copa Oro al Mundial: dónde comenzó el distanciamiento

La relación entre Pulisic y Pochettino comenzó a tensarse durante la Copa Oro 2025, cuando el atacante decidió no participar para disponer de descanso antes de la temporada con el AC Milan y el Mundial.

Aquella decisión generó diferencias entre el futbolista y el entrenador sobre las prioridades de la selección, algo que para Pochettino no es negociable sin importar la jerarquía del jugador.

El Mundial de 2026 añadió otro capítulo. Pulisic participó en cuatro encuentros, no marcó y tuvo problemas físicos que limitaron su continuidad. En los octavos de final ante Bélgica salió al minuto 59 después de sufrir una lesión en la pierna derecha.

Eso sumó a las dificultades para sostener el repliegue y la presión defensiva por la banda, una cuestión táctica que para el sistema del Team USA es sumamente importante.

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Sin embargo, hay un elemento que alimentó las preguntas alrededor de su ausencia de septiembre: Pulisic ya había vuelto a tener minutos con el Milan. Incluso fue titular y marcó ante Lecce el 20 de septiembre, después de conocerse la convocatoria estadounidense.

Pochettino evitó entrar en detalles. Su mensaje público fue que este nuevo proceso tiene objetivos distintos y que las decisiones deben responder al presente, no únicamente a lo realizado anteriormente. Esa postura coincide con lo reportado por medios estadounidenses tras el anuncio de la lista.

Un Team USA sin Pulisic: qué cambia en la cancha y el vestuario

La ausencia del capitán también modifica la estructura futbolística. El modelo de Pochettino exige que los extremos mantengan amplitud, ataquen espacios y participen inmediatamente en la presión tras pérdida.

Pulisic suele buscar posiciones interiores para recibir, conducir y encarar, una característica que puede entrar en conflicto con esos automatismos.

La alternativa pasa por repartir la responsabilidad creativa. Malik Tillman y Gio Reyna aparecen como opciones para concentrar más juego entre líneas, mientras jóvenes como Cavan Sullivan, Mathis Albert, Cole Campbell y Julian Hall reciben una oportunidad dentro de una convocatoria diseñada para ampliar el universo de futbolistas disponibles.

En el vestuario, el cambio también es significativo. El núcleo que acompañó a Pulisic durante anteriores ciclos perdió varios integrantes: Weston McKennie, Tim Weah, Brenden Aaronson y Matt Turner tampoco aparecen en esta convocatoria. Tyler Adams y Antonee Robinson quedan señalados como referentes dentro del nuevo grupo.

Eso no significa que la historia de Pulisic con el USMNT esté necesariamente terminada. Su regreso todavía es posible, pero dependería de recuperar plenamente su lugar dentro de la estructura: cumplir las obligaciones defensivas, aceptar las mismas exigencias que el resto y demostrar nuevamente su valor en el presente.

Por ahora, Pochettino ha elegido comenzar sin su principal figura. Los próximos partidos ante Perú, Chile, México y Canadá mostrarán cuánto cambia el funcionamiento del equipo cuando el liderazgo de Pulisic deja de estar en el centro del proyecto.

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